Le Programme VERT de l'ACDQ - Lauréat du prix Projet Vert ICI+ du Gala Envirolys 2024

MONTRÉAL, le 7 nov. 2024 /CNW/ - L'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) a été reconnue au Gala Envirolys 2024 pour l'excellence et l'innovation de son Programme VERT dédié à la réduction des matières résiduelles dans les cliniques dentaires.

C'est devant un parterre composé de plus de 450 représentants de PME et de grandes entreprises privées de l'économie verte que s'est déroulée la 15e édition de la remise des prix Envirolys du Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ) à Laval le 4 novembre dernier.

Le président de l’ACDQ, le Dr Carl Tremblay, s’est vu remettre le prix Projet ICI+ en compagnie de M. Francis Brunelle, coordonnateur, et de M. Benoit Tardif, directeur, des Services aux membres. Ils sont entourés de Mme Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC et de Mme Maryse Vermette, présidente-directrice générale d’Éco Entreprises Québec. (Groupe CNW/Association des chirurgiens dentistes du Québec)

Nous étions finalistes avec deux autres organismes aussi prestigieux que NouvelR qui pilote le projet du REM à Montréal et l'Association hôtelière du Grand Montréal. Le Programme VERT de l'ACDQ a su convaincre le jury par son avant-gardisme et sa vision; il est le premier projet du genre à être développé à l'intention de professionnels de la santé au Canada. Plus particulièrement, c'est le projet d'accompagnement mené auprès de plusieurs cliniques dentaires au cours de l'année 2024 qui est reconnu par ce prix. Cette initiative n'aurait pas pu voir le jour sans l'expertise de la firme Stratzer, leader au Québec de la planification, l'opération, la caractérisation et l'optimisation de la gestion des matières résiduelles ainsi que par l'appui financier de RECYC-QUÉBEC.

Objectifs du Programme VERT

Le Programme VERT a été mis sur pied en 2019 avec l'expertise et le soutien de RECYC-QUÉBEC et de Stratzer ainsi qu'avec la collaboration de l'Ordre des dentistes du Québec (ODQ). Il vise à soutenir les cliniques dentaires qui désirent améliorer la gestion de leurs matières résiduelles tout en maintenant les mêmes standards élevés de sécurité en matière d'asepsie et de stérilisation pour leurs patients. Par la nature même de leurs activités, les cliniques dentaires font face à des défis importants dans la gestion de leurs matières résiduelles. Elles sont de grandes utilisatrices de produits à usage unique, d'emballages de plastique et de matières particulières pour lesquelles les alternatives sont rares et les débouchés limités.

Consciente de ces enjeux, l'ACDQ a entrepris des démarches afin de faciliter l'adoption de pratiques écoresponsables au sein des cliniques dentaires du Québec. Elle a produit une trousse d'accompagnement unique en son genre, composée entre autres d'une charte environnementale et d'une liste exhaustive de produits et de solutions de rechange en constante évolution. La mise en place de ces bonnes pratiques pourrait même permettre aux cliniques qui se qualifient d'obtenir une certification du programme ICI on recycle+ de RECYC-QUÉBEC.

L'Association des chirurgiens dentistes du Québec

L'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) est une association professionnelle qui regroupe 4300 dentistes, essentiellement des généralistes, mais également des dentistes en santé publique et des dentistes pédiatriques. Elle a pour mission l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres.

Le CETEQ

Le Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ) est une association patronale regroupant l'expertise privée des principaux secteurs de l'économie verte. Les membres du CETEQ s'engagent quotidiennement sur le terrain dans des activités visant l'assainissement et la préservation de l'environnement. Au Québec, ils génèrent un effectif de plus de 55 000 emplois et un chiffre d'affaires annuel de 3 milliards de dollars.

SOURCE Association des chirurgiens dentistes du Québec

Renseignements : Annie Massicotte, Directrice des communications, Association des chirurgiens dentistes du Québec, 514-282-1425, poste 234, [email protected]