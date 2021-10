CALGARY, AB, le 22 oct. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le groupe WestJet a fait part de l'évolution de son programme La sécurité avant tout, qui prévoit maintenant la vaccination obligatoire des employés et des voyageurs, conformément aux exigences du gouvernement du Canada.

Dès le 30 octobre 2021, le groupe WestJet mettra en œuvre la politique de vaccination obligatoire du gouvernement fédéral pour les voyageurs aériens et mènera ses activités en tant que compagnie aérienne au sein de laquelle tout le monde est entièrement vacciné. Elle gérera des mesures d'accommodement minimal conformément aux lois sur les droits de la personne.

« La mise en œuvre de ces politiques marque une étape importante pour notre industrie, car les Canadiens peuvent prendre l'avion en toute confiance, sachant qu'ils voyagent dans un écosystème où tout le monde est entièrement vacciné, a déclaré Ed Sims, président et chef de la direction du groupe WestJet. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour nous assurer que nos invités sont informés des nouvelles exigences en matière de voyage avant leur prochain vol. »

Politique de vaccination obligatoire pour les voyageurs

La mise en œuvre de la politique de vaccination obligatoire du gouvernement fédéral à l'intention des voyageurs marque un changement majeur dans les voyages au Canada pour ceux qui seront effectués le 30 octobre 2021 ou après.

Dans la phase I, qui concerne les déplacements effectués entre le 30 octobre et le 29 novembre 2021 , afin de voyager avec le groupe WestJet, les invités devront se préparer à fournir une preuve de vaccination ou une preuve de test de PCR valide pour démontrer qu'ils satisfont aux exigences en matière de voyage.

Dans la phase II, qui concerne les déplacements effectués le 30 novembre 2021 ou après, seule la preuve de vaccination sera acceptée pour que les invités de 12 ans et plus, à quelques exceptions près, puissent voyager avec le groupe WestJet.

Comme il s'agit d'une exigence du gouvernement du Canada, les invités sont priés de consulter le site https://voyage.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying pour obtenir les renseignements les plus récents, y compris les rares cas d'exception à cette nouvelle politique.

Le groupe WestJet communiquera activement cette exigence pour les voyages au moyen de divers avis, y compris des courriels de notification, une déclaration d'enregistrement, des exigences de validation, en plus des changements apportés aux sites WestJet.com et flyswoop.com.

« Alors que nous faisons la transition pour devenir une entreprise et une industrie canadienne du transport aérien au sein desquelles tout le monde est entièrement vacciné, nous continuerons de préconiser le réajustement des lignes directrices et des politiques sur les voyages qui ont été mises en œuvre avant la disponibilité généralisée des vaccins », a poursuivi M. Sims.

Politique de vaccination obligatoire pour les employés du groupe WestJet

Comme il a été annoncé précédemment, le 30 octobre 2021, WestJet et Swoop deviendront des compagnies aériennes au sein desquelles tout le monde est entièrement vacciné grâce à la mise en œuvre de la politique de l'entreprise sur la vaccination obligatoire des employés.

« La vaccination est notre meilleur moyen de vaincre la pandémie, et plus de 98 % de nos employés ont déclaré qu'ils avaient l'intention de se faire vacciner complètement avant la mise en œuvre de ces politiques, a déclaré M. Sims. Nous continuons de collaborer avec nos groupes d'employés, de travailleurs et d'entrepreneurs pour assurer la mise en œuvre réussie de notre politique d'entreprise. »

Tous les employés du groupe WestJet doivent être entièrement vaccinés contre la COVID-19, et le statut de vaccination complète est une condition d'emploi requise pour tous les futurs employés embauchés par le groupe. Les mesures d'accommodement sont gérées conformément aux lois sur les droits de la personne.

Les employés qui ne sont pas complètement vaccinés au plus tard le 30 octobre 2021 seront mis en congé sans solde ou congédiés.

Passeport vaccinal pour les voyages internationaux

Le groupe WestJet accueille favorablement l'idée d'une preuve de vaccination normalisée et numérique qui permettra aux Canadiens de prouver rapidement et en toute sécurité leur statut de vaccination afin de voyager à l'étranger. Il attend des détails supplémentaires sur le calendrier, la disponibilité à l'échelle nationale et l'acceptation mondiale de cette preuve.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a porté à plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. WestJet a été lancée en 1996 avec 3 avions, 250 employés et 5 destinations, et est passée au fil des ans à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays, avant la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce à la promesse La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place dans le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/jet-westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et WestJet News à twitter.com/westjetnews.

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Ajoutez à vos favoris la page Salle de presse de WestJet : westjet.com/en-ca/news.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 et 2020 au Canada (Bond Brand Loyalty)

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

La carte de crédit de la compagnie aérienne a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Récompenses Canada)

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Relations avec les médias : Pour joindre le service des relations avec les médias de WestJet, veuillez communiquer par courriel avec moi à [email protected]

Liens connexes

http://www.westjet.com