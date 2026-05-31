OTTAWA, ON, le 31 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et de Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario. Ils seront accompagnés de Peter Bethlenfalvy, ministre des Finances de l'Ontario.

Date : 1er juin 2026

Heure : 13 h (HAE)

Les représentants des médias peuvent s'inscrire pour assister à l'événement en envoyant un courriel à [email protected].

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des communications, Bureau du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected] ; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected] ; Michael Minzak, Bureau du ministre, Ministère des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, [email protected]