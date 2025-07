TORONTO, 31 juillet 2025 /CNW/ - De nouveaux résultats de recherche ont été présentés lors de la conférence internationale 2025 de l'Alzheimer Association (AAIC®) et ont permis de faire progresser la compréhension scientifique du risque, du diagnostic et du traitement de la maladie d'Alzheimer et d'autres démences. Voici quelques faits saillants :

Deux interventions liées au mode de vie menées dans le cadre de l'essai clinique POINTER aux États-Unis ont amélioré la cognition chez les personnes âgées à risque de déclin cognitif. Une intervention structurée offrant plus de soutien et de responsabilisation a montré une plus grande amélioration par rapport à une intervention autoguidée, aidant à se protéger contre le déclin normal lié à l'âge pendant jusqu'à deux ans.

L'Association Alzheimer a publié ses premières lignes directrices de pratique clinique sur l'utilisation de biomarqueurs sanguins par des spécialistes pour aider au diagnostic de la maladie d'Alzheimer.

Selon les données de cinq études, la prise d'une combinaison de médicaments courants pour traiter la tension artérielle, le cholestérol et le diabète peut ralentir le déclin cognitif.

Le plomb dans l'atmosphère et l'environnement peut être lié à des problèmes de mémoire 50 ans plus tard, selon une étude menée auprès de plus de 600 000 personnes.

La marche et d'autres interventions liées au mode de vie pourraient profiter aux personnes présentant le risque génétique le plus élevé connu de maladie d'Alzheimer, la variante génique APOE4.

Les premiers résultats d'études « réelles » sur de nouvelles amyloïdes ciblant les médicaments contre la maladie d'Alzheimer ont confirmé les résultats des essais cliniques à un stade avancé, et les patients ont exprimé leur satisfaction.

Selon une étude à long terme unique en son genre, la participation au Programme d'aide supplémentaire à la nutrition (SNAP) des États-Unis est liée à un déclin cognitif plus lent.

De nouvelles recherches donnent un aperçu des différences critiques fondées sur le sexe dans la santé du cerveau, y compris de la façon dont les traumatismes cérébraux touchent différemment les femmes et les hommes, et d'une nouvelle compréhension des symptômes cognitifs chez les femmes qui subissent une chimiothérapie contre le cancer du sein.

L'AAIC est la principale conférence annuelle pour la présentation et la discussion des dernières recherches sur la maladie d'Alzheimer et la démence. La conférence de cette année à Toronto a attiré près de 19 000 participants inscrits et a inclus plus de 6 400 soumissions scientifiques.

Résultats positifs de l'étude américaine visant à protéger la santé du cerveau grâce à une intervention axée sur le mode de vie pour réduire le risque (U.S. POINTER)

Étude américaine de l'Alzheimer's Association visant à protéger la santé du cerveau grâce à une intervention axée sur le mode de vie pour réduire le risque (U.S. POINTER) -- un essai clinique multisite d'une durée de deux ans qui a mis à l'essai deux interventions différentes en matière de mode de vie au sein d'une population représentative d'adultes âgés à risque de déclin cognitif et de démence -- a révélé que les deux interventions amélioraient la cognition chez les adultes âgés à risque de déclin cognitif.

Les participants à l'essai dans le cadre de l'intervention structurée ont montré une plus grande amélioration de la cognition mondiale par rapport à l'intervention autoguidée, ce qui a aidé à se protéger contre le déclin normal lié à l'âge pendant jusqu'à deux ans. Cela signifie que, par rapport au groupe autoguidé, les participants au groupe structuré ont obtenu des résultats comparables à ceux des adultes de un à près de deux ans de moins, un effet qui augmente probablement la résilience contre le déclin cognitif.

Cet avantage supplémentaire était semblable dans tous les sous-groupes de participants au U.S. POINTER, peu importe le sexe, l'origine ethnique, le risque génétique ou la santé cardiaque (tension artérielle, cholestérol et taux de glucose). Plus de 30 % des participants provenaient de groupes qui ont toujours été sous-représentés dans la recherche sur la démence.

Les deux interventions étaient axées sur l'augmentation de l'activité physique, l'amélioration de la nutrition, les défis cognitifs et sociaux et la surveillance de la santé. L'intervention structurée différait de l'intervention autoguidée en termes d'intensité, de structure, de responsabilisation et de soutien fourni.

U.S. POINTER était un essai clinique contrôlé randomisé, rigoureux et à grande échelle. Ces résultats positifs soulignent le message selon lequel un comportement sain a un impact puissant sur la santé du cerveau, et nous encouragent à examiner le potentiel d'une combinaison de programme de style de vie et de traitement de la toxicomanie comme prochaine étape dans la lutte contre le déclin cognitif et peut-être la démence.

Lisez le communiqué de presse sur les résultats d'étude de U.S. POINTER.

Premier guide de pratique clinique pour les tests de biomarqueurs sanguins dans le diagnostic de la maladie d'Alzheimer

L'Association Alzheimer a publié son premier guide de pratique clinique (GPC) fondé sur des données probantes sur l'utilisation de tests de biomarqueurs sanguins (BBM) au salon AAIC 2025, une étape importante vers la transformation du diagnostic et de la prise en charge de la maladie d'Alzheimer dans les milieux de soins spécialisés. Le CPG fournit des recommandations rigoureuses et fondées sur des données probantes pour aider les cliniciens spécialisés à utiliser les tests BBM de façon plus fiable et uniforme.

Les recommandations sont destinées à une variété de spécialistes dans des contextes comme la neurologie, la psychiatrie, la gériatrie et plus encore qui diagnostiquent et évaluent les déficiences cognitives, et sont fondées sur un examen des preuves disponibles jusqu'en novembre 2024.

Les recommandations suggèrent que les spécialistes peuvent utiliser les tests BBM comme outil de tri dans l'analyse diagnostique de la maladie d'Alzheimer lorsqu'ils ont une sensibilité d'au moins 90 % et une spécificité de 75 %, mais un test de tri positif devrait toujours être confirmé avec des tests plus traditionnels comme le liquide céphalo-rachidien (CSF) ou la tomographie par émission de positrons (TEP) amyloïde. Les lignes directrices permettent des tests BBM avec une sensibilité d'au moins 90 % et une spécificité de 90 % pour remplacer l'imagerie TEP ou les tests CSF. Cependant, les experts préviennent que de nombreux tests BBM disponibles sur le marché n'atteignent pas encore ces seuils.

Ce CPG fait partie d'ALZPro™ de l'Alzheimer's Association, un centre complet de ressources et d'outils pour les professionnels de la santé et les chercheurs de toutes les disciplines afin de réduire les risques, de faire progresser la détection précoce, d'améliorer les soins et d'élargir l'accès équitable pour toutes les communautés.

Lisez le communiqué de presse sur les lignes directrices de pratique clinique pour les tests de biomarqueurs à base de sang.

Une combinaison de médicaments de santé cardiaque peut également protéger le cerveau

La prise d'une combinaison de médicaments courants utilisés pour traiter la tension artérielle, le cholestérol et le diabète peut avoir un avantage supplémentaire : un déclin cognitif plus lent. Une étude menée auprès de plus de 4 500 adultes plus âgés a montré des résultats aux tests cognitifs similaires à ceux de personnes trois ans plus jeunes chez les participants qui ont pris une combinaison de médicaments ciblant des problèmes vasculaires ou métaboliques, qui sont tous des facteurs de risque connus pour la démence.

Les participants qui prenaient les trois médicaments vasculaires présentaient les plus grands avantages cognitifs, et leur cerveau présentait moins de signes de changements liés à la maladie d'Alzheimer lors de l'autopsie. Pour ceux qui n'ont pris que deux des médicaments, l'association la plus efficace pour la protection cognitive était la tension artérielle et les médicaments contre le cholestérol.

La pollution par le plomb liée aux problèmes de mémoire chez les personnes âgées

Selon une étude de recherche unique en son genre, les niveaux de pollution historiques de l'ère de l'essence au plomb pourraient contribuer aux problèmes cognitifs 50 ans plus tard. Les chercheurs ont suivi l'incidence de l'exposition au plomb atmosphérique de 1960 à 1974, lorsque la consommation d'essence au plomb était à son maximum, sur la santé du cerveau plus tard dans la vie. Le rapport estime que la moitié de la population américaine à l'époque, soit plus de 170 millions de personnes, a été exposée à des niveaux élevés de plomb dans la petite enfance.

Les chercheurs ont lié les données sur la pollution des années 1960 et 1970 à une étude contemporaine menée entre 2012 et 2017. Ils ont estimé que 17 à 22 % des personnes vivant dans des zones où le plomb atmosphérique est modéré ou élevé ont signalé des problèmes de mémoire. Bien que le gaz au plomb soit depuis longtemps éliminé, d'autres sources d'exposition demeurent, comme la peinture au plomb ancienne, les tuyaux et la pollution industrielle. Les experts affirment que les personnes qui ont déjà été exposées au plomb devraient se concentrer sur la réduction d'autres facteurs de risque de démence, y compris la gestion de l'hypertension artérielle, l'abandon du tabac et l'évitement de l'isolement social.

Lisez le communiqué de presse sur la pollution par le plomb et les problèmes de mémoire.

Les avantages liés au changement de mode de vie pourraient être les plus solides pour les porteurs du gène du risque d'Alzheimer

Selon une décennie de données provenant de trois grandes études internationales, les personnes présentant un risque génétique plus élevé de contracter la maladie d'Alzheimer pourraient bénéficier le plus d'interventions favorisant un mode de vie sain comme la marche. Les personnes âgées porteuses du gène à risque d'Alzheimer connu sous le nom d'APOE4 présentaient des avantages cognitifs plus élevés que les personnes qui ne sont pas porteuses d'un médicament, comme l'exercice, le régime alimentaire et l'entraînement cognitif.

Dans cette étude, la marche s'est révélée être l'habitude saine la plus efficace pour ralentir les dommages cognitifs. Comme de nombreux changements dans les modes de vie sains, la clé était d'en faire une habitude, car l'étude a montré que le fait de s'y tenir pendant au moins deux ans a produit des avantages cognitifs jusqu'à sept ans plus tard.

Les participants au programme d'aide alimentaire SNAP ont connu un déclin cognitif plus lent

Les personnes qui ont participé au Programme d'aide supplémentaire à la nutrition (SNAP) des États-Unis ont connu un déclin cognitif plus lent sur 10 ans que les non-participants, selon une nouvelle étude publiée à l'AAIC 2025. Les scientifiques ont examiné les données de l'étude sur la santé et la retraite représentative à l'échelle nationale pour comparer les participants au programme SNAP, qui aide les personnes et les familles à faible revenu à acheter de la nourriture, à celles qui étaient admissibles au programme, mais qui n'y ont pas participé.

Ils ont constaté que les participants au SNAP présentaient une baisse plus lente de 0,10 % de la fonction cognitive globale. La différence est importante à long terme, totalisant de deux à trois années supplémentaires de santé cognitive au cours de la période de 10 ans de l'étude.

Le groupe d'étude de 1 131 participants au programme SNAP comprenait des Blancs, des Noirs et des Hispaniques. Un groupe témoin comprenait 1 216 personnes qui étaient admissibles au programme SNAP, mais qui n'y ont pas participé. Les chercheurs ont constaté que tous les groupes en profitaient, mais que les participants blancs affichaient un déclin beaucoup plus lent que les autres groupes. Les résultats soulignent les avantages potentiels des programmes d'aide alimentaire pour soutenir la santé cognitive des personnes âgées.

Lisez le communiqué de presse sur les avantages de SNAP et le déclin cognitif plus lent.

Les résultats réels pour les nouveaux médicaments contre la maladie d'Alzheimer démontrent l'efficacité et la satisfaction des patients

Bien que les nouveaux médicaments contre la maladie d'Alzheimer aient démontré leur efficacité dans des essais cliniques rigoureusement contrôlés, ils n'ont pas encore été testés dans des contextes réels. Des dizaines de résumés présentés au salon AAIC 2025 ont montré que l'expérience réelle avec les médicaments lecanemab et donanemab a produit une innocuité comparable ou meilleure que celle des grands essais cliniques, et les patients ont été satisfaits des résultats.

Les chercheurs ont suivi l'innocuité et l'efficacité des médicaments chez des patients de divers milieux, y compris des cliniques américaines, des centres de soins de mémoire et des universités internationales. Plusieurs de ces sites font partie du Réseau Alzheimer pour le traitement et le diagnostic (ALZ-NET), qui a été créé par l'Alzheimer Association pour recueillir volontairement des données réelles sur les patients qui reçoivent les nouveaux traitements, suivre leur santé à long terme, et partager des données avec des scientifiques et des cliniciens.

Nouveaux renseignements sur les différences en matière de santé cognitive entre les hommes et les femmes

De nouvelles recherches annoncées lors de l'AAIC 2025 mettent en lumière les différences cruciales entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le risque de maladie d'Alzheimer et d'autres maladies qui causent la démence. Une étude a révélé que les traumatismes cérébraux (TCC, un facteur de risque bien connu de démence) étaient plus susceptibles de réduire les zones cérébrales liées à la démence chez les femmes que chez les hommes. Un autre a examiné de plus près la « chimiobrain », un déclin de la pensée et de la mémoire signalé par environ le tiers des femmes recevant une chimiothérapie contre le cancer du sein.

Les femmes représentent près des deux tiers des plus de 7 millions d'Américains atteints de la maladie d'Alzheimer. L'étude de chemobrain est la première à montrer que les changements cérébraux, l'inflammation et le rétrécissement liés au traitement du cancer sont liés à des symptômes comme les pertes de mémoire et la difficulté à se concentrer ou à trouver des mots. L'étude ajoute aux preuves croissantes que la chimiothérapie a une incidence sur la santé du cerveau.

L'Alzheimer's Association soutient la recherche visant à mieux comprendre les différences fondées sur le sexe dans la santé cognitive et à prévenir les effets secondaires négatifs chez les patients atteints de chimio. Les cliniciens peuvent en apprendre davantage sur le dépistage précoce, le diagnostic et le traitement de la démence à l'aide d'ALZPro, la nouvelle bibliothèque d'outils et de ressources en ligne pour les professionnels de l'Association Alzheimer.

