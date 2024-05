Le gouvernement du Canada et la Colombie-Britannique s'unissent afin de rendre les thermopompes et les rénovations résidentielles écoénergétiques plus abordables

VICTORIA, CB, le 13 mai 2024 /CNW/ - Les résidents de la Colombie-Britannique constatent de leurs propres yeux les conséquences coûteuses des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses provoqués par les changements climatiques. En réduisant la pollution et en rendant la vie plus abordable, tout en participant à bâtir une économie forte, nous pourrons assurer un avenir sûr et sain pour tout le monde.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ont annoncé un investissement fédéral pouvant atteindre 103,7 millions de dollars provenant du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone (FEFEC) et du Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe afin de soutenir l'action climatique en Colombie-Britannique et d'aider les résidents de la province à faible et à moyen revenu à réduire leur facture d'énergie. L'honorable Josie Osborne, ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation à faible teneur en carbone de la Colombie-Britannique, et l'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique, se sont joints aux ministres afin d'annoncer un investissement pouvant atteindre 151 millions de dollars de la part de la province dans cette initiative.

Un financement d'Environnement et Changement climatique Canada et de Ressources naturelles Canada permettra à la Colombie-Britannique d'octroyer des subventions à ses résidents pour remplacer leurs systèmes de chauffage au mazout, au propane ou au gaz naturel par des solutions de chauffage et de climatisation plus propres. Le financement permettra également aux propriétaires et locataires à revenu faible ou moyen de réaliser des rénovations résidentielles dans le cadre du programme d'économies d'énergie CleanBC Better Homes, qui vise à aider les ménages à revenu faible et moyen à installer des thermopompes et à réduire ainsi leurs factures d'énergie. Les thermopompes peuvent également servir à la climatisation en été, protégeant ainsi les résidents contre la chaleur extrême et remplaçant du même coup les climatiseurs individuels.

Dans le cadre du Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe, les demandeurs à revenu faible ou moyen peuvent bénéficier d'une remise allant jusqu'à 16 000 $ pour l'installation de thermopompes à haut rendement dans des maisons actuellement chauffées au mazout. Grâce au soutien du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, ces changements s'appliqueront aussi aux maisons chauffées au gaz naturel et au propane. Il s'agit d'une augmentation d'environ 70 p. 100 par rapport au programme de remise existant de la Colombie-Britannique. Les personnes admissibles et vivant dans le nord de la Colombie-Britannique peuvent obtenir jusqu'à 3 000 $ supplémentaires pour l'installation de thermopompes. Les domiciles qui ont besoin d'une mise à niveau de leur système électrique peuvent également bénéficier d'une remise allant jusqu'à 5 000 $ afin d'effectuer ce type de travaux.

L'aide financière annoncée aujourd'hui pourrait permettre aux demandeurs à revenu faible ou moyen de recevoir un total de 24 000 $ pour couvrir les coûts d'installation d'une thermopompe, y compris les mises à niveau électriques connexes. En plus de ces remises supplémentaires, les demandeurs retenus au titre du Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe qui effectuent la transition recevront également un paiement anticipé unique de 250 $ de la part du gouvernement du Canada.

Le programme d'économies d'énergie CleanBC Better Homes offre également du financement pour des rénovations résidentielles telles que l'installation de fenêtres, de portes, d'isolation et de ventilation écoénergétiques.

Ces programmes permettront de bâtir une économie propre en facilitant quelque 16 000 rénovations dans des ménages à revenu faible et moyen, ce qui devrait entraîner la réduction de plus de 40 000 tonnes d'équivalent en dioxyde de carbone en 2030 - ce qui équivaut à retirer de la circulation plus de 12 000 véhicules à passagers - en plus de créer plus de 900 emplois à temps plein. De même, les programmes amélioreront ainsi l'accessibilité financière tout en renforçant l'efficacité énergétique et en réduisant les coûts mensuels des services publics. Les ménages qui passent des combustibles fossiles aux thermopompes électriques pour le chauffage de leurs habitations peuvent réaliser des économies d'énergie pouvant atteindre 80 p. 100.

Les thermopompes représentent une technologie éprouvée au Canada, qui permet de rendre une maison confortable toute l'année en assurant le chauffage l'hiver, la climatisation l'été (malgré leur nom, elles peuvent également servir de climatiseurs) et, dans certains cas, l'approvisionnement en eau.

Des initiatives comme celles annoncées aujourd'hui placent le Canada sur la bonne voie pour rendre la vie plus abordable et parvenir à la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« L'installation d'une thermopompe ou de fenêtres et de portes écoénergétiques dans votre maison constitue l'un des meilleurs moyens d'économiser sur vos factures d'énergie mensuelles tout en réduisant la pollution à l'origine des changements climatiques. Le gouvernement du Canada s'est engagé à aider la population de la Colombie-Britannique à s'adapter aux répercussions coûteuses des changements climatiques que la province ne connaît que trop bien, tout en faisant sa part pour réduire de manière abordable la pollution par le carbone, en partenariat étroit avec le gouvernement provincial ».

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le passage à des systèmes de chauffage écoénergétiques peut aider la population canadienne à économiser des milliers de dollars sur leurs factures d'énergie, à réduire leur consommation d'énergie et à diminuer leur empreinte carbone. C'est pourquoi nous renforçons le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe et veillons à ce que les familles bénéficient d'un soutien pour effectuer la transition du mazout vers des thermopompes efficaces ».

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« De plus en plus de personnes vivant en Colombie-Britannique sont prêtes à passer des combustibles fossiles à l'énergie propre tout en rendant leur domicile plus efficace et confortable. Nous œuvrons à rendre les thermopompes électriques et les rénovations écoénergétiques plus abordables pour les ménages à faible ou moyen revenu dans toute la province, et ce, afin de les aider à réduire leurs factures d'énergie et à bâtir des communautés plus propres et plus résilientes ».

- L'honorable Josie Osborne, ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation à faible teneur en carbone de la Colombie-Britannique

« Tous les résidents de la Colombie-Britannique souhaitent réduire leurs coûts énergétiques domestiques tout en faisant face aux effets des changements climatiques - conditions météorologiques extrêmes, chaleur et froid - qui nous touchent tous. Grâce à des programmes à frais répartis comme CleanBC Better Homes, les gens ont accès à des options de rénovation écoénergétique abordables qui permettent de créer un environnement domestique à la fois plus propre, plus sain et plus confortable. À l'aide de ces nouveaux investissements, nous réduirons les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les factures d'énergie mensuelles de la population de la Colombie-Britannique, tout en contribuant à assurer un avenir plus sûr et plus abordable pour les habitants de la province. »

- L'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique

« Les programmes de remises provinciaux de la Colombie-Britannique permettent aux résidents et aux entreprises d'adopter des thermopompes à haut rendement énergétique, ce qui réduit la dépendance aux combustibles fossiles ainsi que les émissions de carbone. Ces mesures incitatives permettent non seulement de réduire les coûts énergétiques, mais aussi de stimuler les économies locales en faisant grimper la demande de services d'installation et de fabrication de technologies vertes. En fin de compte, ces mesures favorisent un avenir durable tout en profitant à la fois aux particuliers et aux entreprises grâce à l'amélioration du confort, de l'accessibilité financière et de la gestion de l'environnement ».

- Chelsea Brandt, directrice générale, RedBlue Heating and Refrigeration

Faits en bref

Le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe a été lancé en novembre 2022 sous la forme d'un investissement de 250 millions de dollars dans le cadre d'un nouveau volet de l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes. Le 22 février 2023, les propriétaires admissibles ont pu s'inscrire à l'avance au programme, qui a été pleinement mis en œuvre à la fin mars 2023. Les premières subventions ont été versées peu de temps après.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone soutient les initiatives provinciales et territoriales visant à réduire les émissions. Il peut s'agir d'aider les ménages à passer du mazout ou du gaz naturel à des thermopompes ou encore à améliorer l'efficacité énergétique de leur logement.

En moyenne, les propriétaires qui passent du mazout à la thermopompe pour le chauffage de leur maison économisent entre 1 500 $ et 4 700 $ par an sur leurs factures d'énergie.

4 700 $ par an sur leurs factures d'énergie. Le gouvernement du Canada a conclu des ententes de mise en œuvre conjointe du Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe avec Terre-Neuve-et- Labrador , la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard, et l'entente avec la Colombie-Britannique devrait être conclue d'ici le 31 mai 2024. Le gouvernement espère pouvoir bientôt mettre en œuvre le Programme en collaboration avec d'autres provinces et territoires.

a conclu des ententes de mise en œuvre conjointe du Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe avec Terre-Neuve-et- , la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard, et l'entente avec la Colombie-Britannique devrait être conclue d'ici le 31 mai 2024. Le gouvernement espère pouvoir bientôt mettre en œuvre le Programme en collaboration avec d'autres provinces et territoires. Le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe a reçu près de 14 000 demandes à l'échelle nationale à ce jour.

Dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement du Canada prend de nombreuses mesures pour rendre la vie plus abordable pour la population canadienne tout en luttant contre les changements climatiques. Il s'agit notamment de l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes qui soutiendra l'installation directe de rénovations écoénergétiques pour les ménages canadiens à revenu faible ou moyen.

prend de nombreuses mesures pour rendre la vie plus abordable pour la population canadienne tout en luttant contre les changements climatiques. Il s'agit notamment de l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes qui soutiendra l'installation directe de rénovations écoénergétiques pour les ménages canadiens à revenu faible ou moyen. Le nombre de ménages munis de thermopompes en Colombie-Britannique a augmenté d'environ 80 p. 100 depuis 2017, passant de près de 142 000 à 254 000. En 2022, pour la toute première fois, le nombre de thermopompes expédiées en Colombie-Britannique (37 800) a surpassé le nombre de chaudières alimentées au gaz naturel (30 700) expédiées dans la province.

Lien connexe

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Communication: Kaitlin Power, Attachée de presse principale et conseillère en communications, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias: Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]