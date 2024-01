QUÉBEC, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Le Réseau des CCTT est fier d'annoncer que le projet « Mon succès numérique » vient d'atteindre la barre des 400 projets. Cet objectif, initialement prévu pour avril 2024, confirme le besoin de transformation numérique criant d'un grand nombre d'organisations québécoises. Rappelons que ce programme de financement découle d'un investissement de 11,5 M$ provenant du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie dans le cadre de son Offensive de transformation numérique (OTN). Octroyé en avril 2022, ce financement vise à accompagner 600 entreprises dans leur processus d'innovation numérique.

« Grâce à la structure facilitante du programme « Mon succès numérique », de plus en plus d'entreprises font appel à l'expertise des CCTT. L'engouement envers ce programme ne démords pas! On assiste à un bel effet boule de neige puisqu'il répond rapidement au besoin de transformation numérique de l'entreprise. Ces projets permettent à un grand nombre d'organisations de gagner en efficience, c'est une véritable bouffée d'air frais dans ce contexte économique incertain. Le Réseau des CCTT et ses membres sont fiers d'être au cœur de ces succès et souhaitent, dans un avenir proche, accompagner davantage d'entreprises dans leurs projets d'innovation », mentionne Michel Lesage, président-directeur général du Réseau des CCTT.

Les petites et moyennes entreprises sont les principales bénéficiaires de ce programme qui permet de cibler rapidement les solutions tout en diminuant le risque associé à leur mise en œuvre. La réalisation d'une preuve de concept, l'analyse de solutions numériques, le développement de simulations préliminaires et l'élaboration de cahiers de charges sont des exemples permettant aux entreprises de renforcer, à faibles coûts, leur processus d'innovation.

« Le programme « Mon succès numérique » est une porte d'entrée sur l'innovation permettant aux entreprises de bâtir sur des succès rapides. Cette approche, combinée à la mutualisation des expertises des CCTT, assure d'avoir des spécialistes qui comprennent la réalité entrepreneuriale tout en possédant des connaissances à la fine pointe du marché. Pour une entreprise, c'est l'équivalent d'avoir le beurre et l'argent du beurre ! C'est ce qui explique, en partie, l'engouement envers le programme! » souligne avec enthousiasme Étienne Dansereau, directeur des programmes et de la mutualisation au Réseau des CCTT.

Le Réseau des CCTT constate que le programme « Mon succès numérique » contribue à l'essor de l'économie québécoise et à la résilience des entreprises d'ici. L'équipe-conseil en transformation numérique est sollicitée d'un coin à l'autre du Québec afin de s'assurer de répondre aux besoins des différentes industries. Le Réseau des CCTT invite toutes les organisations québécoises à soumettre un projet de transformation numérique via ce formulaire. Les projets soumis peuvent bénéficier d'une subvention pouvant atteindre 22 500 $.

À propos du Réseau des CCTT

Le Réseau des CCTT est le regroupement de 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices (CCTT).

Chaque CCTT possède une expertise unique permettant d'accompagner adéquatement une organisation dans son processus d'innovation. Que ce soit en aide technique, en recherche appliquée, en demande d'information ou encore pour une formation sur l'utilisation de nouveaux procédés ou appareils, les 2 400 experts et expertes du Réseau des CCTT sont en mesure de proposer des solutions adaptées au milieu preneur.

Pour consulter la liste complète de nos CCTT : https://reseaucctt.ca/centres

À propos de l'escouade numérique

L'escouade numérique du Réseau des CCTT regroupe plusieurs centres aux expertises complémentaires ; des experts du numérique qui forment une équipe pluridisciplinaire inestimable pour la réalisation de projets de transformation numérique complexes.

C2T3 : CCTT en télécommunication

CDRIN : CCTT en intelligence numérique

CIMEQ : CCTT en microélectronique

CIMMI : CCTT en imagerie numérique et médias interactifs

CPA : CCTT en production automatisée

CRVI : CCTT en robotique et vision industrielles

CyberQuébec : CCTT en cybersécurité

InnovLOG : CCTT en logistique

ITMI : CCTT en maintenance industrielle

JACOBB : CCTT en intelligence artificielle appliquée

Mécanium : CCTT en mécatronique et en mécanique industrielle

OPTECH : CCTT en optique photonique

Productique Québec : CCTT en technologies numériques

Solutions Novika : CCTT en technologie physique

