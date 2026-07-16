NUNAVIK - LE GOUVERNEMENT FRÉCHETTE INVESTIT 2,9 M$ POUR RÉNOVER UNE RÉSIDENCE POUR DES PERSONNES SOUFFRANT DE PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement Fréchette annonce un investissement de 2,9 M$ pour la réalisation de travaux de rénovation d'une résidence pour des personnes souffrant de problèmes de santé mentale à Kuujjuaq, au Nunavik.

Cette résidence de 8 chambres sert une clientèle particulièrement vulnérable et requiert des travaux urgents pour assurer la santé et la sécurité de ses occupants, notamment en ce qui concerne le système d'évacuation des eaux usées.

Citations :

« Chaque Québécoise et chaque Québécois mérite d'avoir accès à un logement sécuritaire et adapté à sa réalité. En investissant dans cette résidence de Kuujjuaq, nous contribuons directement au mieux-être de personnes vivant avec des problèmes de santé mentale tout en assurant la pérennité d'une ressource essentielle pour la communauté. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Les enjeux d'accès au logement sont bien connus au Nunavik. La situation est encore plus précaire pour les personnes qui ont des troubles de santé mentale. Il n'y a pas une seule solution pour améliorer l'accès à l'habitation dans le Nord et chaque initiative compte. Cet investissement permettra de sécuriser une résidence qui joue un rôle important dans la société inuite et j'en suis rassuré. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre du Québec, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Pour les personnes vivant avec un ou des troubles de santé mentale, un milieu de vie sécuritaire et adapté est un élément essentiel du rétablissement et du mieux-être. Grâce à cet investissement, nous préservons une ressource indispensable pour la communauté de Kuujjuaq et nous nous assurons que ses résidents pourront continuer de recevoir le soutien dont ils ont besoin dans un environnement sain et sécuritaire. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez la section de la Société d'habitation du Québec dans Québec.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, 367 867-7770, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]