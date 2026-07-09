Le ministre de la Justice annonce la nomination d'une juge de la Cour du Québec et d'un juge municipal

QUÉBEC, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mme Magali Bernier en tant que juge de la Cour du Québec ainsi que de M. Paul Rouillard à titre de juge municipal.

Mme Magali Bernier est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Elle a été admise au Barreau en 2002 et a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2006, elle exerçait sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales où, depuis 2022, elle occupait la fonction de procureure en chef adjointe. Mme Bernier exercera principalement ses fonctions à la Chambre de la jeunesse et à la Chambre criminelle et pénale, à Shawinigan.

M. Paul Rouillard est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Il a été admis au Barreau en 2004 et a amorcé sa carrière comme procureur à la Direction des poursuites pénales et criminelles de la Ville de Montréal. Depuis 2010, il exerçait sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales où, depuis 2024, il occupait la fonction de procureur en chef adjoint. Il sera principalement affecté à la cour municipale de la Ville de Laval.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Élisabeth Gosselin, Directrice adjointe, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777