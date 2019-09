Le projet Imaginons L'ESPACE suit son cours

Soirée dialogue pour le nouveau centre multifonctionnel le 8 octobre

BEACONSFIELD, QC, le 24 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil poursuit les démarches dans le cadre du projet Imaginons L'ESPACE et a adopté deux résolutions à la séance du 23 septembre dernier. Ainsi, un contrat a été octroyé à un conseiller professionnel pour assister la Ville dans la tenue d'un concours d'architecture. Suite à un processus d'appel d'offres, la firme Amiot Bergeron Architecture et Design Urbain a été retenue et sa grande expertise dans ce type de concours sera un atout. De plus, la Ville a adopté une résolution en vue d'annoncer qu'elle n'a pas l'intention de l'entente de gestion actuelle avec le Lord Reading Yacht Club qui viendra à échéance le 31 décembre 2020.

« Nous franchissons des étapes essentielles à l'avancement de ce projet unique et inspirant pour notre Ville mais, tel que déjà expliqué, nous évaluons périodiquement la faisabilité et pertinence de celui-ci et nous ajusterons nos actions si nécessaire », déclare le maire Georges Bourelle.

Une soirée dialogue pour définir comment animer l'ESPACE du nouveau centre multifonctionnel

Le mardi 8 octobre à 19 h, à l'Hôtel de Ville, les résidents sont invités à partager leurs idées dans le but de développer collectivement la future offre d'activités de la bibliothèque et des services culturels.

« Un nouveau centre multifonctionnel fournirait les moyens de combler les lacunes des espaces culturels existants, ainsi que la perspective d'offrir des activités ciblées pour accueillir des groupes communautaires et des citoyens de tout âge. Nous espérons que les résidents continueront à s'impliquer dans ce projet rassembleur et qu'ils participeront en grand nombre à cette soirée d'échanges. L'architecture façonne nos lieux publics, nos quartiers et exerce un effet durable sur le territoire; il est donc important pour le Conseil d'avoir le pouls de la population », ajoute le maire Bourelle.

