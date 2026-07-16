Le projet d'habitation Mon Calme avance rondement à Gatineau

GATINEAU, QC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Gatineau confirment aujourd'hui que le projet Mon Calme, de l'organisme Gîte Ami, à Gatineau, avance à grands pas. Ce projet prévoit la construction d'un immeuble qui disposera de 20 lits transitoires pour des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être.

Ce projet a été sélectionné dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ). Il poursuit son développement en vue d'obtenir une acceptation finale de la SHQ et le financement qui en découle par l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des investissements équivalents annoncés par Québec.

Cette annonce a été faite par la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, le député de Hull-Aylmer, l'honorable Greg Fergus, l'adjointe parlementaire de la ministre de l'Éducation et députée de Hull, Mme Suzanne Tremblay, la mairesse de Gatineau, Mme Maude Marquis-Bissonnette, et le président de l'organisme Gîte Ami, M. Daniel Leclerc.

Citations :

« La sélection du projet Mon Calme témoigne de notre volonté d'offrir des solutions concrètes aux personnes qui vivent ou risquent de vivre une situation d'itinérance. Grâce au Programme d'habitation abordable Québec, nous soutenons des initiatives porteuses qui permettent de développer davantage de milieux de vie sécuritaires et adaptés aux besoins des citoyens les plus vulnérables. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à mettre en place des solutions locales aux défis en matière de logement et à l'itinérance. L'annonce de ce projet de 20 lits transitoires à Gatineau illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements et les administrations municipales collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le Gîte Ami joue un rôle essentiel dans notre communauté depuis de nombreuses années. Ce projet de 20 lits transitoires viendra renforcer l'offre de soutien aux personnes en situation de vulnérabilité dans la région de Gatineau. Je salue le travail remarquable de l'organisme et de ses partenaires qui contribuent chaque jour à redonner espoir et stabilité à des personnes qui en ont besoin. »

Suzanne Tremblay, adjointe parlementaire de la ministre de l'Éducation et députée de Hull

« Le projet Mon Calme fera une véritable différence dans la vie des gens d'ici. Il s'agit d'un exemple concret de la façon dont notre gouvernement agit pour s'attaquer à la crise du logement. Chaque projet comme celui-ci nous rapproche de la communauté et du pays que nous voulons bâtir : un Canada où chacun a accès à un chez-soi sûr, digne et abordable. »

L'honorable Greg Fergus, député de Hull-Aylmer

« Je salue le Gîte Ami ainsi que nos partenaires des gouvernements du Québec et du Canada pour leur engagement dans ce projet. À Gatineau, nous avons fait le choix d'investir dans un ambitieux plan d'action en itinérance et de soutenir le développement de logements sociaux, car nous savons que les besoins sont immenses. Le Mon Calme comblera un besoin important dans le continuum de services en offrant un milieu de vie stable et sécuritaire à des dizaines de citoyens et citoyennes qui en ont besoin. »

Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau

« Face à l'augmentation de l'itinérance dans notre région, il y avait urgence d'agir. Nous remercions tous les partenaires, bailleurs de fonds et donateurs qui ont rendu possible le projet Mon Calme, qui a pour but de stabiliser des personnes vulnérables et de les accompagner vers des retours en logement. »

Daniel Leclerc, président de l'organisme Gîte Ami

Fait saillant :

Le Gîte Ami est un organisme communautaire de Gatineau qui œuvre depuis plus de 40 ans auprès des personnes vivant des situations d'itinérance, d'exclusion sociale ou de grande précarité. Par l'entremise de ses différents sites d'hébergement et de logement avec accompagnement, il offre un continuum de services visant à répondre aux besoins immédiats des personnes tout en favorisant leur réinsertion sociale, leur stabilité résidentielle et leur autonomie, dans le respect de la dignité humaine et sans jugement.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez la section de la Société d'habitation du Québec dans Québec.ca.

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À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

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La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le fondement du système de logement du Canada. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et fonctionnel qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Arslan Tifouri, Directeur des communications de la ministre responsable de l'Habitation, 367 763-1993, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]