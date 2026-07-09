Des juristes communautaires pour renforcer l'accès à la justice

QUÉBEC, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice, procureur général du Québec et notaire général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, le président de la Chambre des notaires du Québec, Me Bruno Larivière, et le bâtonnier du Québec, Me Marcel-Olivier Nadeau, annoncent un financement de 8,5 M$ pour l'embauche de juristes dans le milieu communautaire, dans le cadre de l'entente Justice citoyens qui vise à renforcer l'accès à la justice.

Le financement sera distribué à 26 organismes communautaires et cliniques juridiques universitaires ayant pris part à l'appel de projets lancé à l'automne dernier, notamment des organismes de défense des droits des locataires et des consommateurs, de soutien aux personnes victimes et offrant des services aux familles et aux enfants. Il permettra l'embauche d'une trentaine de juristes afin de mieux rejoindre les populations ayant des besoins en matière d'accès à la justice et de bonifier l'offre de services juridiques de première ligne dans différentes régions du Québec.

Les juristes embauchés dans le cadre de ce projet offriront des conseils et des services juridiques de proximité dans divers domaines de droit, incluant le droit criminel et pénal, le droit de la famille et de la protection de la jeunesse, le droit du logement, ainsi que le droit de la consommation. Le financement est d'une durée de trois ans.

Citations

« Avec le projet Juristes communautaires, nous posons un geste concret pour rapprocher la justice des citoyens, partout au Québec. Cet investissement permettra le déploiement de juristes au cœur des milieux de vie afin d'offrir des services juridiques adaptés aux besoins et aux réalités des Québécois, notamment pour les personnes les plus vulnérables. En misant sur la proximité, nous renforçons notre engagement à rendre notre système de justice plus accessible, plus efficace, mais surtout, plus humain. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et notaire général du Québec

« La Chambre des notaires est fière de contribuer, avec ses partenaires, au déploiement du projet Juristes communautaires, qui permettra d'offrir une présence juridique de proximité directement au sein des organismes et des milieux de vie. En soutenant l'embauche de juristes partout au Québec, nous posons un geste concret pour rendre l'information et l'accompagnement juridiques plus accessibles, particulièrement pour les personnes qui en ont le plus besoin. Ce projet s'inscrit pleinement dans l'esprit de l'entente Justice citoyens : rapprocher la justice des citoyennes et des citoyens, de façon humaine, fiable et adaptée aux réalités des communautés. »

Me Bruno Larivière, président de la Chambre des notaires du Québec

« Le projet Juristes communautaires est une réponse directe aux besoins juridiques de gens qui, trop souvent, ne savent pas vers qui se tourner. En déployant des juristes directement au sein d'organismes communautaires et de cliniques universitaires, nous renforçons l'offre de services juridiques là où elle est la plus nécessaire. Le Barreau du Québec tient à saluer l'engagement de ces 26 organismes et de la trentaine de juristes qui rendront la justice concrète pour des milliers de personnes. »

Me Marcel-Olivier Nadeau, bâtonnier du Québec

À propos

Le projet Juristes communautaires est l'un des projets mis en place grâce à l'entente historique Justice citoyens, conclue en avril 2025 entre le ministère de la Justice, la Chambre des notaires du Québec et le Barreau du Québec. Cette entente prévoit un investissement total de 80 M$ pour l'accès à la justice, dont la bonification du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice et le projet Juristes en palais. Les projets issus de l'entente Justice citoyens visent à mieux rejoindre la population ayant des besoins juridiques ainsi que d'augmenter l'offre et l'accessibilité des services d'accès à la justice de première ligne.

Liens connexes

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Sources : Julien Garon, Attaché de presse du cabinet du ministre de la Justice, procureur général du Québec et notaire général du Québec, 367 995-6635; Leïla Côté, Conseillère en relations publiques, Service des communications, Barreau du Québec, 514 954-3489; Johanne Dufour, Directrice des clientèles et des communications, Chambre des notaires du Québec, 514 879-1793, poste 5912; Renseignements : Équipe des relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]