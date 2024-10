MATAWA FIRST NATIONS MANAGEMENT, TRAITÉ NO 9 ET TRAITÉ ROBINSON-SUPÉRIEUR, ON, le 11 oct. 2024 /CNW/ - Le 5 février 2024, la Matawa First Nations Management a lancé un projet pilote de services animaliers afin d'améliorer le bien-être des animaux, d'éduquer la population, de contrôler les populations animales et de créer des communautés plus saines et plus sûres pour les gens et les animaux.

La colonisation a changé la relation traditionnelle des Premières Nations avec les animaux dans leurs communautés, en particulier les chiens. Au fil du temps, la gestion du bien-être et de la population des chiens dans les Premières Nations est devenue plus difficile. Les communautés s'efforcent d'établir un équilibre entre leur respect et leur relation avec les chiens en liberté dans les réserves et le besoin de sécurité et de bien-être des animaux. La Matawa First Nations Management a pris des mesures pour soutenir ses communautés en envisageant et en lançant le projet pilote de services animaliers.

Depuis son lancement, le projet pilote a permis de coordonner avec succès quatre cliniques communautaires de stérilisation qui ont mené près de 300 chirurgies, plus de 600 examens et donné plus de 1 000 vaccins. Le projet pilote a également fourni un soutien en période de besoin, comme lors de l'éclosion de parvovirus canin chez les Nibinamik First Nations en avril 2024. L'initiative a une incidence positive sur le bien-être des animaux grâce à des efforts coordonnés entre la Matawa First Nations Management, les membres de la communauté, les groupes d'adoption des animaux et les vétérinaires, avec le soutien financier de Services aux Autochtones Canada (SAC).

Le 11 octobre 2024, la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, s'est jointe à David Paul Achneepineskum, P.D.G. de la Matawa First Nations Management, pour souligner le succès de ce projet et ses répercussions significatives au sein des communautés. Ils ont profité de l'occasion pour annoncer l'extension du financement du projet pilote, qui passe de deux à quatre ans.

Des efforts considérables sont déployés pour soutenir le bien-être des animaux dans les communautés de Matawa et partout au pays. Les animaux ont toujours été, et continuent d'être, une partie importante des communautés des Premières Nations, en raison d'une longue tradition de liens culturels avec les animaux. Aujourd'hui, Matawa First Nations Management et SAC se sont réunis pour reconnaître et remercier les efforts des personnes, des dirigeants et des partenaires pour favoriser le bien-être des animaux, ce qui améliore le bien-être et la sécurité des communautés.

Citations

« La Matawa First Nations Management est fière d'être une pionnière au Canada dans l'enjeu du lien longtemps ignoré entre la santé des animaux et la santé des membres des Premières Nations. L'accès aux services animaliers est essentiel pour assurer la sécurité dans nos communautés. De plus, notre relation avec les chiens a été perturbée par la colonisation, et nous devons régler ce problème de façon durable. Nous sommes reconnaissants du soutien et de la responsabilité qu'a assumés le gouvernement fédéral et nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec le gouvernement provincial. »

David Paul Achneepineskum, P.D.G.

Matawa First Nations Management

« Pendant des générations, le colonialisme a perturbé la relation profonde que les peuples autochtones entretiennent avec leurs chiens. La situation est en train de changer. Le programme des Gardiens des animaux améliore l'éducation de la population sur le bien-être des animaux en favorisant des environnements plus sûrs et plus sains pour tous. Je tiens à féliciter chaleureusement la Matawa First Nations Management et tous ses partenaires pour le lancement réussi de leur projet pilote visant à promouvoir le bien-être des animaux dans les communautés. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

La Matawa First Nations Management représente neuf communautés membres : Aroland First Nation, Constance Lake First Nation , Eabametoong First Nation, Ginoogaming First Nation, Long Lake #58 First Nation, Marten Falls First Nation , Neskantaga First Nation, Nibinamik First Nation et Webequie First Nation.

, Eabametoong First Nation, Ginoogaming First Nation, #58 First Nation, , Neskantaga First Nation, Nibinamik First Nation et Webequie First Nation. Le projet pilote est dirigé par le coordonnateur des services animaliers de Matawa, qui travaille avec des partenaires et des gardiens des animaux à temps partiel dans chaque communauté qui ont reçu une formation sur le bien-être des animaux et qui contribuent aux efforts locaux de la communauté.

Les activités du projet pilote comprennent : coordonner des groupes de sauvetage des animaux et des vétérinaires pour la tenue de cliniques communautaires de bien-être des animaux; recueillir les commentaires des membres de la communauté et des dirigeants sur la gestion des animaux et créer des plans de durabilité pour l'avenir; effectuer des relevés des populations animales; éduquer la population sur le bien-être des animaux et mener des actions locales; travailler à la création d'une connexion à la télémédecine en ligne avec les communautés; défendre auprès des gouvernements les questions relatives aux animaux et le manque de services vétérinaires; élaborer un rapport de communauté de pratique comme modèle pour les autres Premières Nations.

Dans une seule communauté, les services de stérilisation peuvent empêcher l'introduction de plus de 300 chiots dans la population de chiens, ce qui permet de concentrer les efforts sur le bien-être des chiens existants.

Pour en savoir plus sur le projet pilote des services animaliers de la Matawa First Nations Management, consultez le site Animal Services Pilot-Project - Matawa.

Liens connexes

Matawa First Nation (en anglais seulement)

Restez branchés

