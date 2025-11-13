LE PROGRAMME GESTION ET TECHNOLOGIES D'ENTREPRISE AGRICOLE FAIT PEAU NEUVE

Une formation plus souple et mieux arrimée aux réalités du milieu agricole

SAINT-HYACINTHE, QC, le 13 nov. 2025 /CNW/ - L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) annonce une révision à son programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole (GTEA) du campus de Saint-Hyacinthe. Ces changements entreront en vigueur pour la cohorte qui fera son entrée dès la session d'automne 2026. Ces ajustements visent à rendre la formation plus flexible, concrète et adaptée à la réalité des entreprises agricoles d'aujourd'hui.

Étudiant de l'ITAQ qui s'occupe de nourrir des vaches (Groupe CNW/Institut de technologie agroalimentaire du Québec)

Trois profils techniques pour mieux refléter les réalités du terrain

Le programme GTEA, du campus de Saint-Hyacinthe, propose maintenant trois profils techniques à faire pendant la deuxième session :

Laitier

Végétal

Multiproduction

Le profil multiproduction est un profil qui inclut du contenu de cours en production animale et végétale. Il permettra aux étudiantes et étudiants de suivre des cours issus de ces productions en plus de cours spécifiques à leur propre cheminement. Cette nouvelle structure offre une formation plus personnalisée et qui répond davantage aux besoins des futures entreprises agricoles.

Un programme remanié et une compétence phare révisée

La répartition des compétences dans l'ensemble du programme a été repensée afin d'assurer une progression logique et cohérente des apprentissages.

La compétence « Réaliser un projet agricole innovant » a notamment été révisée en profondeur. Elle permettra désormais aux étudiantes et étudiants, aux sessions 5 et 6, de conceptualiser, planifier, réaliser et évaluer un projet intégrateur concret, qu'il s'agisse d'une production animale ou végétale. Ce travail d'envergure favorisera le développement de la créativité, de l'autonomie et de l'esprit d'innovation.

Trois thèmes phares pour structurer la progression du programme

Le nouveau GTEA s'articule autour de trois grands thèmes, chacun associé à une année du parcours collégial :

1 re année - Exploration et intégration : se repérer dans l'environnement agricole et comprendre les bases du milieu;

année - Profils techniques : maîtriser les compétences propres à son profil de spécialisation; 3e année - Entrepreneuriat : concevoir et développer un projet d'entreprise complet.

Cette approche thématique facilite la consolidation des apprentissages et permet de relier plus étroitement la théorie à la pratique.

Une plus grande flexibilité en 3e année

En troisième année, les étudiantes et étudiants auront le choix de deux cours optionnels, favorisant la personnalisation de leur parcours. Certains cours seront offerts directement par le programme GTEA, tandis que d'autres proviendront d'autres programmes du campus, notamment Technologie des productions animales (TPA) et Technologie de la production horticole et de l'agroenvironnement (TPHA).

Portes ouvertes ce samedi 15 novembre

L'ITAQ invite la population à venir découvrir ces nouveautés et à échanger avec les enseignants lors de ses portes ouvertes, le samedi 15 novembre de 10 h à 15 h, au campus de Saint-Hyacinthe. Ce sera l'occasion idéale pour en apprendre davantage sur ce programme actualisé, les infrastructures d'enseignement et les nombreuses possibilités de carrières dans le secteur agroalimentaire.

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement francophone spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca .

SOURCE Institut de technologie agroalimentaire du Québec

