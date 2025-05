La clientèle de TELUS, qui profitait déjà d'avantages formidables, voit maintenant ses privilèges atteindre de nouveaux sommets en accédant à des paliers supérieurs de récompenses

Premier partenaire à se joindre au programme élargi, WestJet offre des avantages de voyage aux membres et une intégration avec son propre programme de récompenses.

MONTRÉAL, le 15 mai 2025 /CNW/ - Engagée à offrir une expérience client exceptionnelle, TELUS étend son programme de récompenses TELUS Privilèges à l'échelle nationale avec une offre bonifiée, et lance le premier et le seul programme de fidélisation en son genre pour une entreprise canadienne de télécommunications. Le nouveau programme TELUS Privilèges propose désormais un système de paliers qui récompense les membres de la clientèle pour leur fidélité en débloquant des avantages exclusifs :

Profitez d'avantages offerts par TELUS, par exemple des passeports d'itinérance internationale, des services gratuits comme l'installation d'un protecteur d'écran par Mobile Klinik, des consultations virtuelles Mon Animal TELUS Santé ou des participations à des concours. Avantages Partenaires : TELUS accueillera bientôt WestJet comme partenaire de premier ordre, qui s'ajoute aux collaborations établies avec des marques de renom telles que RICARDO, SAIL, Goodfood, belairdirect et ICI TOU .TV EXTRA. L'entreprise offrira dorénavant des avantages de voyage aux membres et leur permettra de relier leurs comptes TELUS et WestJet. Des points TELUS Privilèges et WestJet pourront donc être accumulés simultanément et échangés contre des avantages. Il s'agit du premier d'une série de partenariats stratégiques offrant aux membres du programme TELUS Privilèges un accès à des avantages exclusifs de partenaires.

TELUS accueillera bientôt WestJet comme partenaire de premier ordre, qui s'ajoute aux collaborations établies avec des marques de renom telles que RICARDO, SAIL, Goodfood, belairdirect et .TV EXTRA. L'entreprise offrira dorénavant des avantages de voyage aux membres et leur permettra de relier leurs comptes TELUS et WestJet. Des points TELUS Privilèges et WestJet pourront donc être accumulés simultanément et échangés contre des avantages. Il s'agit du premier d'une série de partenariats stratégiques offrant aux membres du programme TELUS Privilèges un accès à des avantages exclusifs de partenaires. Catalogue de récompenses : Échangez vos points contre des crédits sur votre facture, des cartes-cadeaux, des participations à des concours, et plus encore. Accédez également à des rabais sur les produits de marques courantes.

« À TELUS, nous avons toujours placé notre clientèle au cœur de nos priorités, dit Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Notre programme TELUS Privilèges bonifé témoigne de l'engagement inébranlable de notre équipe envers cette vision. Alors que nous continuons d'élargir notre offre de services et d'accueillir de nouveaux membres de la clientèle à l'échelle du pays, ce programme est notre manière de les remercier d'avoir choisi de faire partie de notre famille. C'est avec bonheur que nous offrons un programme de récompenses qui évoluera avec ses membres et qui témoignera de l'importance que nous accordons à la confiance qu'ils nous portent. »

La nouvelle formule du programme TELUS Privilèges table sur le succès qu'il connaît au Québec depuis maintenant plus de 15 ans, tout en s'intégrant au programme TELUS Rewards en Colombie-Britannique et en Alberta. Les membres de ce programme national unifié n'ont besoin que d'un service TELUS admissible pour y participer. Ils pourront progresser d'un palier à l'autre (Argent, Or, Platine et Diamant) en augmentant leur nombre de services TELUS admissibles -- services mobiles postpayés, Internet, Télé OPTIK ou Maison connectée.

En plus d'avoir accès à un vaste éventail d'avantages et d'options de récompenses dans le catalogue, les membres TELUS Privilèges peuvent donner leurs points à la Fondation TELUS pour un futur meilleur . Ces points TELUS Privilèges soutiendront des organismes de bienfaisance dans les domaines de la santé et de l'éducation, et qui fournissent de l'aide humanitaire lorsque des désastres naturels ou des tragédies surviennent dans nos collectivités. Ces points contribueront aussi à remettre des bourses d'études postsecondaires à des jeunes socialement engagés en difficulté financière.

Pour en savoir plus sur le programme TELUS Privilèges, visitez telus.com/recompenses .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore plus de 76 millions de vies dans le monde entier grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde. Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

