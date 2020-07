Des subventions allant jusqu'à 5 000 $ financent des projets dans 30 écoles et organisations locales qui travaillent avec ardeur pour compenser la perte de croissance et de possibilités de développement découlant de la distanciation physique et de l'apprentissage à distance. En faisant pivoter des programmes existants et en créant de nouvelles possibilités d'apprentissage, ces groupes ont fait preuve de résilience et d'innovation en ces temps incertains. Voici quelques exemples de leurs accomplissements :

L'Albert Community School, située dans l'une des communautés de Regina les plus défavorisées, a démontré son ingéniosité et sa détermination à soutenir ses enfants. Lorsque l'école a fermé ses portes au printemps, elle a rapidement découvert qu'un seul étudiant avait accès à la technologie pour apprendre en ligne. L'école dispose à présent de 5 000 $ pour aider à financer des trousses d'apprentissage qui rendront service à l'ensemble de sa communauté étudiante.

située dans l'une des communautés de Regina les plus défavorisées, a démontré son ingéniosité et sa détermination à soutenir ses enfants. Lorsque l'école a fermé ses portes au printemps, elle a rapidement découvert qu'un seul étudiant avait accès à la technologie pour apprendre en ligne. L'école dispose à présent de 5 000 $ pour aider à financer des trousses d'apprentissage qui rendront service à l'ensemble de sa communauté étudiante. La Première nation du Lac des Mille Lacs reçoit 5 000 $ pour améliorer la sécurité alimentaire d'approximativement 170 étudiants et de leurs familles dans la région de Thunder Bay . Son projet Learning Through Connection utilise le jardinage comme outil pour répondre aux besoins mentaux, physiques, émotionnels et spirituels des étudiants durant les mois d'été. Le programme fournira aux étudiants des habiletés fondamentales, des connaissances en matière d'alimentation et des ressources alimentaires saines.

reçoit 5 000 $ pour améliorer la sécurité alimentaire d'approximativement 170 étudiants et de leurs familles dans la région de . Son projet utilise le jardinage comme outil pour répondre aux besoins mentaux, physiques, émotionnels et spirituels des étudiants durant les mois d'été. Le programme fournira aux étudiants des habiletés fondamentales, des connaissances en matière d'alimentation et des ressources alimentaires saines. The Writers'Exchange (WE) a interrompu son programme estival de lecture gratuit à la suite de la COVID-19. Une subvention de 5 000 $ aide WE à relancer son programme pour soutenir des enfants au sein de collectivités de Vancouver ayant les plus grands besoins. L'organisme a commencé à donner des programmes de lecture et d'écriture en personne visant à aider près de 170 enfants et jeunes d'ici la fin de l'année.

« La bienveillance et la passion que nous avons constatées dans le Projet d'apprentissage de l'initiative Esprits inspirés de CST cette année nous ont impressionnés, dit Sherry MacDonald, présidente et chef de la direction de CST. Alors que nous faisons notre possible pour rendre l'éducation accessible à tous les Canadiens, il est essentiel pour nous de soutenir les écoles et les organisations qui suscitent de l'enthousiasme chez les enfants dans leur aventure d'apprentissage. Leur détermination et leur engagement permet à nos enfants de se sentir confiants et bien préparés dans leur développement personnel, face à leurs futures carrières et en tant que citoyens prépondérants du monde. »

Depuis 2014, le Projet d'apprentissage de l'initiative Esprits inspirés de CSTMD a versé près de 850 000 $ pour le financement d'activités d'apprentissage destinées à des enfants et des jeunes de la maternelle à la 12e année, dans des communautés d'un bout à l'autre du Canada. CST continue d'être inspirée par l'engagement que ces organisations ont manifesté à l'égard de leurs enfants et de leurs collectivités.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les bénéficiaires des 30 subventions et sur le Projet d'apprentissage de l'initiative Esprits inspirés de CST, visitez le site projetdapprentissage.cst.org.

À propos de l'initiative Esprits inspirés de CST

L'initiative Esprits inspirés de CSTMD est une initiative de la Fondation CST fondée sur notre engagement à aider les enfants d'aujourd'hui à devenir les adultes brillants de demain. Deux programmes sont actuellement offerts dans le cadre de cette initiative : Le Projet d'apprentissage et les Carrières de 2030.

À propos de la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études

Fondée en 1960, la Fondation CST est une organisation à but non lucratif dédiée à procurer à des familles canadiennes un meilleur accès à l'éducation postsecondaire. Par le biais de la philanthropie, de la découverte et de la promotion, et en parrainant les régimes du Plan fiduciaire canadien de bourses d'études pour aider des familles à épargner en vue des études postsecondaires, la Fondation CST continue de mener à bien sa mission. Outre de se concentrer sur l'épargne-études, la Fondation récompense aussi des étudiants canadiens studieux et dotés d'un esprit communautaire par l'intermédiaire de programmes de bourses d'études, de bourses d'entretien et de prix, et soutient aussi des communautés grâce à son initiative Esprits inspirés. CST a aidé près de 800 000 étudiants à réaliser leurs rêves en matière d'études postsecondaires.

La Fondation CST et ses filiales (CST Spark Inc. et Consultants CST inc.) poursuivent leurs activités sous la marque principale CST. Pour obtenir plus d'information, visitez le site https://foundation.cst.org/fr/.

