01 déc, 2025, 13:52 ET
OTTAWA, ON, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Les coprésidents de la RICCO - la commissaire adjointe de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) Bonnie Ferguson et le directeur général adjoint à la Sûreté du Québec Benoît Dubé - tiendront une séance virtuelle d'information technique pour les médias pour annoncer les résultats de la Campagne de lutte contre le fentanyl 2.0.
Date : Le mardi 2 décembre 2025
Heure : 10 h (heure normale de l'Est)
Lieu : Diffusion virtuelle par MS Teams (audio seulement)
Les coprésidents de la RICCO seront accompagnés de Kevin Brousseau, le Tsar du fentanyl du Canada, ainsi que de représentants des partenaires suivants :
- Gendarmerie royale du Canada (GRC)
- Sûreté du Québec (SQ)
- Police provinciale de l'Ontario (OPP)
- Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)
- Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)
- Agence du revenu du Canada (ARC)
- Le Service canadien de renseignements criminels (SCRC)
Note aux médias
- Les médias accrédités sont priés de s'inscrire à l'avance en envoyant leur nom, leur titre, leur adresse de courriel et le nom du média qu'ils représentent à l'adresse [email protected] au plus tard le mardi 2 décembre à 8 h (heure normale de l'Est), en prenant soin d'inscrire « RSVP - séance d'information technique du 2 décembre » dans la ligne d'objet du courriel.
Pour plus de renseignements (médias seulement) : Relations avec les médias de la GRC, [email protected], 613-843-5999
