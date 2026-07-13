Le projet Juristes en palais de justice bientôt déployé partout au Québec

QUÉBEC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice, procureur général du Québec et notaire général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, le président de la Chambre des notaires du Québec, Me Bruno Larivière, et le bâtonnier du Québec, Me Marcel-Olivier Nadeau, annoncent la dernière phase du déploiement du projet Juristes en palais de justice. Ce projet, qui bénéficie d'une enveloppe totale de plus de 21 M$ grâce à l'entente Justice citoyens, vise à renforcer la justice de proximité.

Des juristes provenant des centres Info Justice (auparavant connus sous le nom « Centres de justice de proximité ») seront déployés directement dans les palais de justice des régions du Centre-du-Québec, de la Côte-Nord et de l'Estrie, permettant ainsi de compléter la couverture territoriale du projet à l'échelle du Québec.

En effet, le projet est déjà en cours dans ces régions : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Laval-Laurentides-Lanaudière, Mauricie, Montérégie, Montréal, Outaouais et Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Grâce à ce nouveau déploiement, le service sera offert dans 43 palais de justice au Québec.

Les juristes pourront ainsi offrir un accompagnement gratuit et personnalisé à l'ensemble des citoyennes et citoyens partout au Québec, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. Le service sera offert notamment pour les matières familiales et en protection de la jeunesse, pour lesquelles l'autoreprésentation est particulièrement fréquente.

Citations

« Avec la fin du déploiement du projet Juristes en palais de justice, nous franchissons une étape importante pour rapprocher la justice des citoyens. L'accompagnement juridique gratuit et personnalisé qui sera offert directement dans les palais de justice contribuera à rendre la justice plus accessible et mieux adaptée aux besoins et aux réalités des Québécois. C'est un geste qui nous permet de réaffirmer notre volonté de rendre notre système de justice plus moderne, plus efficace, mais surtout, plus humain ».

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et notaire général du Québec

« La Chambre des notaires est très fière de l'entente Justice citoyens, et plus encore de voir que le projet Juristes en palais se déploie dans trois nouvelles régions, au bénéfice des populations locales. On pense rarement aux notaires dans le contexte d'un palais de justice, et pourtant ceci s'inscrit pleinement dans l'esprit d'offrir une information juridique accessible et fiable directement là où les besoins se manifestent, ce qui renforce concrètement la justice de proximité partout au Québec. »

Me Bruno Larivière, président de la Chambre des notaires du Québec

« Avec l'implantation du service dans les régions du Centre-du-Québec, de la Côte-Nord et de l'Estrie, c'est l'ensemble du territoire québécois qui bénéficie désormais, grâce au projet Juristes en palais de justice, d'une présence juridique de première ligne. Pour le Barreau du Québec, ce projet incarne ce que l'accès à la justice doit être : concret et ancré dans la réalité des gens. Nous sommes fiers d'avoir contribué à cette avancée et demeurons déterminés à ce que chaque personne, partout au Québec, puisse faire valoir ses droits. »

Me Marcel-Olivier Nadeau, bâtonnier du Québec

« Nous sommes fiers de mobiliser nos organismes, actifs dans toutes les régions du Québec, dans le cadre d'une initiative qui propose une réponse concrète et complémentaire aux besoins grandissants en matière d'accès à la justice. En offrant un soutien juridique humain et accessible directement là où les besoins sont importants, les personnes pourront être mieux outillées pour comprendre, gérer et traverser les différentes étapes de leur parcours juridique. »

Me Marie-Josée Fournier, directrice générale d'Info Justice Bas-Saint-Laurent, responsable nationale du développement des services en palais de justice

À propos

Le projet Juristes en palais de justice est financé grâce à l'entente Justice citoyens, annoncée en avril 2025, entre le ministère de la Justice, la Chambre des notaires du Québec et le Barreau du Québec. Cette entente prévoit un investissement total de 80 M$ pour l'accès à la justice, dont la bonification du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice et le projet Juristes communautaires. Les projets issus de l'entente Justice citoyens visent à mieux répondre à la population ayant des besoins en matière juridique ainsi qu'à augmenter l'offre et l'accessibilité des services d'accès à la justice de première ligne.

Liens connexes

Pour en savoir plus sur l'entente : 80 millions de dollars pour favoriser l'accès à la justice.

Pour en savoir plus sur les partenaires, consulter leur site Web respectif :

Barreau du Québec;

Chambre des notaires du Québec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Sources : Julien Garon, Attaché de presse du cabinet du ministre de la Justice, procureur général du Québec et notaire général du Québec, 367 995-6635; Leïla Côté, Conseillère en relations publiques, Service des communications, Barreau du Québec, 514 954-3489; Johanne Dufour, Directrice des clientèles et des communications, Chambre des notaires du Québec, 514 879-1793, poste 5912; Claude Simard, Responsable des communications collectives, Info Justice, 514 656-4446; Renseignements : Équipe des relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]