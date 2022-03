Le projet TECH4ALL DigiTruck remporte un prix GSMA GLOMO pour sa contribution mobile exceptionnelle aux ODD de l'ONU

Lancé en partenariat avec l'opérateur kenyan Safaricom, le ministère kenyan des technologies de l'information et de la communication, l'organisme de bienfaisance non gouvernementale Computer for Schools Kenya, GSMA et l'organisation non gouvernementale internationale Close the Gap, le projet DigiTruck relève du domaine de l'éducation - Tech4Education - de l'initiative d'inclusion numérique TECH4ALL de Huawei. TECH4ALL s'harmonise avec les ODD et vise à faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte dans le monde numérique en développant des compétences, des applications et des technologies dans les domaines de l'éducation, de l'environnement, de la santé et du développement.

Le projet DigiTruck a été lancé en 2019 pour promouvoir l'inclusion numérique dans les collectivités éloignées et rurales au Kenya. Le DigiTruck est un conteneur d'expédition usagé transformé en salle de classe mobile qui offre une formation sur les compétences numériques aux personnes et aux collectivités qui en ont le plus besoin. Il peut accueillir 20 postes de travail et est équipé d'ordinateurs, de tablettes, de téléphones intelligents et d'une connexion Internet grâce à la solution d'accès sans fil fixe de Huawei. L'ensemble est entièrement alimenté à l'énergie solaire. Ainsi, les collectivités qui n'ont pas accès à l'électricité peuvent également en profiter.

Depuis son déploiement, plus de 2 300 étudiants ont reçu plus de 80 000 heures de formation dans 19 comtés au Kenya. Chaque cours de 40 heures porte sur les compétences numériques de base, y compris la façon d'utiliser les téléphones intelligents, l'Internet, le courriel et les logiciels de bureau. En plus d'offrir des conseils sur la gestion des déchets électroniques, la formation couvre également un éventail de compétences générales essentielles comme la rédaction de documents d'affaires, la recherche d'emplois en ligne et le lancement d'une entreprise en ligne.

« Nous sommes déterminés à contribuer aux ODD des Nations Unies. Nous offrons une connectivité, des solutions novatrices et des compétences numériques qui outillent nos clients dans un monde numérique. Ce prix est une reconnaissance remarquable de nos efforts avec Huawei et d'autres partenaires pour assurer la connectivité numérique de nos clients », a déclaré Peter Ndegwa, chef de la direction de Safaricom.

Le programme contribue de façon significative à l'ODD 4, qui vise à assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et à promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. Des initiatives comme DigiTruck peuvent contribuer à la réalisation d'autres ODD, notamment l'éradication de la pauvreté et l'égalité des genres. L'amélioration des compétences numériques est essentielle à de meilleures perspectives d'emploi pour les chercheurs d'emploi et à l'habilitation des collectivités à faible revenu grâce à des modèles d'affaires en ligne. Ces compétences peuvent à leur tour aider à sortir les gens de la pauvreté. Bien que la majorité des programmes touche un nombre égal d'apprenants masculins et féminins, les cours sont aussi offerts en particulier aux filles et aux femmes, chez qui le manque de compétence numérique a tendance à être plus prononcé. En 2021, en partenariat avec le programme Women in Technology Huawei, DigiTruck a offert une formation à 55 femmes dans le sous-comté éloigné de Garbatulla.

Pour de nombreux apprenants, la formation représente leur première expérience en matière technologie numérique, fournissant la clé pour leur donner des occasions qu'ils ignoraient peut-être auparavant ou qui semblaient hors de portée.

« Le programme DigiTruck, qui a été mis au point par Close the Gap avec Huawei, surpasse les attentes pour ce qui est de transformer un défi en une occasion, a déclaré Olivier Vanden, fondateur et chef de la direction de Close the Gap. Les emplacements éloignés et hors réseau peuvent être entièrement convertis au numérique afin de favoriser l'inclusion et l'autonomie des jeunes et d'outiller les collectivités. »

En plus du Kenya, DigiTruck est mis en œuvre dans un plus grand nombre de pays dans le monde pour aider à améliorer les compétences numériques et à combler le fossé numérique.

C'est la deuxième année consécutive que Huawei remporte le prix GLOMO pour sa contribution exceptionnelle aux ODD des Nations Unies. En 2021, Rainforest Connection et Huawei ont remporté le prix pour le projet TECH4ALL Nature Guardian, qui utilise la technologie acoustique en réseau pour protéger les espèces et les écosystèmes en péril contre des menaces telles que l'exploitation forestière illégale et le braconnage.

Organisés par GSMA, les prix GLOMO récompensent les contributions novatrices et exceptionnelles d'organisations qui changent la façon dont les personnes, les collectivités et les entreprises interagissent et évoluent dans un monde où le numérique est au premier plan. Chaque année, les prix GLOMO sont décernés au MWC22 de Barcelone.

Le MWC22 de Barcelone se tient du 28 février au 3 mars à Barcelone, en Espagne. Huawei présente ses produits et ses solutions au kiosque 1H50, dans le hall 1 du Fira Gran Via. En collaboration avec des opérateurs mondiaux, des professionnels de l'industrie et des leaders d'opinion, nous nous penchons sur des sujets comme les tendances de l'industrie, le GUIDE de l'avenir et le développement écologique pour envisager l'avenir des réseaux numériques. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022

