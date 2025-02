- L'intégration des soins intelligents aux personnes âgées, des infrastructures vertes et de l'éco-agriculture offre un modèle rural reproductible à l'échelle mondiale

SHANGHAI, le 28 févr. 2025 /CNW/ - L'Association chinoise des entreprises publiques a récemment désigné le projet de revitalisation rurale de SANY Heavy Industry et de la Fondation SANY dans le village de Daotong, dans la ville de Lianyuan, dans la province de Hunan, comme un cas de meilleure pratique 2024 pour la revitalisation rurale par les entreprises cotées en bourse. Lancée en 2019, cette initiative phare soutient la revitalisation rurale de la Chine et les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Le projet intègre des soins intelligents aux personnes âgées, des infrastructures vertes et l'éco-agriculture, établissant ainsi un modèle durable et reproductible pour le développement rural mondial.

Soins intelligents aux personnes âgées : mise en place d'un système durable adapté au vieillissement

Dans le village de Daotong, où les personnes âgées représentent 21 % de la population, une initiative a permis de mettre en place un système de soins complet qui allie l'expertise des travailleurs sociaux, des soignants professionnels et des technologies de pointe en matière de soins de santé intelligents. L'établissement central de soins de santé, devenu un centre de gestion de la santé, de soins de jour et d'engagement culturel, accueille 12 500 visites par an. L'établissement a créé 631 profils de santé numériques pour fournir des soins personnalisés à chaque résident. En outre, en collaboration avec les secteurs public et privé, le projet a permis de rénover 17 logements pour personnes âgées à faibles revenus et d'assurer la sécurité de leurs occupants grâce à des technologies d'intervention d'urgence avancées. Pour assurer la durabilité de l'initiative et sa reproduction éventuelle ailleurs, une équipe a rédigé un manuel opérationnel normalisé.

Infrastructures vertes : promouvoir le progrès rural durable

Le projet a permis d'améliorer les infrastructures de Daotong, notamment en réhabilitant son réseau d'eau potable et en restaurant l'écosystème du lac Longtang pour qu'il réponde aux normes de l'OMS en matière de qualité de l'eau. Un réseau de 530 lampadaires à énergie solaire réduit les émissions annuelles de carbone de 42 tonnes tout en éclairant toutes les routes principales. Le micro-fonds innovant Daotong renforce la gouvernance communautaire, en finançant huit améliorations de l'espace public et en encourageant un modèle de « co-création, co-gestion et co-partage ».

Le projet a permis de revitaliser 158 acres de terres agricoles abandonnées en pratiquant une agriculture sans produits chimiques, créant ainsi 64 emplois et permettant à plus de 40 ménages démunis d'atteindre des niveaux de revenus stables. L'introduction de produits à forte valeur ajoutée, tels que le riz brun multicolore et les fraises « neige légère », sur des marchés plus vastes a considérablement augmenté leur valeur agricole.

Culture et éducation : libérer la puissance douce des zones rurales

L'Académie Daotong et le réseau de bénévoles forment une matrice de revitalisation culturelle. L'académie a organisé 110 séances de formation sur les outils agricoles intelligents et l'éducation fondée sur la nature, dont ont bénéficié 1 057 villageois. Une équipe de 97 bénévoles dévoués consacre plus de 3 000 heures de service par an. Des initiatives culturelles, telles que le festival des récoltes des agriculteurs, ont attiré 1 100 participants, renforçant la cohésion communautaire et construisant une identité culturelle rurale unique.

Guidés par l'éthique de « fournir des connaissances scientifiques pour le bien public », SANY Heavy Industry et la Fondation SANY accordent la priorité à la surveillance axée sur les données et aux opérations professionnelles pour assurer la durabilité à long terme. Le projet a été reconnu comme une communauté modèle nationale adaptée au vieillissement, une initiative de revitalisation rurale essentielle dans la province du Hunan, et est lauréat du Golden Key - China Action for SDGs (Clé d'or - Action chinoise pour les ODD).

À l'avenir, le groupe SANY intensifiera ses efforts de développement rural intégré, en affinant un modèle reproductible à l'échelle mondiale qui favorise le développement durable et contribue à la sagesse chinoise et à la solution SANY pour la transformation rurale dans le monde entier.

