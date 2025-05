QUÉBEC, le 12 mai 2025 /CNW/ - JAN-PRO Canada est fière d'annoncer sa position au 3e rang des franchises au Canada sur la liste des 100 meilleures franchises 2025 publiée par BeTheBoss.ca, gagnant ainsi deux places par rapport au classement de 2020. Cette prestigieuse reconnaissance souligne la croissance remarquable de JAN-PRO ainsi que sont rôle de chef de file dans l'industrie du nettoyage commercial au Canada. Avec près de 2 400 propriétaires franchisés à travers le pays, JAN-PRO a réussi à élargir considérablement sa couverture nationale d'un océan à l'autre, au-delà des grandes villes.

Le classement annuel de BeTheBoss.ca évalue les franchises en fonction du nombre d'unités exploitées au Canada, offrant ainsi une image claire de l'empreinte nationale de chaque marque. L'ascension de JAN-PRO Canada au troisième rang reflète son engagement inébranlable envers l'excellence et la confiance que lui accordent de nombreux franchisés et clients à travers le pays.

« L'obtention de la troisième place témoigne du dévouement de nos propriétaires franchisés et de toute l'équipe JAN-PRO au cours des 30 dernières années », a déclaré Jean Roberge, président de JAN-PRO Canada. « Le fait d'atteindre ce classement prestigieux au cours de notre 30e année d'activité rend cette réalisation encore plus spéciale. L'importance que nous accordons au soutien de nos franchisés est au cœur de notre croissance et de notre succès. »

Depuis sa création en 1995, JAN-PRO Canada a élargi sa portée en offrant des solutions complètes de nettoyage commercial adaptées à diverses industries. Le modèle de franchise de l'entreprise offre aux entrepreneurs les outils, la formation et le soutien nécessaires pour bâtir des entreprises prospères sous la marque de confiance JAN-PRO.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les services de JAN-PRO Canada ou sur les possibilités de franchisage, veuillez consulter le site jan-pro.ca.

À propos de JAN-PRO :

JAN-PRO est un réseau de franchises entretien ménager commercial qui exerce ses activités au Canada depuis 1995. Avec 29 emplacements d'un océan à l'autre, JAN-PRO offre aux entreprises de toutes tailles des services de nettoyage de bureaux professionnels, constants et minutieux offerts par des propriétaires d'entreprise formés et certifiés.

Contact média : Heather Ribout, Directrice, marketing et événements, [email protected], 416-291-8405 ext. 2209