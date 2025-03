NAIROBI, Kenya, 18 mars 2025 /CNW/ - Huawei, l'UNESCO et les partenaires gouvernementaux ont officiellement annoncé l'achèvement de la phase II du projet de connectivité DigiSchool au Kenya, qui a permis de connecter 21 écoles à Internet, dont six écoles pour enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux.

Élèves, enseignants et administrateurs de l’école primaire pour sourds de Machakos (PRNewsfoto/Huawei)

Le projet DigiSchool est un partenariat entre le ministère de l'Éducation du Kenya, le ministère des TIC et de l'économie numérique, Kenya Power (KPLC), l'UNESCO et Huawei Huawei TECH4ALL . Il s'inscrit dans le cadre du programme gouvernemental des autoroutes numériques et de l'engagement à connecter toutes les écoles kenyanes à Internet.

L'annonce, qui a eu lieu à l'école primaire pour sourds de Machakos le 14 mars, a été présidée par John Tanui CBS, secrétaire principal du département d'État des TIC et de l'économie numérique au Kenya. L'école est l'une des écoles pour enfants sourds qui a été connectée au réseau national de fibre optique à haut débit dans le cadre de la deuxième phase du projet.

« Nous sommes ici à l'école primaire pour sourds de Machakos pour nous assurer que l'école est connectée à la fibre nationale afin que les élèves puissent mieux apprendre et contribuer à l'amélioration des résultats de l'apprentissage. L'accès visuel étant essentiel pour les sourds, le projet comprend également une solution de vidéoconférence, a déclaré John Tanui CBS, secrétaire principal du département d'État des TIC et de l'économie numérique. Le gouvernement reconnaît le soutien des acteurs du secteur privé dans la mise en œuvre d'un programme qui change la vie à l'école primaire des sourds de Machakos. En effet, il s'agit d'une entreprise de grande envergure qui nécessite une collaboration stratégique avec des partenaires tels que Huawei et l'UNESCO. Nous espérons que nous continuerons à transformer des vies et des moyens de subsistance ensemble, tout en faisant avancer la cause de l'inclusion numérique. »

L'équipement de vidéoconférence permet au Kenya Institute of Special Education (KISE) de fournir un soutien à distance aux administrateurs scolaires, aux enseignants et aux apprenants des écoles pour sourds, renforçant ainsi la capacité d'enseignement dans les écoles et améliorant l'accès à divers services.

« Grâce à ces solutions, la connectivité améliore l'efficacité de la gestion de l'éducation. Elle aide les chefs d'établissement à accéder aux systèmes de gestion en ligne. Elle améliore l'accès aux ressources éducatives en ligne, qu'il s'agisse de vidéos, de programmes ou d'experts. Enfin, la connectivité en classe rend l'apprentissage plus intéressant, plus ludique et plus efficace. Dans les écoles qui répondent à des besoins éducatifs particuliers, la connectivité aide les experts à fournir des services d'évaluation et de rééducation à distance », a indiqué Stephen Zhang, directeur général adjoint de Huawei Kenya.

Lors de l'annonce, les participants ont pu voir de leurs propres yeux comment les enfants utilisent l'Internet en classe et les avantages potentiels des appels vidéo en ligne entre les apprenants et les experts du KISE.

« L'UNESCO est prête à continuer à travailler avec le gouvernement du Kenya, Huawei et toutes les autres parties prenantes pour assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous, comme indiqué dans l'objectif de développement durable 4 et les aspirations du plan stratégique du secteur de l'éducation nationale », a commenté Louise Haxthausen, directrice du Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Est.

Dans le cadre de son initiative d'inclusion numérique à long terme TECH4ALL, Huawei a soutenu le projet de connectivité DigiSchool depuis le lancement de la phase I, et est responsable des évaluations techniques, de la conception de la solution, de la fourniture de l'équipement et de la gestion du projet. En se connectant au réseau de fibre optique du gouvernement NOFBI , les solutions d'accès tout-optique et FTTR-B de Huawei, qui peuvent être déployées rapidement, permettent des connexions Wi-Fi tout-optique de haute qualité et une expérience de réseau à haut débit pour les cours en ligne et les classes vidéo en direct dans les écoles cibles.

La phase 1 du projet DigiSchool a permis de connecter 13 écoles à Internet, ce qui a profité à 6 000 élèves et enseignants. Une évaluation de la phase I a révélé que :

98 % des apprenants ont déclaré qu'Internet répondait à leurs besoins éducatifs;

84 % ont déclaré qu'Internet rendait l'apprentissage plus passionnant;

71 % ont déclaré que les ressources en ligne facilitent la compréhension d'idées complexes.

À propos de TECH4ALL

TECH4ALL est l'initiative et le plan d'action d'inclusion numérique à long terme de Huawei. Grâce à des technologies et à des partenariats novateurs, TECH4ALL est conçu pour favoriser l'inclusion et la durabilité dans le monde numérique.

Visitez le site Web TECH4ALL de Huawei à l'adresse https://www.huawei.com/fr/tech4all

Suivez-nous sur X : https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2642778/Kenya_DigiSchool.jpg

SOURCE Huawei

PERSONNE-RESSOURCE : Gary Marcus Maidment, [email protected]