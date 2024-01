Le programme de littératie numérique contribue à accroître la confiance des apprenants

TORONTO, le 11 janv. 2024 /CNW/ - ABC Alpha pour la vie Canada se réjouit d'annoncer le lancement de son nouveau programme de littératie numérique, ABC Connexion d'apprentissage. Regroupant l'ensemble des ressources de littératie numérique gratuites d'ABC, ce programme offre diverses voies d'apprentissage adaptées à tous les niveaux de confort et d'expérience. ABC Connexion d'apprentissage offre des ressources à toutes les personnes souhaitant améliorer leurs compétences en littératie numérique, des novices qui commencent à peine à utiliser Internet aux adeptes plus chevronnés qui souhaitent se familiariser avec les nouvelles technologies.

Voici ABC Connexion d’apprentissage

Une gamme de ressources visant à renforcer la confiance par rapport à l'utilisation de l'Internet est offerte aux débutants. Elle permettra aux adultes de découvrir les bases de l'informatique, par exemple l'utilisation d'une souris et d'un clavier, la recherche dans Google et la sécurité en ligne.

Les utilisateurs et les utilisatrices de niveau intermédiaire, quant à eux, auront la chance d'en savoir davantage sur les nouvelles technologies. Grâce à des plans de leçon utiles sur l'utilisation d'une variété de sites Web, d'applications et de logiciels sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur, les adultes peuvent profiter en toute confiance de plateformes comme Facebook, Zoom et Gmail.

Bon nombre de ressources du programme sont en outre offertes sous forme de cours sur la plateforme de compétences ABC, un portail d'apprentissage en ligne qui permet d'accéder de manière asynchrone aux différents programmes de littératie pour adultes d'ABC Alpha pour la vie Canada sans avoir à quitter la maison. Les adultes peuvent suivre des cours en ligne à leur propre rythme, enregistrer leurs activités en cours et télécharger le contenu des cours et des rappels utiles sur la matière apprise.

En plus des ressources destinées à l'apprentissage, ABC Connexion d'apprentissage offre des outils et des plans de cours aux intervenants et aux intervenantes en alphabétisation dans le but de les aider à utiliser et à présenter les nouvelles technologies numériques. Les organismes communautaires peuvent également diffuser ces ressources de littératie numérique auprès de leur auditoire en organisant un atelier.

« Nous sommes bien conscients de l'importance de la littératie numérique pour les Canadiens, surtout dans le contexte actuel où 84 % des emplois exigent des compétences informatiques et techniques. Nous sommes fiers d'offrir ce programme visant à aider les adultes à se doter du savoir-faire nécessaire pour utiliser efficacement les technologies numériques et naviguer sur l'Internet en toute sécurité. »

- Alison Howard, directrice administrative d'ABC Alpha pour la vie Canada

« Notre gouvernement sait que le Canada prospère quand tout le monde est inclus. Dans la réalité d'aujourd'hui, comprendre les technologies numériques et savoir utiliser Internet sont des atouts essentiels, et c'est pourquoi nous veillons à ce que tous les Canadiens aient accès aux ressources leur permettant d'acquérir les compétences requises pour obtenir de l'information en ligne et profiter des possibilités qui s'y trouvent. Par l'intermédiaire du Programme d'échange en matière de littératie numérique, nous appuyons le projet d'ABC Alpha pour la vie Canada, qui offre aux adultes de partout au pays de la formation visant l'acquisition de compétences numériques. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

ABC Connexion d'apprentissage a été financé en partie par le gouvernement du Canada dans le cadre du Programme d'échange en matière de littératie numérique.

Pour en savoir plus sur le programme ABC Connexion d'apprentissage, accéder à des ressources gratuites ou s'inscrire pour animer un atelier, visitez abcconnexiondapprentissage.ca.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est une organisation nationale à but non lucratif qui soutient la littératie en outillant les apprenants et apprenantes adultes, en effectuant des activités de sensibilisation et en appuyant des organismes du secteur de l'apprentissage des adultes. Nous élaborons du matériel d'apprentissage de base et appuyons son utilisation, en plus de renforcer la capacité du secteur de l'alphabétisation des adultes en réunissant et en alliant ses intervenants et de plaider en faveur de la mise en œuvre de programmes de promotion de la littératie. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous et toutes disposent des compétences et des possibilités nécessaires pour participer pleinement à l'apprentissage, à la vie et au travail. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'alphabétisation au Canada ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le site abcalphapourlavie.ca.

Renseignements: Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec : Ashley Tilley, Communications, ABC Alpha pour la vie Canada, [email protected]