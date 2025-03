OTTAWA, ON, le 5 mars 2025 /CNW/ - Le Centre national de coordination contre l'exploitation des enfants (CNCEE) de la GRC, la Police provinciale de l'Ontario (OPP) et la Sûreté du Québec (SQ) ont uni leurs efforts dans le cadre d'une importante opération pancanadienne de lutte contre l'exploitation sexuelle d'enfants en ligne.

Le projet STEEL était une vaste opération coordonnée à l'échelle nationale et menée par le CNCEE de la GRC, la SQ et l'OPP. Ayant réuni 63 organismes d'application de la loi de l'ensemble du pays, elle a permis de cibler les actes d'exploitation sexuelle d'enfants en ligne. L'opération s'est déroulée du 17 au 28 février 2025.

Jusqu'à maintenant, 106 personnes ont été arrêtées et 37 enfants protégés. Plus de 1 132 appareils électroniques ont été saisis.

Les accusations portées jusqu'à présent comprennent :

possession de pornographie juvénile;

distribution, entre autres, de pornographie juvénile;

accès à la pornographie juvénile;

production de pornographie juvénile;

corruption d'enfant de moins de 16 ans;

corruption d'enfant de moins de 18 ans;

incitation à des contacts sexuels;

contacts sexuels;

publication non consensuelle, entre autres, d'une image intime;

entente ou arrangement -- infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant;

rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite;

D'autres accusations, y compris des chefs liés à :

une agression sexuelle;



la possession, entre autres, de monnaie contrefaite;



un défaut de se conformer à une ordonnance (mise en liberté);



un défaut de se conformer à une ordonnance de probation;



des actions indécentes;



du harcèlement criminel;



un vol d'identité;



l'administration d'une substance délétère;



Possession non autorisée d'une arme à feu;



Usage negligent d'une arme à feu.

Les enquêtes sont toujours en cours.

Citations

Notre meilleure arme contre la cyberexploitation sexuelle d'enfants est la collaboration. Les services de police ne peuvent pas combattre seuls ces types de crimes. C'est pourquoi nous unissons nos forces dans le cadre d'opérations comme le projet STEEL, afin de protéger les enfants à travers le Canada contre ces horribles crimes. Ces enquêtes sont particulièrement exigeantes pour les policiers qui y participent car ils doivent examiner du matériel sensible et graphique. Je tiens donc à les remercier pour leur résilience et leur dévouement inébranlable. Leur priorité est de protéger les enfants et d'appréhender les auteurs de ces crimes odieux.

Mike Duheme

Commissaire, Gendarmerie royale du Canada

L'exploitation sexuelle d'enfants en ligne est une priorité pour les organismes canadiens d'application de la loi. Le projet STEEL illustre la force de la collaboration dans la protection des enfants et l'identification des délinquants. L'issue de cette opération nous rappelle l'importance d'être sensibilisés à ce fléau et de collaborer pour assurer la sécurité des enfants en ligne. Nous avons tous et toutes un rôle à jouer dans la protection des enfants contre les délinquants.

Inspecteur Matthieu Girard

Centre national de coordination contre l'exploitation des enfants, Gendarmerie royale du Canada

La protection des enfants contre l'exploitation sexuelle est une responsabilité que nous partageons toutes et tous. À travers la Stratégie de l'Ontario, la Police provinciale est fière de diriger un effort coordonné réunissant les services d'application de la loi, les partenaires gouvernementaux et les collectivités pour protéger les plus vulnérables parmi nous. En travaillant de concert, nous envoyons un message clair : nous retrouverons les individus qui exploitent les enfants, les tiendrons responsables de leurs actes et les traduirons devant la justice.

Sergent d'état-major détective Tim Brown

Coordonnateur, Stratégie de l'Ontario pour protéger les enfants contre l'exploitation sexuelle sur Internet

Chaque enquête en exploitation sexuelle d'enfants sur Internet va au-delà de la recherche d'un coupable; elle vise à protéger les innocents et à préserver leur dignité dans un environnement numérique de plus en plus complexe.

Katherine Guimond, sergente

Coordonnatrice, Service spécialisé en violences sexuelles

Division d'enquêtes sur l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet

Sûreté du Québec

Faits saillants

Ce sont les services de police locaux qui traitent les plaintes initiales de cyberexploitation sexuelle d'enfants. Pour signaler de façon anonyme la cyberexploitation sexuelle d'un enfant, consultez le Cyberaide.ca.

Si vous savez qu'un enfant court un danger immédiat, composez le 911 ou appelez le service de police de votre localité.

