KUCHA, Chine, 4 juillet 2023 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») a annoncé que le projet pilote d'hydrogène vert développé par la société dans la ville de Kucha de la préfecture d'Aksu située dans la Région autonome ouïgoure du Xinjiang a commencé ses opérations. La mise en service officielle de la centrale, qui utilise l'énergie solaire pour produire de l'hydrogène vert, marque une avancée majeure dans l'exploration technologique de Sinopec pour produire de l'hydrogène propre, parce qu'elle permet au pays de faire la transition vers un système énergétique plus vert et plus durable.

Le projet pilote d’hydrogène vert de Sinopec à Kucha dans la région du Xinjiang entre en phase d’exploitation et ouvre la voie au développement de l’hydrogène vert en Chine. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Piloté par la nouvelle société vedette de Sinopec, le mégaprojet est le plus grand projet de conversion de l'énergie solaire en hydrogène au monde et le premier du genre en Chine qui comprend un complexe de production d'énergie photovoltaïque, des lignes de transmission et de production de l'énergie ainsi que des installations de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, de stockage et de transport de l'hydrogène et de production auxiliaire de soutien.

L'hydrogène vert est produit dans des installations alimentées par des sources d'énergie renouvelable comme l'énergie solaire et éolienne, afin de réduire l'empreinte carbone dans l'ensemble du processus de production. Le projet tire parti de la richesse des ressources photovoltaïques à Kucha pour produire 20 000 tonnes d'hydrogène vert par an en utilisant l'énergie solaire pour électrolyser l'eau, avec la capacité de stocker 210 000 mètres cubes d'hydrogène et d'en transporter 28 000 mètres cubes par heure.

En tant que projet de démonstration servant à tracer une nouvelle voie de raffinage de l'hydrogène vert et à établir un modèle exemplaire pour la production d'hydrogène vert en Chine, le projet fournit de l'hydrogène à la division Tahe Refining & Chemical de Sinopec en vue d'éliminer l'électricité à base de combustibles fossiles utilisée pour la production d'hydrogène, ce qui devrait permettre de réduire de 485 000 tonnes les émissions de dioxyde de carbone chaque année.

En mettant l'accent sur le transport à l'hydrogène et le raffinage de l'hydrogène vert, Sinopec entend aller de l'avant pour devenir une nouvelle centrale énergétique qui innovera dans la production d'hydrogène en Chine, ce qui aidera la Chine et d'autres pays à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de carbone dans les années à venir. Avec une capacité annuelle de production et d'utilisation de l'hydrogène supérieure à 4,5 millions de tonnes, la centrale de production de plusieurs mégawatts d'hydrogène par électrolyse de l'eau à membrane échangeuse de protons (MEP) mise au point par Sinopec est entrée en phase d'exploitation, et son premier projet de démonstration de production d'hydrogène dans la Région autonome de la Mongolie intérieure, qui devrait produire 30 000 tonnes métriques d'hydrogène par an, a été lancé en 2023.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site http://www.sinopecgroup.com/group/en/.

