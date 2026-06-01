MONTRÉAL, le 1er juin 2026 /CNW/ - Animés par une volonté commune d'augmenter l'offre de logements, les gouvernements du Canada et du Québec ont renforcé leur collaboration en janvier afin d'accélérer la construction résidentielle et de soutenir le développement communautaire. Grâce à un protocole d'entente visant à guider le déploiement harmonisé de Maisons Canada au Québec, dans le respect des priorités et des compétences provinciales, les deux gouvernements livrent maintenant des résultats concrets en s'associant pour soutenir près de 865 nouveaux logements abordables partout dans la province, représentant un investissement total de 200 millions de dollars.

Aujourd'hui, Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, et Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation et députée d'Anjou-Louis-Riel, au nom des gouvernements du Canada et du Québec, ont annoncé la sélection du projet Maison Gabrielle, qui permettra la réalisation de nouvelles unités d'hébergement destinées à répondre aux besoins urgents de femmes et d'enfants en situation de vulnérabilité dans la communauté de Montréal.

Le projet Maison Gabrielle, dont le coût de réalisation est estimé à 6 millions de dollars, vise la création de 16 chambres avec services de soutien destinées à des femmes et à leurs enfants fuyant des situations de violence. Le projet contribuera à offrir un milieu de vie sécuritaire, stable et adapté aux besoins de ces personnes, tout en renforçant l'offre de ressources d'hébergement dans la communauté de Montréal. La réalisation de ce projet repose sur un investissement conjoint des gouvernements du Canada et du Québec, ainsi que sur l'appui de partenaires communautaires et le soutien financier de la Ville de Montréal.

Le projet s'inscrit dans les efforts concertés déployés par les deux ordres de gouvernements et les villes et municipalités afin d'accélérer la construction de logements abordables et de soutenir le développement de collectivités inclusives et durables partout au Québec.

Citations:

« Chaque personne a le droit de vivre en sécurité. Avec des projets comme Maison Gabrielle, nous agissons concrètement pour répondre à des besoins criants et offrir à des femmes et à leurs enfants fuyant la violence un espace de stabilisation, de sécurité et de répit. C'est dans ce type de milieu qu'il devient possible de reprendre pied, de se reconstruire et de commencer à envisager l'avenir avec plus de confiance. En travaillant en étroite collaboration avec le Québec et les partenaires communautaires, nous accélérons la réalisation de solutions concrètes qui protègent les personnes vulnérables et renforcent le tissu social de nos collectivités. »

-- Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Le Québec tient à ce que l'accélération de la construction de logements sociaux et abordables sur son territoire se poursuive. L'annonce d'aujourd'hui prouve que nous sommes capables de faire preuve d'agilité et de diligence pour donner suite à des projets sans compromettre notre droit de regard dans un champ de compétence qui nous appartient. Quelques mois après un accord sur un mécanisme de sélection des projets, nous voilà en mesure de confirmer la sélection de la Maison Gabrielle, un projet important pour les femmes victimes de violence. Je suis très fière de notre capacité à déployer rapidement ces investissements sur le terrain pour le bénéfice des ménages québécois. »

-- Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation et députée d'Anjou-Louis-Riel

« Chaque femme a le droit de vivre en sécurité et dans la dignité. Avec des initiatives comme Maison Gabrielle, nous posons des gestes concrets pour offrir à des femmes et à leurs enfants fuyant la violence un endroit sécuritaire, ainsi que le soutien nécessaire pour se reconstruire. En travaillant de concert avec les partenaires communautaires et les autres ordres de gouvernement, nous contribuons à bâtir des milieux de vie plus inclusifs et adaptés aux réalités des personnes les plus vulnérables. »

Marie-Gabrielle Ménard, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme) et députée de Hochelaga--Rosemont-Est

« Dans l'est de Montréal, nous connaissons bien l'importance de pouvoir compter sur des ressources de proximité pour soutenir les personnes les plus vulnérables. Maison Gabrielle viendra offrir, ici même dans notre communauté, un lieu sécuritaire et accueillant pour des femmes et leurs enfants qui traversent des situations extrêmement difficiles. Ce projet est le reflet de ce que nous pouvons accomplir ensemble, avec nos partenaires communautaires, pour bâtir un milieu de vie plus solidaire et bienveillant. »

-- Eric St-Pierre, député d'Honoré-Mercier

« Maisons Canada a pour mission d'accélérer la réalisation de solutions d'habitation qui répondent aux besoins les plus urgents dans nos communautés. Avec Maison Gabrielle, nous contribuons concrètement à offrir un milieu de vie sécuritaire et adapté à des femmes et à leurs enfants fuyant des situations de violence. Ce projet illustre l'importance de travailler en étroite collaboration avec les gouvernements et les partenaires communautaires pour offrir non seulement un toit, mais aussi un accompagnement essentiel vers la stabilité et la reconstruction. »

-- Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada

« La Société d'habitation du Québec est fière de jouer un rôle important dans la mise en œuvre des moyens mis en place par les gouvernements pour augmenter l'offre de logements sociaux et abordables au Québec. Nous allons déployer les efforts requis pour que ces investissements se traduisent rapidement en nouveaux logements prêts à être occupés par des ménages dans le besoin. »

-- Jean Martel, président-directeur général de la Société d'habitation du Québec

« Les femmes et les enfants qui vivent en situation de vulnérabilité doivent avoir accès à un toit sécuritaire et digne. Avec nos partenaires, notre administration soutient activement la construction de logements et de milieux de vie caractérisés par la solidarité et l'inclusion, un moteur essentiel pour notre métropole. »

-- Caroline Braun, mairesse d'arrondissement d'Outremont

Faits en bref

Le projet Maison Gabrielle, situé à Montréal, représente un investissement total estimé à environ 6 millions de dollars, dont une contribution de plus de 2 millions de dollars du gouvernement du Canada par l'entremise de Maisons Canada et de plus de 2 millions de dollars par l'entremise de la Société d'habitation du Québec.

La construction devrait débuter en août 2026, pour une complétion prévue en août 2027, et une mise en service estimée en septembre 2027.

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale du Canada qui se consacre au financement et à la construction de logements abordables à grande échelle.

En janvier 2026, le Canada et le Québec ont signé un Protocole d'entente établissant les principes de la collaboration pour le déploiement de Maisons Canada au Québec. Dans le cadre de cette entente, les deux gouvernements ont créé une Table de collaboration conjointe afin de coordonner le financement et le travail des partenaires fédéraux, provinciaux, municipaux et communautaires et de simplifier les processus d'approbation.

Le projet annoncé aujourd'hui sera réalisé dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) qui bénéficie d'un financement fédéral par l'entremise de Maisons Canada.

Le projet annoncé aujourd'hui fait partie d'un ensemble de 18 projets approuvés à travers le Québec, annoncés dans le cadre du partenariat Canada-Québec visant à livrer des centaines de nouveaux logements abordables, de soutien et transitoires afin de répondre aux besoins urgents en habitation.

Le financement fédéral est subordonné à la signature d'ententes de contribution avec les promoteurs, et le financement du Québec sera versé conformément aux processus d'approbation habituels.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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