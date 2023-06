OTTAWA, ON, le 28 juin 2023 /CNW/ - Bien que le Canada soit l'une des sociétés les plus accueillantes au monde, notre pays n'est pas à l'abri de la haine. Malheureusement, les données les plus récentes de Statistique Canada montrent que les crimes motivés par la haine ont augmenté au cours des dernières années, la dernière hausse étant de 27 % entre 2020 et 2021. Le gouvernement du Canada se doit de protéger tous les Canadiens contre les crimes motivés par la haine, notamment en veillant à la sécurité des espaces communautaires. Le programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité (PFPIS) est un outil important qui aide les institutions communautaires à financer les mesures d'amélioration dont elles ont besoin pour assurer leur sécurité.

L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, a annoncé aujourd'hui que les lieux de culte et d'autres organismes communautaires peuvent maintenant déposer une demande de financement dans le cadre de l'appel de demandes du PFPIS de cette année. Le gouvernement du Canada investit 5 millions de dollars par an dans le PFPIS pour aider à protéger les communautés contre les crimes motivés par la haine.

Les bénéficiaires éligibles sont notamment les centres communautaires, les établissements d'enseignement et les lieux de culte. Les organismes ont jusqu'au 31 août 2023 pour présenter une demande de financement.

Améliorations apportées au programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité

Cette année, plusieurs changements ont été apportés au programme afin de le rendre plus efficace.

Tout d'abord, le champ d'application de l'appel de demandes de cette année a été élargi pour inclure les centres d'hébergement qui offrent un soutien et un refuge aux personnes et aux familles qui ont été victimes de violences fondées sur le sexe, y compris les victimes de crimes haineux motivés par le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre.

Deuxièmement, les organisations qui sont victimes d'un crime grave et direct motivé par la haine contre leurs installations pourraient être éligibles au nouveau volet Soutien en cas d'incidents sévères motivés par la haine (SISMH), un processus prioritaire permettant de recevoir un financement du PFPIS en dehors de la période annuelle normale d'appel de demandes.

Protéger les communautés à risque

Conçu pour aider les communautés menacées par des crimes motivés par la haine à améliorer leur infrastructure de sécurité, le PFPIS finance jusqu'à 50 % des frais d'équipement de sécurité -- comme l'éclairage, les clôtures, les caméras et les systèmes d'alarme -- jusqu'à concurrence de 100 000 dollars par projet. Les dépenses éligibles dans le cadre du PFPIS comprennent également les portes, les fenêtres, les interphones et les systèmes de sonorisation, les rénovations mineures visant à renforcer la sécurité, la formation sur l'utilisation de l'équipement et la formation de base du personnel sur la manière de réagir face à un crime motivé par la haine.

Les organismes privés à but non lucratif qui sont admissibles, comme les lieux de culte, les établissements d'enseignement reconnus par les provinces et les territoires, les centres communautaires et les refuges offrant des services aux victimes de violence fondée sur le sexe, peuvent présenter une demande sur le site Web de Sécurité publique Canada. Les personnes intéressées sont également invitées à assister à l'une des prochaines séances d'information du ministère sur le programme, qui leur offrira une occasion unique d'en savoir plus sur l'appel de demandes et sur la procédure de candidature. Elles pourront également poser directement leurs questions aux responsables du programme.

Citation

« Tous les Canadiens méritent de se sentir en sécurité dans leurs espaces sacrés. Il incombe à notre gouvernement de veiller à ce que ce soit le cas. C'est la raison pour laquelle des initiatives telles que le programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité sont si importantes. De plus, la portée de ce programme essentiel sera élargie pour couvrir davantage d'endroits, et le programme sera rationalisé pour que l'argent parvienne plus rapidement aux bénéficiaires. La haine n'a pas sa place au Canada. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

Depuis sa création en 2007, le programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité a fourni plus de 14 millions de dollars de financement à plus de 600 projets visant à protéger les communautés menacées par des crimes motivés par la haine.

Le programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité reconnaît désormais comme bénéficiaires éligibles les refuges pour les victimes de violence fondée sur le sexe, y compris ceux destinés aux personnes 2ELGBTQI+, tels que les refuges d'urgence et les logements de transition.

Les organisations qui sont victimes d'un crime grave et direct motivé par la haine contre leurs installations pourraient être éligibles au nouveau volet Soutien en cas d'incidents sévères motivés par la haine (SISMH), un processus prioritaire permettant de recevoir un financement du PFPIS en dehors de la période annuelle normale d'appel de demandes.

