Neuf ans de soutien aux familles de franchisés - plus de 50 étudiants récompensés en 2025

TORONTO, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Le programme de bourses d'études Votre famille d'abord de JAN-PRO célèbre sa neuvième année d'existence au Canada avec une étape marquante : plus de 200 000 $ ont été remis en bourses postsecondaires afin de soutenir les franchisés et les membres de leurs familles partout au pays.En 2025 seulement, plus de 50 étudiants ont reçu une bourse totalisant plus de 40 000 $.

Créé à l'origine par JAN-PRO Systems International, ce programme est exclusivement réservé aux franchisés du réseau JAN-PRO. Il vise à redonner à la communauté tout en encourageant la prochaine génération à poursuivre ses études, à réaliser ses ambitions et à bâtir son avenir.

« Avoir remis plus de 200 000 $, uniquement au Canada et à des membres de notre réseau, c'est une immense fierté. Nos franchisés travaillent fort, et cette bourse est une façon concrète de leur rendre hommage. C'est aussi un beau moment de célébration pour chaque bureau local, qui peut reconnaître l'excellence de ses franchisés et célébrer leurs familles », souligne Jean Roberge, président de JAN-PRO Canada.

Pour 2026, JAN-PRO prévoit d'élargir le programme afin d'offrir encore plus d'occasions aux familles franchisées à travers le pays. Certains des lauréats de cette année sont présentés sur les réseaux sociaux de JAN-PRO Canada.

À propos de JAN-PRO

Fondée en 1995, JAN-PRO est une entreprise de nettoyage commercial à base de franchises, présente dans 29 bureaux à travers le Canada. L'entreprise offre des services d'entretien professionnels, constants et complets à des organisations de toutes tailles, réalisés par des entrepreneurs certifiés et hautement formés.

SOURCE JAN-PRO Canada

Contact média : Heather Ribout, Directrice, marketing et événements, 416-291-8405 ext 2209, [email protected]