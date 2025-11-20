JAN-PRO Canada Est annonce la vente de sa filiale Parfait Ménage à deux franchisées d'exception

Une nouvelle étape de croissance portée par l'entrepreneuriat féminin

MONTRÉAL, le 20 nov. 2025 /CNW/ - JAN-PRO Canada Est, franchiseur de Parfait Ménage, est heureuse d'annoncer la vente de sa filiale à deux de ses franchisées, Mme Véronique Poulin et Mme Jennifer Robichaud. Cette transaction marque une étape importante dans le développement de la bannière, en renforçant encore davantage le rôle central des franchisés dans la croissance et l'avenir de Parfait Ménage.

Une transition dans la continuité

En devenant propriétaires de la filiale, Véronique Poulin et Jennifer Robichaud, toutes deux de la Montérégie, poursuivront le travail déjà amorcé au sein du réseau, tout en y insufflant leur vision entrepreneuriale et leur proximité du terrain.

« Nous sommes extrêmement fiers de voir deux franchisées issues de notre réseau prendre les rênes de Parfait Ménage. Leur connaissance profonde de la réalité des franchisés, leur engagement envers les clients et leurs équipes ainsi que leurs valeurs entrepreneuriales représentent une garantie de stabilité et de succès pour l'avenir », souligne Jean Roberge, président de JAN-PRO Canada Est.

Des franchisées à la tête du développement

Déjà reconnues pour leur rigueur, leur leadership et la qualité de leurs opérations, Véronique Poulin et Jennifer Robichaud abordent ce nouveau rôle avec enthousiasme. Leur objectif : consolider les acquis, soutenir les franchisés actuels et poursuivre la croissance de la bannière.

« C'est un immense privilège pour nous de devenir franchiseur et d'acquérir la bannière Parfait Ménage. Nous croyons fermement en son potentiel et à la force de son réseau. Notre priorité sera de continuer à offrir un service exceptionnel à nos clients, tout en accompagnant nos franchisés dans leur succès au quotidien », déclarent Véronique Poulin et Jennifer Robichaud.

Engagement envers les clients et les franchisés

Pour les clients, cette transition se fera dans la continuité :

Les standards de qualité et de fiabilité demeurent inchangés ;

Les équipes en place continueront d'assurer les services habituels ;

Parfait Ménage reste synonyme de professionnalisme, de confiance et de propreté impeccable.

Pour les franchisés, l'arrivée de deux franchisées à la tête du réseau représente un avantage majeur :

Une meilleure compréhension des enjeux quotidiens sur le terrain ;

Un accompagnement encore plus concret et adapté ;

Une vision orientée vers la croissance durable et le succès partagé.

À propos de Parfait Ménage

Parfait Ménage est une bannière spécialisée en services d'entretien ménager résidentiel depuis 2014, reconnue pour la qualité de ses services, son professionnalisme et la relation de confiance bâtie avec ses clients résidentiels et commerciaux. Parfait Ménage s'appuie sur un réseau de 50 franchisés engagés, répartis sur plusieurs marchés au Québec, offrant des services fiables, structurés et orientés vers la satisfaction du client.

À propos de JAN-PRO Canada Est

JAN-PRO Canada Est, acteur majeur dans le domaine de la franchise de services d'entretien commercial, met de l'avant l'innovation, la qualité et l'entrepreneuriat, en soutenant au quotidien un réseau de plus de 800 franchisés dynamiques et en croissance depuis plus 30 ans dans les régions métropolitaines d'Ottawa, Gatineau, Montréal, Laval, Longueuil, Sherbrooke et Québec.

Renseignements et demandes médias : Relations médias: Parfait Ménage, Véronique Poulin ou Jennifer Robichaud, Téléphone : 514-448-2892, Courriel : [email protected]; JAN-PRO Canada Est, Jean Roberge, Téléphone : 418-527-1400, poste 1111, Courriel : [email protected]