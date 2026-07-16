Inauguration d'un immeuble de 62 logements sociaux et abordables à Gatineau

GATINEAU, QC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec, la Ville de Gatineau et Logir Outaouais inaugurent le nouveau milieu de vie Wright, un immeuble de 62 logements sociaux et abordables destinés aux familles gatinoises. Conçu pour favoriser l'inclusion et la qualité de vie, ce nouvel immeuble de six étages propose des logements modernes dans un environnement sécuritaire, accessible et idéalement situé à proximité du centre-ville, des services essentiels et des transports en commun.

Pas moins de 49 locataires de l'immeuble ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ), ce qui leur permettra de limiter leur contribution à leur loyer à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Gatineau.

Le coût global de ce projet est de 25,6 M$. Le gouvernement du Québec y a investi un peu plus de 17,6 M$, dont 4,9 M$ par l'entremise du Programme Accès Logis Québec de la SHQ. L'apport de la Ville de Gatineau comprend une subvention de 1,25 M$ ainsi qu'un crédit de taxes sur 10 ans d'une valeur de 1,8 M$, pour un total de 3,05 M$.

L'inauguration a eu lieu en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, de la députée de Hull, Mme Suzanne Tremblay, de la mairesse de Gatineau, Mme Maude Marquis-Bissonnette, et du président de Logir Outaouais, M. Jean Pigeon.

Citations :

« L'inauguration que nous soulignons aujourd'hui me rend particulièrement fière. Elle démontre qu'en unissant nos forces, nous sommes capables de livrer des projets de qualité qui répondent aux besoins. Ce sont 62 ménages à revenu faible ou modeste qui peuvent désormais loger dans un milieu de vie de qualité, sécuritaire et abordable. Cette réalisation porte à 395 le nombre de logements sociaux et abordables livrés par Logir Outaouais, et bientôt à 545 avec le projet Carillon. C'est exceptionnel! »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Nos concitoyennes et concitoyens peuvent compter sur des actions concrètes de notre gouvernement pour livrer davantage de logements sociaux et abordables. Le bâtiment Wright en est un exemple parlant. Depuis le début de mon mandat, j'ai fait du logement une de mes grandes priorités. Je suis activement engagée dans l'avancement de plusieurs projets sur le terrain, en travaillant étroitement avec les partenaires pour faire débloquer les dossiers et accélérer leur réalisation. L'immeuble Wright démontre bien ce que l'on peut accomplir lorsque les acteurs du milieu se mobilisent. Quand les gouvernements, les villes et les organismes locaux travaillent ensemble, on réussit à livrer des projets concrets qui répondent aux besoins de notre communauté. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

« Chaque nouveau logement abordable qui voit le jour représente une avancée concrète pour des familles et des personnes qui peinent à se loger. Avec ses 62 logements en plein cœur de notre centre-ville, dont 49 subventionnés pour des ménages à faible revenu, le Wright permet d'offrir un milieu de vie complet et abordable, tout en faisant progresser notre objectif de rendre le logement plus accessible à Gatineau. »

Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau

« Avec ses 62 logements, dont 49 sont subventionnés et destinés à des ménages à faible revenu, le projet Wright répond à des besoins bien réels dans notre communauté. Cette réalisation porte à 395 le nombre de logements livrés par Logir Outaouais cette année et reflète notre engagement à développer des solutions innovantes afin d'accroître l'offre de logements abordables dans la région. Merci à tous nos partenaires, dont la collaboration a été essentielle à la concrétisation de ce projet. »

Jean Pigeon, président de Logir Outaouais

Faits saillants :

Jusqu'à 49 des ménages pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ. S'ils y sont admissibles, les locataires pourraient ainsi limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Gatineau.

L'immeuble comprend : 6 étages - 1 niveau de stationnement intérieur de 32 cases. Typologies : 50 logements de 1 chambre, 11 logements de 2 chambres et 1 logement adapté de 1 chambre. Des bornes de recharge pour véhicules électriques ainsi qu'un espace sécurisé pour vélos.



À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez la section de la Société d'habitation du Québec dans Québec.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Arslan Tifouri, Directeur des communications de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]