Le projet MIL Montréal - L'émergence d'un quartier innovant et durable

MONTRÉAL, le 20 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le projet MIL et le nouveau campus de l'Université de Montréal ont fait émerger un quartier innovant et durable pour toutes les Montréalaises et tous les Montréalais. L'inauguration aujourd'hui de ce nouveau pôle de savoir renforce la position de Montréal en tant que métropole innovante et créative. Ce site accueillera des milliers d'étudiantes et d'étudiants, dans un environnement à la fine pointe de la technologie. La Ville de Montréal est fière du partenariat développé avec l'Université de Montréal.

« Nous avons, à Montréal, une communauté créative forte et reconnue. L'arrivée du campus MIL, en plein cœur de la métropole, crée une nouvelle dynamique et s'avèrera un puissant moteur de développement social et économique qui créera des retombées importantes pour Montréal », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante

Un quartier du 21e siècle

Un nouveau milieu de vie est né. Pour l'administration montréalaise, il était important que ce lieu soit accueillant et accessible à toute la population, autant les personnes à revenus modestes que les familles, les aînés et les professionnels. Il s'agit d'un quartier mixte, durable et facilement accessible en transport actif et collectif.

« Avec ses 38 hectares et des investissements totalisant près de 175 M$, ce projet urbain d'envergure donne une nouvelle vocation à l'ancienne gare de triage d'Outremont. C'est non seulement un ajout majeur pour l'Université de Montréal, mais c'est tout un secteur de la ville, au confluent de quatre arrondissements, que nous venons revitaliser », a ajouté Valérie Plante.

« La réussite de ce grand projet, nous la devons au travail exceptionnel de tous les professionnels qui ont mis à profit leur savoir-faire et investi temps et efforts avec tout leur cœur. Le succès de l'intégration d'un chantier aussi important dans la trame urbaine démontre bien la qualité de l'expertise montréalaise pour créer des milieux de vie accueillants », a souligné Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme, de la mobilité et de l'Office de consultation publique de Montréal au sein du comité exécutif.

Rappelons que l'aménagement du nouveau quartier du projet MIL vise la certification écologique LEED pour l'aménagement des quartiers (LEED-AQ). Il entend réduire l'étalement urbain, aménager des milieux de vie mixtes et diversifiés, limiter les impacts sur l'environnement et augmenter l'offre en matière de transport, tout en diminuant la dépendance à l'automobile.

