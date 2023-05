LE PROJET DOVE POUR L'ESTIME DE SOI LANCE UN APPEL À L'ACTION POUR CONTRER LA CRISE DE LA SANTÉ MENTALE CHEZ LES JEUNES ATTRIBUABLE AUX MÉDIAS SOCIAUX

Pour susciter un changement systémique, le projet Dove pour l'estime de soi soutient le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) et le réseau des Carrefours bien-être pour les jeunes de l'Ontario dans le cadre d'un programme virtuel destiné à favoriser des interventions précoces et un meilleur accès aux soins.

TORONTO, le 3 mai 2023 /CNW/ - Le projet Dove pour l'estime de soi annonce aujourd'hui de nouvelles initiatives visant à lutter contre l'augmentation des troubles de santé mentale chez les jeunes qui consultent les médias sociaux. Si ces plateformes peuvent s'avérer une importante source de créativité et de libre expression, elles pèsent sur la santé mentale de plus de la moitié des jeunes du pays[1]. À l'heure actuelle, les médias sociaux sont surtout soumis à une autoréglementation exercée par les enfants et leurs parents ou tuteurs. Or, des études indiquent le lien étroit qu'ils entretiennent avec le mal-être psychologique des jeunes. En effet, la NOUVELLE étude 2023 du projet Dove pour l'estime de soi révèle que 8 spécialistes de la santé mentale chez les jeunes sur 10 affirment que c'est une véritable crise de la santé mentale qu'alimentent les médias sociaux.

Cette NOUVELLE étude 2023 du projet Dove pour l'estime de soi indique en outre que :

80 % des jeunes pensent que les personnes de leur âge sont accros aux médias sociaux;

50 % des jeunes affirment que les médias sociaux leur inspirent un sentiment d'anxiété, à eux et à leurs camarades;

65 % des jeunes de 10 à 17 ans ont été exposés, sur les médias sociaux, à du contenu encourageant la perte de poids ou la transformation corporelle;

70 % des jeunes estiment que les médias sociaux peuvent inciter les ados à vouloir changer leur apparence;

44 % des jeunes de 14 à 17 ans ont été exposés à du contenu encourageant les privations alimentaires ou l'adoption de comportements alimentaires malsains;

Plus de la moitié des spécialistes de la santé mentale chez les jeunes affirment que l'exposition à des contenus beauté néfastes sur les médias sociaux peut avoir des conséquences physiques telles que les troubles de l'alimentation et les comportements autodestructeurs.

« Dove s'attache depuis longtemps à opérer un changement dans le domaine de la beauté et à agir pour faire des médias sociaux un espace plus positif grâce à des campagnes comme #PlusJamaisDeRetouches, Reverse Selfie/Selfie Talk et #DétoxifieTonFil. Si les médias sociaux peuvent favoriser la créativité et la socialisation des jeunes, des données indiquent que la publication de contenu toxique nuit à leur santé mentale. Et si rien ne change, les jeunes continueront à payer de leur bien-être », explique Alessandro Manfredi, directeur du marketing chez Dove. « Nous avons la responsabilité d'agir et d'encourager l'établissement d'un environnement plus sûr sur les médias sociaux pour contribuer à protéger la santé mentale des jeunes. Pour ce faire, il faut dépasser le cadre des interventions individuelles pour susciter un changement systémique. »

Pour illustrer l'ampleur du problème et la nécessité d'agir vite, Dove a lancé une nouvelle vidéo pour sa campagne Le coût de la beauté, qui raconte l'histoire vraie de Mary, une jeune fille qui a vu sa santé mentale affectée par les médias sociaux. La vidéo se conclut sur d'autres jeunes qui se remettent aussi de problèmes de santé mentale engendrés par les médias sociaux comme l'anxiété, la dépression, la dysmorphie corporelle. Sur l'air de la célèbre chanson « You Are So Beautiful », interprétée par l'autrice-compositrice-interprète Self Esteem, la vidéo propose une brève incursion dans la réalité des jeunes qui grandissent avec les médias sociaux et montre les effets dévastateurs que les contenus beauté toxiques peuvent avoir sur leur bien-être.

« En tant qu'adolescente qui se remet d'un trouble alimentaire, il m'a paru très important de partager mon expérience pour venir en aide aux autres et montrer les vraies répercussions que le contenu néfaste diffusé sur les médias sociaux peut avoir sur notre santé mentale », affirme Mary, créatrice de contenu et principale protagoniste de la vidéo Le coût de la beauté. « Je suis fière de m'associer au projet Dove pour l'estime de soi afin de faire connaître mon histoire et, espérons-le, de susciter le dialogue et d'inspirer des changements concrets qui feront des médias sociaux un espace plus sûr pour tout le monde. J'espère que les médias sociaux deviendront un refuge où les jeunes pourront s'exprimer de manière créative et positive. »

Depuis 2004, le projet Dove pour l'estime de soi a contribué à sensibiliser plus de 94 millions de jeunes de 150 pays afin de renforcer leur estime de soi et leur confiance en leur apparence corporelle.

Dove est fier de soutenir le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) et son réseau des Carrefours bien-être pour les jeunes de l'Ontario (CBEJO) afin de proposer un nouveau programme virtuel sur une plateforme électronique sécurisée destinée à favoriser des interventions précoces et un meilleur accès aux soins pour les jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Grâce au soutien de Dove, cinq Carrefours bien-être pourront offrir un accès rapide et élargi à des services jeunesse intégrés équivalents à ceux qu'ils proposent en personne : évaluations cliniques en santé mentale et en toxicomanie, continuum de soins, services d'entraide, groupes de soutien LGBTQ2S+, etc.

« En tant que plus important centre de santé mentale du Canada, CAMH est la référence en matière de soins, de recherche, de sensibilisation et de changement social. Nous mettons un point d'honneur à combler les lacunes en santé mentale chez les jeunes et sommes ravis du soutien de Dove afin de poursuivre notre mission et d'offrir un meilleur accès aux soins par l'entremise du programme pilote de soins virtuels des CBEJO. », affirme Dr Jo Henderson, C.Psych, titulaire d'un doctorat en psychologie et responsable des Carrefours bien-être pour les jeunes de l'Ontario et du Margaret and Wallace McCain Centre for Child, Youth & Family Mental Health, membre du corps professoral en psychiatrie de l'Université de Toronto et scientifique en chef, CAMH.

Pour s'assurer que les jeunes continuent d'avoir accès à des conseils immédiats en matière de santé mentale et de bien-être, à un soutien en cas de crise et à des outils, Dove s'associe également à Jeunesse, J'écoute - le seul service de santé mentale en ligne multilingue, gratuit et accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les jeunes au Canada. Jeunesse, J'écoute permet aux jeunes de 5 à 29 ans d'exprimer leurs émotions en toute sécurité et en toute confidentialité et de recevoir un soutien en matière de santé mentale.

Fermement convaincue que la beauté doit être une source de confiance, et non d'anxiété, Dove invite les Canadiens et Canadiennes à se rendre sur dove.ca/kidsonlinesafety pour obtenir un modèle de lettre à signer et à envoyer à leur député afin d'exprimer leur soutien en faveur d'un resserrement des politiques gouvernementales et d'exiger une réglementation des médias sociaux pour rendre l'expérience de navigation plus sûre pour les jeunes.

Si les médias sociaux ne changent pas pour les jeunes, leur vie, elle, changera. Regardez la vidéo Le coût de la beauté et passez à l'action pour soutenir une navigation plus sûre pour les jeunes à Dove.ca/kidsonlinesafety. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez besoin d'un soutien en matière de santé mentale aujourd'hui, visitez jeunessejecoute.ca ou appelez le 1-800-668-6868 (sans frais) ou envoyez le message PARLER au 686868. Ce service est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux personnes âgées de 5 à 29 ans qui souhaitent recevoir des soins confidentiels et anonymes de la part d'intervenants formés.

À propos de l'étude

La NOUVELLE étude 2023 du projet Dove pour l'estime de soi pour la sécurité en ligne des jeunes a été réalisée au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni par le truchement d'un sondage en ligne administré par Edelman DXI, cabinet-conseil multidisciplinaire de recherche et d'analyse des données d'envergure mondiale, entre janvier et février 2023 auprès de 7 594 répondants, soit 1 318 jeunes filles, 556 jeunes garçons, 1 520 parents, 4 046 membres de la population générale et 154 spécialistes de la santé mentale chez les jeunes.

À propos du CAMH

Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) est le plus grand hôpital d'enseignement en santé mentale et en dépendance au Canada et l'un des centres de recherche parmi les plus réputés au monde dans son domaine. Il associe soins cliniques, recherche, sensibilisation, élaboration de politiques et promotion de la santé afin de transformer la vie des personnes ayant des problèmes de dépendance et de santé mentale. Entièrement affilié à l'Université de Toronto, le CAMH est un centre collaborateur de l'Organisation panaméricaine de la santé et de l'Organisation mondiale de la santé. Pour de plus amples renseignements, visitez le camh.ca ou suivez-nous au @CAMHnews sur Twitter.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service national 24/7 qui offre des services bilingues (anglais et français) d'intervention professionnelle, des ressources et du soutien par texto aux jeunes. En tant que spécialistes nationaux des services virtuels, nous offrons un espace sûr et fiable à des millions de jeunes, où ils peuvent appeler, texter ou bénéficier d'outils autogérés en cas de crise ou de besoin. Notre transformation numérique nous permet d'envisager un avenir où tous les gens au Canada pourront libérer leurs émotions et obtenir le soutien dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont le plus besoin. Jeunesse, J'écoute s'appuie avec gratitude sur la générosité de ses donateur·rice·s, bénévoles, parties prenantes, partenaires du secteur privé, ainsi que sur celle des gouvernements, qui alimentent et financent ses programmes. Apprenez-en davantage à JeunesseJecoute.ca.

À propos de Dove

Dove a vu le jour aux États-Unis en 1957 lors du lancement de son fameux pain de beauté, un mélange breveté composé de nettoyants doux et d'un quart de crème hydratante. L'hydratation est au cœur de l'histoire de Dove, et ce ne sont pas des promesses, mais des preuves qui ont fait évoluer son pain de beauté en l'une des marques de soins les plus chéries des consommateurs du monde entier. Dove a toujours trouvé l'inspiration auprès des femmes et s'engage pleinement, depuis le début, à leur proposer des soins de qualité supérieure tout en faisant la promotion de la vraie beauté. Car pour Dove, la beauté s'applique à tout le monde. Cette beauté doit être une source de confiance, et non d'anxiété. La mission de Dove est d'encourager les femmes à développer une relation positive avec leur image corporelle et à réaliser leur plein potentiel en matière de beauté.

Depuis 60 ans, Dove s'engage à élargir la notion étroite de beauté dans tout ce qu'elle entreprend. En vertu de la « Promesse de vraie beauté de Dove », l'entreprise fait le serment de :

Représenter les femmes avec honnêteté et respect dans toute leur diversité. C'est pourquoi elle s'attache à montrer des femmes ayant différents types et couleurs de cheveux, indépendamment de leur âge, de leur taille ou de leurs origines ethniques;

Dépeindre les femmes comme elles sont dans la vraie vie, sans distorsion numérique et au moyen d'images approuvées par les personnes photographiées;

Aider les jeunes filles à avoir confiance en elles et en leur apparence grâce au projet Dove pour l'estime de soi, le plus grand projet de sensibilisation de ce genre sur la planète.

À propos d'Unilever Amérique du Nord

Chef de file mondial des produits de beauté et de soins personnels, des produits d'entretien domestique et des aliments et boissons, Unilever commercialise des biens d'usage courant utilisés par plus de 3,4 milliards de consommateurs dans plus de 190 pays du monde. Comptant quelque 148 000 employés, l'entreprise a affiché un chiffre d'affaires de 52,4 milliards d'euros en 2021. Plus de la moitié de ses activités s'étendent aux marchés émergents ou en développement. Unilever possède quelque 400 marques présentes dans les foyers du monde entier, dont des marques aussi célèbres que Dove, Knorr, Hellmann's, Magnum, Axe, Ben & Jerry's, Degree, Seventh Generation, St. Ives, Suave, TRESemmé et Vaseline.

Unilever aspire à devenir la référence incontestée en matière d'entreprise durable et à montrer comment son modèle d'affaires porté par une mission et prêt pour l'avenir génère des résultats supérieurs. L'entreprise est le fruit d'une longue tradition progressiste et responsable qui remonte au lancement, il y a plus d'un siècle, de la première marque consciente au monde, Sunlight, par son fondateur, William Lever. Et encore aujourd'hui, cette tradition est au cœur de son modèle d'exploitation.

Unilever Compass, la stratégie de développement durable de l'entreprise, a pour but de l'aider à réaliser des performances supérieures et à favoriser une croissance durable et responsable tout en :

améliorant la santé de la planète;

améliorant la santé, la confiance et le bien-être des personnes;

contribuant à un monde plus juste qui favorise l'inclusion sociale

Bien qu'il y ait encore beaucoup à faire, Unilever est fière d'avoir obtenu, l'an dernier, la meilleure place du secteur octroyée par l'indice de durabilité Dow Jones de S&P, la note A aux indices de référence de CDP en matière de climat, de gestion forestière et de sécurité de l'eau, et le meilleur classement pour la onzième année consécutive selon le sondage des Leaders du développement durable GlobeScan-SustainAbility.

Pour plus d'information sur Unilever U.S. et son portefeuille de marques, visitez le www.unileverusa.com.

Pour plus d'information sur Unilever Canada et son portefeuille de marques, visitez le https://www.unilever.ca/fr.

_________________________________ 1 Étude du projet Dove pour l'estime de soi, 2023.

SOURCE Dove Canada

Renseignements: Caelan Mcmichael | [email protected]; Louise Hugot | [email protected]