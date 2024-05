Le programme Québec sans frontières est reconduit pour quatre ans

QUÉBEC, le 24 mai 2024 /CNW/ - Le programme Québec sans frontières (QSF) est reconduit pour quatre ans avec un nouveau cadre normatif.

Ce programme phare de l'action du Québec en matière de solidarité internationale s'inscrit en continuité avec le Nouveau Québec sans frontières 2021-2024. Il réaffirme la volonté du gouvernement de poursuivre le soutien à la mission des organismes de coopération internationale (OCI) du Québec et la réalisation d'initiatives au bénéfice de la population du Québec et de communautés moins favorisées de l'Afrique francophone, de l'Amérique latine et des Antilles.

Dans sa mouture 2024-2028, le programme QSF vise à consolider les ressources humaines et financières des OCI du Québec, à renforcer les capacités de communautés moins favorisées situées dans les pays ciblés par le programme, et à créer des occasions de volontariat et de partage pour les citoyennes et citoyens du Québec et des pays ciblés par le programme. Il veut également contribuer à mobiliser les Québécoises et Québécois en ce qui concerne des enjeux mondiaux et de solidarité internationale, à travers des actions d'éducation à la citoyenneté mondiale. QSF soutient tout particulièrement les initiatives qui s'inscrivent en faveur de la protection de l'environnement, des droits des femmes et de l'engagement jeunesse.

La période de dépôt des demandes d'aide financière pour le volet 1 du programme est ouverte jusqu'au 2 juillet 2024 à 12 h. Les informations relatives au volet 2 seront transmises ultérieurement.

Faits saillants :

Au cours des 3 dernières années, le programme a permis de :

financer des activités dans 27 pays et de joindre directement près de 178 000 personnes par an, en moyenne, dans des secteurs comme le développement économique inclusif, la promotion des droits de la personne, l'autonomisation des femmes, la sécurité alimentaire;



joindre directement plus de 64 000 personnes par an, en moyenne, dans le cadre d'activités d'éducation à la citoyenneté mondiale au Québec.

QSF apporte un soutien financier essentiel aux OCI québécois, notamment ceux situés en région. Au cours des 3 dernières années, il a permis :

de soutenir 40 OCI québécois;



d'engager ou de maintenir en emploi 100 personnes par an, en moyenne, au sein des OCI québécois.

Une centaine d'OCI sont présents sur le territoire québécois, répartis dans 14 régions administratives.

