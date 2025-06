Le pharmacien Frédéric Poitras reçoit le Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec

MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - C'est lors de la remise de prix, dans le cadre de l'Événement des pharmaciennes et pharmaciens 2025 qui se déroule actuellement au Centre des congrès de Québec, que le pharmacien Frédéric Poitras s'est vu remettre le Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec.

Dès son arrivée au sein de la profession, Frédéric Poitras s'est engagé à contribuer au développement de celle-ci, au bénéfice de la population. Il l'a fait notamment en s'impliquant dans le milieu universitaire auprès de la relève, mais également en s'engageant au sein de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Élu en 2013 comme administrateur au conseil d'administration, il a d'abord agi comme membre, puis comme président du comité d'inspection professionnelle (CIP) durant près de 7 ans. Dans le cadre de cette implication, il a contribué étroitement à la révision du programme de surveillance de l'exercice afin qu'il soit mieux adapté à la pratique des pharmaciens. Plus récemment, il a contribué à la révision du Règlement sur l'inspection professionnelle, permettant ainsi d'améliorer l'efficacité du processus d'inspection, à le simplifier et à renforcer la capacité de l'Ordre à protéger le public.

Grâce à son engagement constant, Frédéric Poitras a contribué à des changements majeurs dans les pratiques d'inspection. Il a su mobiliser les membres du CIP et du conseil d'administration autour des bénéfices d'une telle transformation.

En plus de son implication à l'Ordre, Frédéric Poitras est engagé au sein de la profession de diverses façons : à titre de chargé de cours et chargé d'enseignement clinique à la Faculté de pharmacie de l'Université Laval, de conférencier et consultant auprès de diverses tribunes ou dans le cadre de ses fonctions de directeur des services professionnels au sein d'un regroupement de pharmacies.

Tous ceux qui ont appuyé la candidature de M. Poitras ont souligné son leadership, et les valeurs humanistes qui l'animent : le respect, l'ouverture, la bienveillance et l'empathie, faisant ainsi de lui un modèle pour ses confrères et consœurs.

À propos du Mérite du CIQ

Les prix « Mérite du CIQ » sont décernés sur recommandation des ordres professionnels à l'un(e) de leurs membres dont les réalisations ont eu un impact sur le développement de l'Ordre et dont les contributions au développement de la profession en lien avec les valeurs du système professionnel sont significatives.

L'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe plus de 10 000 pharmaciens et pharmaciennes.

