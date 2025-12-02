- Une « recette » d'intervention sur le mode de vie pendant deux ans a été testée dans le cadre de trois études auxiliaires financées par les NIH --

Point à retenir

Les résultats de trois études auxiliaires financées par le NIA dans le cadre de l'essai U.S. POINTER ont décrit les effets bénéfiques mesurés par l'imagerie cérébrale sur la santé du sommeil et la régulation de la tension artérielle.

La recette U.S. POINTER, une intervention à composants multiples sur le mode de vie sain d'une durée de deux ans accompagnée d'un soutien structuré régulier, a permis d'améliorer la régulation de la tension artérielle et du flux sanguin vers le cerveau, de réduire les incidents respiratoires dus à l'apnée du sommeil et d'augmenter la résilience cognitive chez les adultes atteints de certains changements cérébraux associés à la maladie d'Alzheimer.

SAN DIEGO, 2 décembre 2025 /CNW/ - Une intervention à composants multiples sur le mode de vie sain d'une durée de deux ans accompagnée d'un soutien structuré régulier -- qui a déjà démontré sa capacité à améliorer les fonctions cognitives chez les adultes à risque de déclin cognitif -- pourrait également améliorer la régulation de la tension artérielle et réduire le nombre d'événements respiratoires liés à l'apnée du sommeil par heure, selon de nouvelles données présentées aujourd'hui à la conférence CTAD 2025 de San Diego. L'intervention pourrait également protéger contre les effets cognitifs négatifs de certains changements cérébraux liés à la maladie d'Alzheimer.

La recette d'un mode de vie sain a été créée pour l'essai U.S. POINTER de l'Association Alzheimer, qui a publié ses résultats initiaux dans le JAMA en juillet dernier et les a présentés au congrès de l'AAIC 2025. L'intervention à composants multiples sur le mode de vie sain fondée sur des données probantes et adaptée à la population américaine comprend de l'exercice physique régulier, le régime MIND, une stimulation des fonctions cognitives par des entraînements informatisés et d'autres activités intellectuelles et sociales, ainsi qu'un examen régulier des indicateurs de santé et la définition d'objectifs en collaboration avec un clinicien de l'étude.

« Ces études nous montrent que l'intervention U.S. POINTER sur le mode de vie sain accompagnée d'un soutien structuré offre d'importants avantages sur le plan de la santé qui vont au-delà de l'amélioration des fonctions cognitives. Et ces avantages se situent dans des domaines connus pour réduire le risque de déclin cognitif et de démence, a déclaré Maria C. Carrillo, Ph. D., conseillère scientifique en chef et responsable des affaires médicales de l'Association Alzheimer. Cette relation positive pourrait multiplier l'effet bénéfique d'un respect rigoureux de la "recette" structurée de l'intervention U.S. POINTER. »

« En fin de compte, nous avons maintenant une idée plus complète de l'incidence de l'intervention U.S. POINTER sur la santé cérébrale et globale », a ajouté la Dre Carrillo.

Il existait deux versions de l'intervention -- l'une structurée et l'autre autoguidée -- qui différaient sur le plan de l'intensité, de la structure, de la responsabilisation et du soutien apporté. Les participants à l'essai de l'intervention structurée présentaient une plus grande amélioration des fonctions cognitives dans leur ensemble que les participants à l'intervention autoguidée -- un avantage qui pourrait refléter un ralentissement du vieillissement cognitif d'un à deux ans.

Une mauvaise régulation du flux sanguin vers le cerveau et des problèmes de sommeil ou des rythmes de sommeil irréguliers sont des facteurs connus de risque de déclin cognitif et de démence, y compris de la maladie d'Alzheimer. Et ces nouveaux résultats décrivent les avantages supplémentaires qu'apporte l'intervention structurée U.S. POINTER.

Les nouveaux rapports de données proviennent d'une série d'études auxiliaires U.S. POINTER financées par le National Institute on Aging (NIA) des NIH :

Une quatrième étude auxiliaire, l'étude POINTER-Microbiome, qui a présenté une affiche à la conférence CTAD 2025, offrira un compte-rendu plus complet à une date ultérieure.

Le Dr Richard Hodes, directeur au NIA, a déclaré : « Je suis très encouragé par ces premiers résultats des études auxiliaires U.S. POINTER, qui offrent des renseignements précieux sur les mécanismes physiologiques qui ont pu contribuer aux résultats positifs de l'essai U.S. POINTER. Les publications à venir et l'analyse continue de ce riche ensemble de données approfondiront notre compréhension de la façon dont les interventions multimodales peuvent favoriser la santé cérébrale. »

« Ces études offrent une possibilité inédite de mieux comprendre l'incidence que les changements liés au mode de vie sain peuvent avoir sur la santé globale et sur le risque de déclin cognitif et de démence », a déclaré la Dre Kristina McLinden, responsable de programme au NIA.

POINTER-zzz

Chez les personnes âgées, les troubles du sommeil sont très fréquents, souvent non détectés ou non traités, et associés à des effets négatifs sur la santé cérébrale, y compris le déclin cognitif. Cela souligne que le sommeil est un facteur de risque modifiable de la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies qui causent la démence. Les interventions qui améliorent le sommeil peuvent également améliorer les fonctions cognitives chez les personnes âgées. Deux des composantes de l'intervention structurée U.S. POINTER sont l'activité physique et une alimentation saine, qui ont toutes deux démontré leur effet bénéfique sur la santé globale du sommeil.

L'étude POINTER-zzz a examiné si les changements dans le mode de vie pourraient améliorer la qualité du sommeil chez un sous-groupe de 780 adultes qui ont participé à l'essai clinique U.S. POINTER. Près de 65 % des participants au groupe d'étude présentaient au moins une apnée du sommeil légère au début de l'étude. L'étude POINTER-zzz a utilisé des tests de sommeil simples qui ont été réalisés à domicile. Les tests comprennent le port d'appareils semblables à des montres pendant la nuit pour mesurer l'apnée du sommeil, l'agitation et d'autres troubles du sommeil.

Les troubles respiratoires causés par l'apnée du sommeil ont diminué d'un à deux événements par heure de sommeil chez les participants à l'étude dans le cadre de l'intervention structurée par rapport aux participants du groupe autoguidé.

« Nous sommes ravis de cette découverte, car elle montre que l'intervention structurée améliore non seulement les fonctions cognitives, mais aussi d'autres comportements qui ont une incidence sur la santé cérébrale, ce qui pourrait accroître la protection contre la démence, a déclaré Laura D. Baker, Ph. D., professeure en médecine interne et en sciences de la santé publique; et directrice associée au centre de recherche sur la maladie d'Alzheimer Wake Forest de l'École de médecine de l'Université de Wake Forest, à Winston-Salem, en Caroline du Nord. L'effet positif de l'intervention structurée sur le sommeil renforce la pertinence des résultats de l'essai U.S. POINTER chez les Américains plus âgés. » La Dre Baker est l'une des chercheuses principales de l'essai principal et chercheuse principale de l'étude auxiliaire sur le sommeil.

POINTER-NV

Un flux sanguin adéquat vers le cerveau est nécessaire pour maintenir un apport constant en oxygène et en nutriments. Bien que la pertinence de la réduction du flux sanguin vers le cerveau dans les cas de maladie d'Alzheimer et de démences connexes soit bien documentée, peu d'études ont exploré le rôle essentiel de la santé vasculaire dans la régulation du flux sanguin vers le cerveau; il s'agissait du principal objectif de l'étude auxiliaire neurovasculaire.

POINTER-NV a recruté 491 participants à l'essai principal qui ont passé des tests complets de santé vasculaire au départ, au 12e mois et au 24e mois. Plusieurs types de procédures, comme des échographies et la surveillance continue de la tension artérielle, ont été utilisées pour mesurer la structure et la fonction des vaisseaux sanguins dans le corps et dans le cerveau.

De nombreux participants à l'essai POINTER-NV présent des problèmes qui affectent le cœur et les vaisseaux sanguins, comme des artères obstruées ou rigides ou des baisses de tension artérielle lorsqu'ils se lèvent. Les chercheurs ont constaté d'importants avantages de l'intervention structurée sur le système cardiovasculaire et sa capacité à réagir aux changements soudains de la tension artérielle, indiquant une amélioration de la régulation de la tension artérielle par rapport au groupe autoguidé. L'intervention structurée a également permis d'améliorer plusieurs indicateurs de la santé des vaisseaux sanguins dans la plus grande artère du corps et les principales artères qui alimentent le cerveau.

« Nos résultats indiquent qu'une intervention structurée multidomaines sur le mode de vie peut améliorer la capacité du corps à réguler la tension artérielle, ce qui est essentiel pour assurer un flux sanguin approprié vers le cerveau. Une meilleure régulation de la tension artérielle peut également réduire les changements vasculaires liés au vieillissement qui entraînent un flux sanguin pulsatile et nocif -- trop rapide et trop important -- vers le cerveau. Ces avantages peuvent aider à soutenir les fonctions cognitives et à favoriser la santé cérébrale globale chez les participants à l'intervention U.S. POINTER, ont déclaré les chercheurs principaux de l'étude auxiliaire, les Drs. Brinkley et Shaltout.

POINTER-Neuroimaging

POINTER-Neuroimaging est la première étude à grande échelle observant la façon dont les interventions sur le mode de vie affectent les marqueurs biologiques de la maladie d'Alzheimer et de la démence dans le cerveau. Les participants aux essais des cinq principaux sites d'étude ont été invités à subir une IRM et une tomographie par émission de positrons (TEP) du β-amyloïde et de la protéine tau pour évaluer les effets de l'intervention U.S. POINTER sur la santé cérébrale, y compris (1) les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer et des maladies cérébrovasculaires issus de l'imagerie cérébrale et (2) les avantages cognitifs qui ont été influencés par ces biomarqueurs.

POINTER-Neuroimaging a recruté environ 50 % des participants à l'essai principal. Les chercheurs ont découvert que les personnes participant à l'étude présentant certains changements cérébraux liés à la maladie d'Alzheimer -- volume de l'hippocampe réduit ou accumulation plus importante de la protéine tau -- bénéficiaient d'avantages cognitifs plus importants grâce à l'intervention structurée sur le mode de vie que celles touchées par ces changements cérébraux dans le groupe autoguidé. Cependant, la présence, l'absence ou le niveau d'amyloïde dans le cerveau n'a pas eu d'incidence sur l'ampleur des avantages cognitifs.

« La participation à l'intervention structurée de l'étude U.S. POINTER a protégé les participants contre les effets négatifs de l'accumulation d'enchevêtrements de tau ou d'un volume de l'hippocampe réduit au départ, a déclaré Susan Landau, chercheuse principale de l'étude auxiliaire. Autrement dit, les personnes présentant certaines caractéristiques cérébrales associées à un risque accru ont constaté de plus grands avantages cognitifs à la suite de l'intervention, mais l'accumulation d'amyloïde, le principal biomarqueur caractérisant la maladie d'Alzheimer, n'était pas l'une de ces caractéristiques à risque. Cela signifie que les personnes présentant une accumulation d'amyloïde tirent les mêmes avantages de l'intervention que celles qui n'en présentent pas. »

Les études auxiliaires US POINTER sont soutenues par les subventions suivantes des NIH :

