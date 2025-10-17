OTTAWA, ON, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Le 14 octobre 2025, la sixième troupe du Programme d'expérience précadet diversifié et inclusif (ECDI) de la GRC a terminé trois semaines de formation immersive à l'École de la GRC (Division Dépôt) à Regina. Cela fait deux ans qu'a été lancé ce programme qui vise à éliminer les obstacles auxquels se heurtent les personnes sous-représentées qui souhaitent devenir membres de la GRC.

Le programme ECDI offre une expérience de formation immersive de trois semaines à l'École de la GRC, située à Regina, en Saskatchewan. Il permet aux participants de suivre une formation pratique où ils se familiarisent avec les aptitudes physiques nécessaires, le travail dans une équipe policière, le Code criminel et les politiques de la GRC. Les participants sont aussi jumelés à des mentors de la GRC qui leur donnent des conseils tout au long de leur formation et du processus de recrutement.

Une fois que les participants ont terminé la formation, ils reçoivent de l'équipe du Programme ECDI une orientation et un soutien continus dans le cadre du processus de candidature à une carrière policière à la GRC. Le fait de réussir la formation du Programme ECDI signifie que les participants ont franchi certaines étapes du processus de candidature à une carrière policière, ce qui sera inscrit dans leur dossier de candidature.

Depuis la création de la première troupe du Programme ECDI en 2023, plus de 150 participants ont suivi la formation connexe, et des dizaines sont à diverses étapes du processus de candidature ou de formation de la GRC. Il y a dix anciens participants du Programme ECDI qui ont terminé la formation de la GRC et travaillent dans des détachements de l'organisation un peu partout au pays. D'autres assument d'autres rôles à la GRC ou se sont joints à d'autres services de police.

« Je suis très fier de ce que nous avons réussi à créer avec le Programme ECDI. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes extrêmement talentueuses, et cela me rend confiant quant à l'avenir de la GRC », précise le surintendant Darryl Dawkins, directeur du Secrétariat de la lutte contre le racisme, de l'équité, de la diversité et de l'inclusion à la GRC, et instigateur du Programme ECDI.

Apprenez-en plus sur le Programme ECDI.

