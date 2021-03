Le programme de bourses du Fonds CIBC des futurs héros accepte maintenant les demandes jusqu'au 12 mai

La deuxième année du programme de bourses d'études fait partie de l'engagement de 500 000 $ de la Banque visant à soutenir les étudiants en soins de santé

TORONTO, le 15 mars 2021 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui que les demandes relatives au programme de bourses du Fonds CIBC des futurs héros sont maintenant acceptées. Le programme vise à aider les étudiants de niveau postsecondaire à réaliser leur ambition de faire carrière dans le domaine des soins de santé. La Banque CIBC a investi 500 000 $, répartis sur deux années universitaires à compter de 2020, dans l'éducation des professionnels de la santé de demain.

Dans le cadre de ce programme, 125 bourses d'admission seront accordées pour l'année scolaire 2021-2022. Chaque boursier recevra un total de 2 500 $ pour une année universitaire.

« L'année qui vient de s'écouler a renforcé la nécessité pour notre pays de continuer à investir pour soutenir les professionnels des soins de santé talentueux et contribuer au perfectionnement des futurs travailleurs de première ligne. Nous sommes fiers de continuer à soutenir les professionnels de la santé de demain dans leur éducation, a déclaré Stephen Forbes, vice-président à la direction, Raison d'être, Marque et Affaires générales. Au nom de la Banque CIBC, nous félicitons tous les boursiers de 2020 et souhaitons la meilleure des chances aux candidats de 2021. Nous avons hâte de les voir atteindre leurs objectifs pour faire évoluer les soins de santé de qualité et faire une différence dans nos collectivités. »

La sélection et l'administration des bourses sont effectuées par Universités Canada et les boursiers recevront leurs fonds à compter du mois d'août 2021.

Les demandes des étudiants de première année inscrits à un programme de soins de santé admissible dans l'un des 50 établissements postsecondaires partenaires partout au Canada seront acceptées jusqu'au 12 mai 2021.

Voici certains des établissements postsecondaires qui participent au programme :

Provinces de l'Atlantique : Collège de l'Atlantique Nord, Université Dalhousie , Université Memorial de Terre-Neuve, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, Université du Nouveau-Brunswick, Université de l'Île-du-Prince-Édouard





: Collège de l'Atlantique Nord, Université , Université Memorial de Terre-Neuve, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, Université du Nouveau-Brunswick, Université de l'Île-du-Prince-Édouard Québec : Université McGill , Université Laval , Université de Montréal, Université de Sherbrooke





: Université , Université , Université de Montréal, Université de Manitoba : Assiniboine Community College, Université de Brandon, Red River College , Collège universitaire du Nord, Université du Manitoba , Université de Saint-Boniface





: Assiniboine Community College, Université de Brandon, , Collège universitaire du Nord, Université du , Université de Alberta : Medicine Hat College, Portage College, Red Deer College , Southern Alberta Institute of Technology , Université de l' Alberta , Université de Calgary , Université de Lethbridge





: College, Portage College, , , Université de l' , Université de , Université de Ontario : Collège Algonquin, Collège Centennial, Confederation College, Lambton College , Université Laurentienne, Université McMaster , Université Queen's, Collège Sault, Sheridan College , Université de Toronto





: Collège Algonquin, Collège Centennial, Confederation College, , Université Laurentienne, Université , Université Queen's, Collège Sault, , Université de Saskatchewan : Cumberland College , Northlands College, Parkland College , Saskatchewan Polytechnic, Université de Regina , Université de la Saskatchewan





: , Northlands College, , Saskatchewan Polytechnic, Université de , Université de la Colombie-Britannique : Camuson College, College of the Rockies, Université Thompson Rivers, Université de la Colombie-Britannique, Université de Northern British Columbia , Université de Victoria , Collège communautaire de Vancouver





: Camuson College, College of the Rockies, Université Thompson Rivers, Université de la Colombie-Britannique, Université de , Université de , Collège communautaire de Territoires : Collège Aurora, Collège de l'Arctique du Nunavut , Université du Yukon

Le programme de bourses du Fonds CIBC des futurs héros est rendu possible grâce aux généreuses contributions de partenaires comme Access Storage, la famille Aquilini, KingSett Capital, Momentum Solutions, Nutrien, Rogers, Teck et Telus, ainsi qu'aux employés de la Banque CIBC et aux Canadiens qui ont fait des dons pour la création de bourses supplémentaires.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Unies sous l'initiative d'investissement communautaire Un pour tous, la Banque CIBC et son équipe s'engagent à se regrouper en vue d'aider les gens et les collectivités à réaliser leurs ambitions. En 2020, la Banque CIBC et son équipe ont investi 75 millions de dollars dans des organismes communautaires partout au Canada et aux États-Unis. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/en/about-cibc/media-centre.html.

À propos d'Universités Canada

Universités Canada est le porte-parole des universités canadiennes au pays et à l'étranger. Cet organisme fait progresser l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation au profit de tous les Canadiens.

