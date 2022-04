Le Programme Hydro-Québec verse près de 500 000 $ pour des projets de mise en valeur des milieux naturels

QUÉBEC, le 21 avril 2022 /CNW/ - La Fondation de la faune du Québec, en collaboration avec son partenaire financier Hydro-Québec, a approuvé la mise en œuvre de huit nouveaux projets dans le cadre du Programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels, ce qui représente une contribution totale de 488 571 $. Les projets sont répartis dans six régions administratives.

Ces projets permettront, entre autres, de mettre en valeur des milieux humides et forestiers, de contrer la perte d'habitats d'espèces à statut précaire et d'atténuer les impacts de la propagation d'espèces exotiques envahissantes et des activités récréotouristiques sur les milieux fauniques.

Voici les projets qui font l'objet d'un partenariat en 2022 :

Bassin Versant Saint-Maurice : Protection et mise en valeur du site Mirakoto (Mauricie).

GUEPE : Les hauts plateaux de Charlevoix (Capitale-Nationale).

MRC de l'Érable : Acquisition d'un milieu à haute valeur écologique au parc régional des Grandes-Coulées (Centre-du-Québec).

Municipalité de Saint-Tite-des-Caps : Mise en valeur du marécage du Curé (Capitale-Nationale).

Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent : Bonnes pratiques pour la conservation des chauves-souris dans le patrimoine arboré urbain (Bas-Saint-Laurent).

Ville de Montmagny : Sentier de l'oie blanche (Chaudière-Appalaches).

Conservation de la nature Canada : Mettre en valeur et restaurer le Boisé de Carillon (Laurentides).

Zoo de Granby : Mise en valeur de la friche du Centre de la nature de Farnham et appropriation citoyenne (Estrie).

« Le Programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels nous permet de soutenir des projets de mise en valeur des milieux naturels, ce qui est essentiel pour sensibiliser la population à leur conservation. Toutes les actions de protection et d'aménagements de milieux naturels ont peu de chances de durer dans le temps si la population n'accorde aucune importance à ces milieux », mentionne Raphaël Dubé, gestionnaire de programmes à la Fondation de la faune du Québec

« Hydro-Québec travaille à la décarbonation grâce à son énergie verte, mais également à la protection des milieux naturels ainsi qu'à leur mise en valeur. C'est avec fierté qu'Hydro-Québec contribue à la réalisation de ces initiatives », mentionne Carlo Gagliardi, représentant d'Hydro-Québec.

Rappelons que le Programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels vise entre autres à soutenir des initiatives d'aménagement d'infrastructures en vue de faciliter l'accessibilité publique aux milieux naturels tout en assurant la protection de la biodiversité. Ce programme est le fruit d'un partenariat entre Hydro-Québec et la Fondation de la faune, lequel s'est concrétisé en juin 2019 et s'échelonnera sur une période de huit ans. Une enveloppe annuelle de 500 000 $ est mise à la disposition des organismes partenaires pour la réalisation de projets qui répondent aux objectifs du Programme.

La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats. C'est grâce à la contribution de plus d'un million de chasseurs, de pêcheurs et de trappeurs du Québec, des milliers de donateurs et de nombreuses entreprises privées que la Fondation soutient depuis 1987 plus de 2 000 organismes partout au Québec, créant un véritable mouvement faunique.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: Mme Mylène Bergeron, Directrice des communications et de la collecte de fonds, Fondation de la faune du Québec, 418 644-7926, poste 135, 418 575-5728, [email protected]