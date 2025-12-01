OTTAWA, ON, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Les coprésidents de la RICCO - la commissaire adjointe de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) Bonnie Ferguson et le directeur général adjoint à la Sûreté du Québec Benoît Dubé - tiendront une séance virtuelle d'information technique pour les médias pour annoncer les résultats de la Campagne de lutte contre le fentanyl 2.0.

Date : Le mardi 2 décembre 2025

Heure : 10 h (heure normale de l'Est)

Lieu : Diffusion virtuelle par MS Teams (audio seulement)

Les coprésidents de la RICCO seront accompagnés de Kevin Brousseau, le Tsar du fentanyl du Canada, ainsi que de représentants des partenaires suivants :

Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Sûreté du Québec (SQ)

Police provinciale de l'Ontario (OPP)

Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)

Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)

Agence du revenu du Canada (ARC)

Le Service canadien de renseignements criminels (SCRC)

Note aux médias

Les médias accrédités sont priés de s'inscrire à l'avance en envoyant leur nom, leur titre, leur adresse de courriel et le nom du média qu'ils représentent à l'adresse [email protected] au plus tard le mardi 2 décembre à 8 h (heure normale de l'Est), en prenant soin d'inscrire « RSVP - séance d'information technique du 2 décembre » dans la ligne d'objet du courriel.

Lien : https://grc.ca/fr/nouvelles/2025/12/4348096

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Relations avec les médias de la GRC, [email protected], 613-843-5999