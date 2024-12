QINGDAO, Chine, 4 décembre 2024 /CNW/ - Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public, a renforcé sa position dans la technologie des projecteurs laser grâce à son TriChroma PX3-PRO qui a remporté la première place lors du prestigieux concours Projector Showdown.

Le concours Projector Showdown 2024, qui en est à sa troisième année, évalue rigoureusement les projecteurs à focale ultra-courte (UST) pour déterminer les plus performants en matière de technologie de divertissement à domicile. L'évaluation a réuni un panel de six juges experts, parmi lesquels figuraient des étalonneurs certifiés ISF et des critiques professionnels, qui ont évalué la précision des couleurs, le contraste, les niveaux de noir et la netteté des détails de chaque projecteur.

En couronnant le PX3-PRO comme grand gagnant, les juges ont déclaré : « En tant que pionnier dans ce domaine, Hisense a toujours produit des projecteurs UST de première qualité qui figurent systématiquement parmi les meilleurs. Cette année, on peut affirmer qu'ils ne sont pas seulement « parmi » les meilleurs, mais peut-être bien « les » meilleurs. »

S'appuyant sur son prédécesseur, le PX2-PRO, le PX3-PRO présente des améliorations importantes, notamment le triplement du contraste natif de 3000:1. Il offre une taille d'écran ajustable de 80 à 150 pouces et une qualité d'image exceptionnelle grâce à la technologie Hisense LPU™ et à la projection triple-laser TriChroma™. Les algorithmes Pro AI en temps réel améliorent la luminosité et le contraste et éliminent le bruit. Certifié Dolby Vision, avec une luminosité de 3 000 lumens ANSI et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à HSR240 pour une expérience de jeu fluide, le Cinéma Laser PX3-PRO offre de la profondeur, des nuances subtiles et des images nettes et exceptionnellement lumineuses, idéales dans des pièces bien lumineuses ou sombres.

Sa valeur exceptionnelle et sa polyvalence ont également permis au Cinéma Laser PL2 de Hisense de remporter une impressionnante troisième place. Faisant face à une concurrence triple-laser plus coûteuse, le PL2 s'est distingué dans la plage dynamique standard (SDR) et a obtenu la deuxième place dans la grande plage dynamique (HDR). Les juges ont noté que le PL2 surpassait des projecteurs coûtant deux fois son prix.

Les projecteurs se trouvent à un moment charnière pour le divertissement à domicile, et ces prix récompensent le dévouement de Hisense à offrir des innovations de haute qualité et à la pointe de la technologie à différents niveaux de prix. Les deux modèles redéfinissent les projecteurs à focale ultra-courte, offrant aux consommateurs des expériences inégalées de visionnage et de jeu.

Les projecteurs laser PX3-PRO et PL2 sont maintenant disponibles à l'échelle mondiale.

À propos d'Hisense

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 po en 2023 et au premier trimestre de 2024. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

