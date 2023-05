OTTAWA, ON, le 4 mai 2023 /CNW/ - Les 6 et 7 mai 2023, le public est invité à participer à des activités gratuites à Rideau Hall, à Ottawa, pour célébrer le couronnement de Sa Majesté le roi Charles III.

Parmi les différentes activités offertes, le public pourra visiter la résidence de la gouverneure générale, le domaine et les serres; visionner des enregistrements de la cérémonie à Londres et des célébrations canadiennes qui se dérouleront à Ottawa; écouter les prestations musicales des membres de la Musique centrale des Forces armées canadiennes; assister à la relève des sentinelles du régiment de la garde à pied de la gouverneure générale (Governor General's Foot Guards; toutes les heures, de 13 h à 17 h); et en apprendre davantage sur le rôle et l'histoire de la Couronne au Canada.

Tout au long de la fin de semaine, Rideau Hall sera illuminé en vert émeraude afin de souligner cet événement historique, comme le seront la tour de la Paix ainsi que d'autres édifices fédéraux dans la région de la capitale du Canada.

Portes ouvertes à Rideau Hall

Date : Samedi 6 et dimanche 7 mai 2023

Heure : de 13 h à 17 h (heure avancée de l'Est)

Lieu : 1, promenade Sussex, Ottawa (Ontario)

