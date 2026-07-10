Lancement de l'appel à projets 2026-2027 pour soutenir les personnes victimes d'infractions criminelles

QUÉBEC, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce le lancement de l'appel à projets 2026-2027 destiné aux personnes et aux organismes œuvrant auprès des personnes victimes d'infractions criminelles.

Un montant de 500 000 $ est disponible dans le cadre du Programme de soutien visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement. Ce financement, issu du Fonds affecté à l'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles (FAAPVIC), permettra de soutenir des initiatives concrètes sur le terrain.

Ce programme vise à renforcer l'accompagnement et la protection des personnes victimes d'infractions criminelles, notamment de violence sexuelle, de violence conjugale ou de violence familiale, en appuyant des projets innovants et adaptés à leurs besoins afin de mieux les accompagner et de mieux les protéger.

Les personnes et les organismes à but non lucratif sont invités à soumettre un projet d'une durée maximale d'un an, et ce, au plus tard le 11 septembre 2026, à 23 h 59.

Citation

« Nous continuons de faire de l'accompagnement des personnes victimes une priorité. Avec cet appel à projets, nous réitérons notre engagement à appuyer des initiatives ancrées dans leurs besoins concrets, en privilégiant une approche empreinte d'écoute, de dignité et d'humanité. Nous reconnaissons par ailleurs l'apport indispensable des professionnels qui les accompagnent avec engagement et compassion. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

Pour en savoir plus

Le Fonds affecté à l'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles (FAAPVIC), créé en 1988 par le ministère de la Justice du Québec, est principalement alimenté par les sommes perçues à la suite d'infractions aux lois pénales québécoises et au Code criminel, ainsi que par le partage des produits de la criminalité.

Lien utile

Pour soumettre un projet ou obtenir plus d'information sur le programme, visitez la page dédiée sur Québec.ca : Appel de projets en cours | Gouvernement du Québec

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Julien Garon, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 367 995-6635; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]