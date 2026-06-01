MONTRÉAL, le 29 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce concernant le logement en présence de Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, de Karine Boivin Roy, ministre de l'Habitation et députée d'Anjou-Louis-Riel, de Eric St-Pierre, député de Honoré-Mercier, de Marie-Gabrielle Ménard, députée de Hochelaga--Rosemont-Est et de Caroline Braun, mairesse d'arrondissement d'Outremont.

Date : 1er juin 2026



Heure : 9 h 00 [HNE]

On demande aux représentants des médias de confirmer leur présence par courriel à l'équipe des relations avec les médias de LICC, à l'adresse suivante : [email protected].

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez-vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des communications, Bureau du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]