LE GOUVERNEMENT FRÉCHETTE SOUTIENT L'AMÉLIORATION DE 13 MAISONS D'HÉBERGEMENT POUR LES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCE FAMILIALE, Y COMPRIS CONJUGALE

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement Fréchette annonce la sélection de 13 projets visant à améliorer les maisons d'hébergement accueillant des personnes victimes de violence familiale, y compris conjugale, dans le cadre du volet Rénovation du Programme d'amélioration des maisons d'hébergement (PAMH).

Cette sélection s'inscrit dans le déploiement du volet Rénovation du PAMH, qui bénéficie d'un investissement de 6,2 M$ sur quatre ans, annoncé dans le cadre du budget 2026, afin de soutenir la réalisation de travaux d'amélioration dans les maisons d'hébergement partout au Québec.

À la suite de l'analyse des demandes soumises dans le cadre de l'appel de projets qui a pris fin le 31 mai 2026, cinq d'entre elles ont été retenues dans les régions administratives de Montréal, de l'Outaouais, de la Montérégie, de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Capitale-Nationale.

Les huit autres projets retenus seront réalisés au cours de l'automne 2026 dans les régions de Montréal, des Laurentides, de la Montérégie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Capitale-Nationale.

Ces travaux d'amélioration permettront notamment de rendre les maisons d'hébergement plus sécuritaires, salubres et fonctionnelles, mais aussi d'améliorer leur accessibilité pour les personnes handicapées, dans le but de mieux répondre aux besoins des personnes hébergées et du personnel qui y travaille.

Citations :

« Lorsqu'une personne victime de violence familiale, y compris conjugale, doit quitter son milieu de vie pour assurer sa sécurité, elle doit pouvoir compter sur un endroit accueillant, sécuritaire et adapté à ses besoins. Les maisons d'hébergement jouent un rôle essentiel partout au Québec, et notre gouvernement est fier de soutenir les organismes qui offrent ces services indispensables. Les projets annoncés aujourd'hui permettront aux maisons d'hébergement d'offrir des milieux plus sécuritaires, accessibles et mieux adaptés aux personnes qui y trouvent refuge. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Les maisons d'hébergement constituent des partenaires incontournables dans la lutte contre la violence faite aux femmes et à leurs enfants. Chaque jour, elles offrent bien plus qu'un lieu de passage : elles accompagnent des personnes qui traversent une période de grande vulnérabilité et les soutiennent dans leur démarche vers une vie à l'abri de la violence. Par l'amélioration physique des maisons d'hébergement, notre objectif est de leur donner les meilleures conditions pour qu'elles poursuivent leur mission essentielle au sein de nos communautés. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le PAMH-Rénovation est doté d'une enveloppe de 6,2 M$ sur quatre ans, annoncée dans le cadre du budget 2026.

Les 13 demandes retenues sont réparties dans huit régions administratives du Québec.

Une première phase permettra de soutenir 5 d'entre elles dans 5 régions administratives du Québec.

Une deuxième phase permettra de réaliser 8 projets supplémentaires dans 5 régions administratives au cours de l'automne 2026.

Lien connexe :

Pour plus d'informations sur le Programme d'amélioration des maisons d'hébergement, visitez Québec.ca.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

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