ISTANBUL, 6 novembre 2024 /CNW/ - Lors du 10e Forum ultra-large bande (UBBF 2024), la World Broadband Association (WBBA), le Forum IPv6, l'Organisation arabe des technologies de l'information et de la communication (AICTO), des agences gouvernementales, des fournisseurs d'appareils et plus de 10 opérateurs mondiaux ont lancé le programme Net5.5G Pioneer. Cette initiative invite les acteurs du secteur à accélérer le déploiement commercial de Net5.5G et à favoriser la prospérité du secteur de la communication de données.

Le Net5.5G, le réseau IP de la prochaine génération, est une mise à niveau cruciale de l'infrastructure Internet pour l'ère intelligente. Il favorise les transitions intergénérationnelles, facilite une planification et une promotion plus organisées de l'évolution du secteur de la communication de données, améliorant ainsi considérablement les capacités fondamentales du réseau.

Le lancement du programme Net5.5G Pioneer accélérera le déploiement commercial mondial du Net5.5G. Martin Creaner, directeur général de la WBBA, a expliqué les trois catégories du programme : les pionniers de la pensée, les pionniers urbains et les pionniers commerciaux. Les pionniers de la pensée guident le développement de l'industrie et améliorent le système de normes. Les pionniers urbains conduisent la mise en œuvre des politiques et facilitent la planification au plus haut niveau et la construction d'infrastructures de réseaux régionaux. Les pionniers commerciaux partagent les meilleures pratiques mondiales en matière de déploiement commercial du Net5.5. M. Creaner a imaginé le programme Net5.5G Pioneer comme un moteur qui rassemble les parties prenantes pour favoriser l'adoption généralisée des technologies Net5.5G, encourager le développement de l'industrie, accélérer le déploiement commercial à l'échelle mondiale et stimuler la croissance des opérateurs.

Par ailleurs, la cérémonie de remise des prix Net5.5G Pioneer a été organisée pour récompenser les opérateurs qui ont accompli des progrès remarquables dans le déploiement de la technologie Net5.5G, et plus de 10 opérateurs mondiaux ont été récompensés.

Des représentants des principaux opérateurs, dont Turkcell Türkiye, ont partagé leurs meilleures pratiques en matière de commercialisation du Net5.5G. Turkcell Türkiye a déclaré vouloir continuer à bâtir des infrastructures de réseau de haute qualité, à construire des réseaux orientés vers le Net5.5G et à déployer commercialement des technologies clés telles que 400GE/SRv6/Network Digital Map sur le réseau cible afin de fournir des services numériques de qualité supérieure aux clients. En outre, l'AICTO a fait part de ses efforts pour faire progresser la commercialisation du Net5.5G dans les régions arabes et africaines afin de concrétiser l'Horizon arabe 2030 et de mettre en place une future infrastructure de réseau à grande vitesse et de haute qualité basée sur le Net5.5G.

Le programme Net5.5G Pioneer devrait réunir tous les acteurs du secteur et accélérer le déploiement commercial mondial du Net5.5G. Alors que la prochaine génération d'Internet évolue vers le Net5.5G, les entreprises, les agences gouvernementales, les opérateurs et les fournisseurs d'appareils travaillent ensemble pour stimuler l'innovation dans les normes techniques, les politiques et l'utilisation commerciale, en encourageant le développement de l'industrie de la communication de données et en libérant la productivité pour un monde intelligent.

Le 10e forum sur l'ultra-large bande, organisé conjointement par la Broadband Commission, la WBBA et Huawei, est le premier sommet mondial de l'industrie de l'ultra-large bande.

