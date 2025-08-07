OTTAWA, ON, le 7 août 2025 /CNW/ - Une photo que vous prenez de vous-même, c'est un égoportrait. Lorsque vous prenez une photo d'un glacier, c'est un « ICY ».

Le Glacier Athabasca, au parc national Jasper. (Luuk Wijk Parcs Canada) . (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ)) Une station ‘ICY’ au Centre du Col-Rogers, parc national des Glaciers. (Fern Blasy Parcs Canada). (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, en partenariat avec Parcs Canada, British Columbia Parks, la BC Parks Foundation et l'Université de Waterloo, sont fiers de lancer le projet « ICY », un nouveau projet de science communautaire mené dans deux parcs nationaux et trois parcs provinciaux. Les visiteurs aideront les scientifiques à surveiller l'évolution des glaciers au fil du temps simplement en prenant et en soumettant des photos, permettant ainsi à chaque participant de contribuer à des travaux essentiels en matière de recherche environnementale, tout en prenant des images époustouflantes et en créant des souvenirs inoubliables par la même occasion.

Des supports pour téléphone cellulaire ont été installés à certains points de vue sur les glaciers, et d'autres supports seront installés bientôt. Les visiteurs n'ont qu'à placer leur téléphone dans le support fourni, à prendre une photo du glacier et à la soumettre au moyen du code QR sur place ou par l'intermédiaire du site Web de GeoReach à l'adresse www.georeach.ca. Des directives claires à chaque endroit orientent les participants tout au long du processus.

Des chercheurs de l'Université de Waterloo analyseront les photos reçues pour surveiller l'évolution des glaciers comme le recul, l'amincissement et la disparition, offrant ainsi un aperçu précieux des répercussions des changements climatiques.

Le projet « ICY » est lancé dans les parcs nationaux Jasper et des Glaciers, ainsi que dans les parcs provinciaux Bugaboo, Garibaldi et Mont Robson. Chaque site comprendra d'un à trois supports « ICY », offrant aux visiteurs des occasions uniques de participer à la science des glaciers.

Le projet s'appuie sur le succès du projet « Coastie », lancé en 2021, dans le cadre duquel les photos soumises par les visiteurs aident à surveiller l'évolution du littoral dans le Canada atlantique.

« En cette Année internationale de la préservation des glaciers des Nations Unies, notre gouvernement et Parcs Canada sont fiers d'inviter les Canadiennes et Canadiens à découvrir la beauté et la puissance des glaciers emblématiques que nous avons la chance d'avoir au Canada. Par l'intermédiaire du projet « ICY », les visiteurs s'inscrivent dans l'histoire, nous aidant à comprendre et à protéger ces précieuses merveilles naturelles contre les changements climatiques. Notre gouvernement s'est engagé à protégé davantage de nature que jamais auparavant, et c'est en agissant collectivement que nous pouvons atteindre nos objectifs de conservation et protéger ce qui nous rend forts. J'invite tout le monde à prendre part à cette initiative et à soumettre leur meilleure photo d'un glacier lors de leur visite à l'un des parcs participants. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Les glaciers sont des attractions remarquables des parcs provinciaux de la Colombie-Britannique, qui attirent des visiteurs de près et de loin. Le projet « ICY » est une expérience de recherche communautaire en action. Lorsque le public s'intéresse à la science, cela approfondit notre compréhension de ces paysages en évolution rapide, ce qui n'a jamais été aussi important. »

Tamara Davidson

Ministre de l'Environnement et des Parcs, BC Parks

« La science communautaire est au cœur de notre mission, et il est incroyable de voir des gens de tous âges participer à l'accroissement de notre compréhension collective des lieux sauvages de la Colombie-Britannique. Les glaciers sont essentiels à nos écosystèmes et à l'approvisionnement en eau douce, et en capturant les variations au fil du temps, nous pouvons aider à trouver des moyens de les protéger pour l'avenir. Merci à tous les visiteurs qui prennent un « ICY » et qui participent à cet effort incroyable. »

Andy Day

Chef de la direction, BC Parks Foundation

« Le partenariat particulier entre Parcs Canada, BC Parks et l'Université de Waterloo appuiera un besoin en matière de collecte et d'analyse de données sur les glaciers afin de mieux informer les gestionnaires des parcs au sujet de l'évolution des glaciers. Le projet offre aux personnes du monde entier des occasions éducatives exceptionnelles de découvrir les paysages glaciaires du Canada, les changements qui se produisent et la façon dont cela peut être lié à leur propre collectivité. »

Chris Houser

Doyen, faculté des sciences; professeur, Sciences de la terre et de l'environnement; Université de Waterloo

Le Canada abrite un pourcentage important des glaciers du monde, de vastes champs de glace se trouvant dans l'ouest et le nord du Canada.

abrite un pourcentage important des glaciers du monde, de vastes champs de glace se trouvant dans l'ouest et le nord du Canada. Les glaciers du monde entier fondent et, dans l'Ouest canadien, ils reculent plus rapidement que jamais. Le nord du Canada abrite certaines des plus grandes calottes glaciaires à l'extérieur des régions polaires, ce qui est essentiel pour comprendre les modèles climatiques à long terme.

Les glaciers sont une source essentielle d'eau douce dans l'Ouest canadien, libérant de l'eau dans les écosystèmes pendant les mois secs de l'été. À mesure qu'ils reculent et rétrécissent, la réduction du ruissellement aura une incidence sur les nappes phréatiques, les pratiques agricoles, voire la disponibilité de l'eau potable en aval.

La plateforme éducative GeoReach est un programme canadien qui permet aux scientifiques communautaires de fournir des données précieuses. Ces données aident à élaborer des documents pédagogiques accessibles aux apprenants du monde entier, encourageant un rapprochement plus marqué avec le relief canadien et la recherche sur les changements climatiques.

Le parc national des Glaciers , dans le sud-est de la Colombie-Britannique, abrite les imposants monts Selkirk et Purcell. Les travaux de recherche menés ici se concentrent sur le retrait glaciaire, les scientifiques utilisant des photographies répétées et des mesures du bilan massique pour surveiller la santé des glaciers.

, dans le sud-est de la Colombie-Britannique, abrite les imposants monts et Purcell. Les travaux de recherche menés ici se concentrent sur le retrait glaciaire, les scientifiques utilisant des photographies répétées et des mesures du bilan massique pour surveiller la santé des glaciers. Le parc national Jasper est le plus grand parc national des Rocheuses canadiennes. Reconnu pour sa faune, ses glaciers et ses sommets à couper le souffle, il constitue également une plaque tournante pour d'importants travaux de recherche sur les changements climatiques. Des données récentes du glacier Athabasca indiquent une fonte constante, année après année, et une fonte accrue en 2023, par rapport à la dernière décennie.

Chaque photo soumise dans le cadre du projet « ICY » aide à brosser un tableau plus clair de l'évolution des glaciers et des mesures que nous pouvons prendre pour les protéger.

est le plus grand parc national des Rocheuses canadiennes. Reconnu pour sa faune, ses glaciers et ses sommets à couper le souffle, il constitue également une plaque tournante pour d'importants travaux de recherche sur les changements climatiques. Des données récentes du glacier indiquent une fonte constante, année après année, et une fonte accrue en 2023, par rapport à la dernière décennie. Chaque photo soumise dans le cadre du projet « ICY » aide à brosser un tableau plus clair de l'évolution des glaciers et des mesures que nous pouvons prendre pour les protéger. Apprenez-en davantage sur le projet « ICY » : https://parcs.apca2.gc.ca/nature/science/impliquez-involved/icy

