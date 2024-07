BEACONSFIELD, QC, le 19 juill. 2024 /CNW/ - Le Conseil municipal de Beaconsfield a officiellement entériné la décision du jury du concours d'architecture pluridisciplinaire de sélectionner l'équipe Lemay-Bouthillette Parizeau-Elema pour la conception du centre culturel multifonctionnel dans le cadre du projet IMAGINE Centennial. Lors de sa séance du 15 juillet, le Conseil a mandaté l'administration de poursuivre le processus en vue d'octroyer, à l'automne prochain, les mandats de préparation des plans et devis.

Lancé en 2018, le projet IMAGINE Centennial a vu près de 200 citoyens participer à six sessions de consultations publiques en 2019. Un comité de citoyens, dirigé par deux élus, a présenté un rapport et formulé des recommandations en juin 2019. Ces recommandations ont guidé les étapes suivantes, dont l'embauche de l'architecte Philippe Drolet en 2023 pour encadrer un concours d'architecture. De plus, un appui financier de 3,1 millions de dollars a été accordé par les gouvernements provincial et fédéral dans le cadre du programme Aide au développement des infrastructures culturelles. Cette subvention permet à Beaconsfield d'entamer la revitalisation du parc et de la marina Centennial avec la réalisation d'un centre culturel multifonctionnel estimé - tel que projeté en 2024 - à environ 18 millions de dollars, plus taxes.

Le concours d'architecture, une première pour Beaconsfield, s'est déroulé en deux étapes. Comme annoncé en janvier dernier, un jury composé de professionnels du domaine a été appuyé par un comité technique disposant d'expertise en accessibilité universelle, estimation et gestion de projets. Composé de huit membres, dont plusieurs résidents ou connaisseurs de la ville, le jury s'est réuni à plusieurs reprises pour recommander l'équipe lauréate au Conseil municipal.

Faits saillants du concours

Jury composé de trois architectes, deux architectes paysagistes, une bibliothécaire, la directrice de Culture et Loisirs et le directeur de l'Aménagement urbain

Étape 1 : analyse de 32 candidatures et sélection de quatre finalistes

Étape 2 : production de conceptions détaillées par les finalistes et analyse de la faisabilité des projets par le comité technique

Sélection de l'équipe lauréate

La Ville salue les 32 équipes ayant soumis des candidatures de haut calibre dans le cadre de ce concours. Le jury, co-présidé par Anne-Marie Parent et Gavin Affleck, a sélectionné quatre finalistes en avril, chacun présentant une identité architecturale unique. Lors des auditions publiques du 2 juillet, les finalistes ont présenté des projets qui respectent le caractère naturel du site, mettent en valeur le paysage riverain et correspondent aux besoins des divers usagers

des espaces culturels de Beaconsfield. Le projet retenu s'intègre harmonieusement dans le paysage pittoresque du parc Centennial et répond le mieux aux recommandations du Rapport sur les consultations publiques et les ateliers créatifs pour la revitalisation du parc Centennial et de la propriété Lord Reading. Une fois achevé, le projet offrira aux citoyens une expérience unique dans un cadre bucolique.

La Ville tient à remercier les membres du jury et du comité technique, le conseiller professionnel du concours d'architecture Philippe Drolet, les professionnels des 28 autres équipes ayant soumis des candidatures ainsi que les trois autres finalistes pour leurs excellentes prestations architecturales :

Chevalier Morales, avec Vlan Paysages, Pageau Morel, Latéral, Équipe Laurence

in situ + DMA, avec Vlan Paysage, Kelvin Emtech, Latéral, Équipe Laurence

Saunders Architecture et Bourgeois Lechasseur architectes, avec Option aménagement, Stantec

Des informations détaillées sur IMAGINE Centennial, le concours d'architecture et les conceptions des quatre finalistes sont disponibles sur ImagineCentennial.ca.

Information : Bureau du maire, [email protected], beaconsfield.ca