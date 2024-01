Partenariat entre le Conseil des Innus de Pessamit (39 %) et Innergex (38 %), avec la participation de la MRC de Manicouagan (23 %)

Entente historique pour un premier projet d'énergie renouvelable avec une participation majoritaire pour la Première Nation des innus de Pessamit qui offrira une voie pour le développement économique et social dans cette communauté en plus de faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones

Participation communautaire offrant des avantages socio-économiques importants dans la MRC de Manicouagan

Flux de trésorerie continus pendant 30 ans, indexés à l'inflation

LONGUEUIL, QC, le 26 janv. 2024 /CNW/ - Le Conseil des Innus de Pessamit, Innergex énergie renouvelable inc (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société »), et la Municipalité régionale de comté de Manicouagan (« MRC de Manicouagan ») sont heureux d'annoncer que leur projet éolien Manicouagan de 300 MW a été sélectionné dans le cadre de l'appel d'offres d'Hydro-Québec.

« Au fil des derniers mois, nous avons développé une relation fondée sur la confiance et le respect mutuel avec Innergex et nous sommes extrêmement heureux de conclure un partenariat avec eux pour réaliser un projet d'énergie renouvelable sur le Nitassinan », a déclaré Mme Marielle Vachon, Cheffe de la Première Nation des Innus de Pessamit. « Ce projet qui prévoit une participation majoritaire à la Première Nation des Innus de Pessamit est conforme aux valeurs traditionnelles de notre Première Nation ainsi qu'aux principes de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et se réalisera ainsi d'une manière respectueuse de nos droits ancestraux, de notre culture en plus de promouvoir le développement économique de notre communauté. »

« Nous sommes très fiers de la nature collaborative de ce projet en partenariat avec le Conseil des Innus de Pessamit et la MRC de Manicouagan », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Je tiens à féliciter le Conseil des Innus de Pessamit pour son leadership, sa détermination et sa collaboration avec la MRC de Manicouagan et Innergex qui ont mené à cette réussite. L'établissement de relations à long terme avec les communautés autochtones et locales a toujours été au cœur de notre stratégie de développement depuis plus de 30 ans. Alors que nous continuons nos efforts de diversification, le Québec continue de représenter un marché de choix pour notre croissance, et notre équipe travaille activement à concevoir des projets communautaires compétitifs et rentables. »

« Berceau des grands projets précurseurs de la production d'énergie renouvelable depuis les débuts de la grande histoire de l'hydroélectricité québécoise, la MRC de Manicouagan est fière de faire partie des visionnaires qui misent aujourd'hui sur l'énergie éolienne afin d'offrir le meilleur aux générations futures », a indiqué Marcel Furlong, préfet élu de la MRC de Manicouagan. « Nous sommes d'autant plus ravis que les bases de ce projet reposent sur un partenariat solide et durable avec la communauté innue de Pessamit, partenariat inconditionnel pour les élus, afin de consentir au développement de la filière éolienne en Manicouagan. Les retombées économiques considérables engendrées par ce parc éolien profiteront directement à nos communautés locales ainsi qu'au développement manicois, et ce, pour des dizaines d'années à venir. »

Le processus de développement du projet suit son cours et la population continuera d'être consultée et tenue informée sur le projet afin de maintenir la collaboration avec les communautés et ainsi garantir le succès de ce projet, bénéfique pour les générations présentes et à venir.

Sa mise en service commerciale est prévue pour 2029 et le contrat d'achat d'électricité qui sera conclu avec Hydro-Québec (cote de crédit S&P : AA-) devrait être structuré comme un contrat de prise obligatoire de l'énergie de 30 ans, indexé selon un pourcentage prédéfini de l'indice des prix à la consommation (« IPC »). Une fois mis en service, le projet produira suffisamment d'électricité pour combler les besoins énergétiques d'environ 60 000 foyers.

Les coûts d'interconnexion et liés au réseau collecteur seront remboursés par Hydro-Québec lors de la mise en service de l'installation.

Le projet est sujet à l'exécution de contrats avec Hydro-Québec et les fournisseurs, et devra compléter avec succès les processus de demande de permis et répondre aux exigences réglementaires.

À propos du Conseil des Innus de Pessamit

Le Conseil des Innus de Pessamit agit pour et au nom de la Première Nation des Innus de Pessamit. Cette Première Nation est une nation autochtone composée de plus de 4 000 Innus de Pessamit. Le territoire ancestral de cette Première Nation, le Nitassinan des Innus de Pessamit, d'une superficie de plus de 138 000 km2 est couvert par la région de la Manicouagan.

À propos d'Innergex énergie renouvelable Inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans, ce qui a valu à Innergex d'être reconnue comme la meilleure entreprise responsable au Canada en 2023 par Corporate Knights. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 86 d'actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 579 MW (puissance installée brute de 4 226 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 409 MWh, dont 40 centrales hydroélectriques, 35 parcs éoliens, 9 parcs solaires et 2 installations de stockage par batteries. Elle détient également une participation dans 12 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 747 MW (puissance installée brute de 849 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 355 MWh, dont 4 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 9 939 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

Pour en savoir plus, visitez innergex.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn.

À propos de la MRC de Manicouagan

La MRC de Manicouagan est située dans la région de la Côte-Nord à près de 400 km à l'est de Québec et comprend huit localités, dont la Ville de Baie-Comeau, toutes sises en bordure du fleuve St-Laurent et de la route 138. Cet immense territoire de 39 741,49 km2 - l'un des plus grands pour une MRC au Québec - est occupé presqu'en totalité par le Territoire non organisé de la Rivière-aux-Outardes, caractérisé par sa forêt boréale et la présence de plusieurs centrales hydroélectriques, dont la renommée Manic-5. La MRC de Manicouagan est identifiée comme une région ressource et l'exploitation de ses richesses naturelles est à l'origine de son développement économique.

Découvrez la Manicouagan : visitez le mrcmanicouagan.qc.ca et le manicouagan.ca.

