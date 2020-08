HALIFAX, NS, le 24 août 2020 /CNW/ - Le député de Sydney-Victoria, Jaime Battiste, et le député de Halifax-Ouest, Geoff Regan, au nom de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, ont souligné aujourd'hui le soutien apporté par le Programme de sauvetage des excédents alimentaires aux Canadiens vulnérables confrontés à l'insécurité alimentaire et à l'industrie canadienne du poisson et des fruits de mer. Ce programme permettra d'acheter du poisson et des fruits de mer excédentaires au coût de production pour une valeur de 15,5 millions de dollars, en vue de les distribuer aux familles dans le besoin.

Le financement a été annoncé à Clearwater Seafoods, qui, en partenariat avec la Première nation Membertou, recevra 1,49 million de dollars pour l'achat de 150 000 livres de pétoncles excédentaires. Le projet permettra de distribuer des pétoncles de haute qualité aux ménages autochtones, la Première nation Membertou étant chargée de la distribution du produit aux communautés mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et du Canada atlantique.

De plus, Green Seafoods Ltd. recevra 55 230 $ dans le cadre du Programme pour récupérer 24 000 livres de moules bleues cuites congelées. Ces moules seront distribuées aux populations vulnérables de la Nouvelle-Écosse grâce au réseau de distribution de l'organisme Feed Nova Scotia.

Le Programme de récupération d'aliments excédentaires est une initiative fédérale novatrice de 50 millions de dollars qui conçue pour réorienter et redistribuer les stocks alimentaires de produits excédentaires très périssables et à volume élevé relevant de l'horticulture, de la viande, du poisson et des fruits de mer. Ces excédents ont été créés parce que la pandémie de COVID-19 a entraîné la fermeture d'une grande partie de l'industrie de la restauration et de l'hôtellerie, privant de nombreux producteurs du principal marché pour leurs produits alimentaires.

Le Programme a versé des contributions à huit organisations qui utiliseront des réseaux et des pôles alimentaires établis par des entreprises et des organismes nationaux de récupération d'aliments pour transporter les aliments dans chaque région du pays. Le secteur du poisson et des fruits de mer représente environ le tiers de ces contributions. Ainsi, 2,6 millions de livres de poisson et de fruits de mer (doré jaune, saumon, thon, sole et goberge, pétoncles et moules bleues) seront achetés et distribués à des organisations caritatives et à des familles en situation d'insécurité alimentaire partout au Canada.

Citations

« Nos pêcheurs de poissons et de fruits de mer travaillent sans relâche pendant toute la saison de la pêche pour bien gagner leur vie et nourrir les familles ici au Canada et dans le monde entier. Grâce à cette initiative, nous pouvons récupérer une partie importante des prises de cette année et faire en sorte qu'elles parviennent à ceux qui en ont le plus besoin. Tout le monde y gagne. »

- L'honorable Marie Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Depuis que la pandémie de COVID 19 a atteint nos côtes, les Néo-Écossais ont su faire preuve d'une grande compassion envers ceux d'entre nous qui ont eu besoin de soutien. Par l'intermédiaire de ce programme, le gouvernement fédéral donne aux organismes communautaires la capacité d'acquérir des aliments pour les distribuer aux personnes dans le besoin, tout en prêtant main-forte à nos pêcheurs, qui font partie intégrante de notre économie et de notre identité à titre de Néo-Écossais. »

- L'honorable Geoff Regan, député de Halifax-Ouest

« La Nouvelle-Écosse a acquis à juste titre la réputation de fournisseur de produits de la mer de qualité supérieure auprès des consommateurs du monde entier. Ce partenariat entre Clearwater Seafoods et la communauté Mi'kmaq de Membertou permettra de distribuer les produits excédentaires aux collectivités autochtones ici en Nouvelle-Écosse et dans tout le Canada plutôt que de les perdre. »

- Jaime Battiste, député de Sydney-Victoria

« Clearwater est très heureuse de participer à ce programme qui offrira un accès gratuit à des produits de la mer nutritifs et de grande qualité aux familles des Premières Nations du Canada atlantique. »

- Ian Smith, chef de la direction, Clearwater Seafoods

En bref

Les aliments sont achetés au coût de production, de sorte que les producteurs et les transformateurs seront indemnisés équitablement pour ce qui serait autrement perdu, mais ils ne feront pas de bénéfices.

Depuis 1976, Clearwater Seafood, basée à Halifax , en Nouvelle-Écosse, s'est développée pour devenir l'une des principales entreprises mondiales de produits de la mer sauvages dédiée à l'excellence en matière de produits de la mer durables.

, en Nouvelle-Écosse, s'est développée pour devenir l'une des principales entreprises mondiales de produits de la mer sauvages dédiée à l'excellence en matière de produits de la mer durables. Selon Statistique Canada, un Canadien sur sept a indiqué vivre dans un ménage qui a souffert d'insécurité alimentaire durant plus d'un mois pendant la pandémie COVID-19.

Les Inuits, les Premières nations, les Inuits et les Métis adultes du Nord connaissent des niveaux d'insécurité alimentaire cinq à six fois plus élevés que la moyenne nationale canadienne.

En 2019, il y a eu 1,1 million de visites dans les banques alimentaires et 5,6 millions de repas ont été servis en moyenne chaque mois.

Cette annonce s'inspire des mesures que nous avons mises en place pour maintenir une main-d'œuvre agricole suffisante au Canada , notamment :

, notamment : 100 millions de dollars versés aux banques alimentaires et aux organisations alimentaires locales afin d'aider les Canadiens en situation d'insécurité alimentaire, ce qui permet de servir environ 2 millions de Canadiens par l'intermédiaire de 1 800 organisations alimentaires communautaires différentes.



Plus de 77 millions de dollars pour le Fonds d'urgence pour la transformation (FUT), dont les objectifs consistent notamment à aider les entreprises à mettre en œuvre des changements pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de leurs familles.



25 millions de dollars par l'intermédiaire de Nutrition Nord pour assurer la sécurité alimentaire des plus vulnérables au Canada .

.

Des exemptions pour permettre à tous les travailleurs étrangers temporaires de voyager, y compris les travailleurs agricoles saisonniers et les travailleurs du secteur du poisson et des fruits de mer.



50 millions de dollars investis dans le Programme d'aide pour l'isolement obligatoire des travailleurs étrangers temporaires afin que les secteurs de l'agriculture et de la pêche et celui de la production et de la transformation des aliments puissent couvrir les coûts supplémentaires liés à la période d'isolement obligatoire de 14 jours imposée aux travailleurs étrangers temporaires à leur entrée au Canada en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.

Liens connexes

