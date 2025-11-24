- Les résultats soulignent la nécessité de poursuivre la recherche et de créer un pipeline de traitements diversifiés

CHICAGO, 24 novembre 2025 /CNW/ - L'Association Alzheimer est déçue que les essais cliniques évocateurs et évocateurs+ n'aient pas démontré de réduction statistiquement significative de la progression de la maladie d'Alzheimer. Les études ont testé une pilule de sémglutide par voie orale pour le traitement des symptômes précoces de la maladie d'Alzheimer.

« Bien que ces résultats ne soient pas ce que nous espérions, ils contribueront à notre compréhension de cette maladie dévastatrice et mortelle, a déclaré Joanne Pike, DrPH, présidente et chef de la direction de l'Association Alzheimer. « Les données de chaque essai clinique, quel que soit le résultat, sont essentielles pour accélérer notre compréhension de cette maladie et aident à éclairer la prochaine génération d'essais cliniques. Nous demeurons optimistes quant à l'avenir du traitement et de la prévention de la maladie d'Alzheimer, alors que le paysage scientifique continue de se diversifier et de s'étendre. »

L'entreprise a déclaré : « Bien que le traitement au sémglutide ait permis d'améliorer les biomarqueurs liés à la maladie d'Alzheimer dans les deux essais, cela ne s'est pas traduit par un retard dans la progression de la maladie. » Les essais Evoke et Evoke+ étaient des essais cliniques internationaux à grande échelle et à long terme. Plus de 3 800 personnes âgées de 55 à 85 ans ayant reçu un diagnostic de déficience cognitive légère ou de démence légère en raison de la maladie d'Alzheimer (appelées stades 3 et 4 de la maladie d'Alzheimer) ont été inscrites.

« Ces résultats nous aideront à mieux comprendre cette catégorie de médicaments », a déclaré Maria C. Carrillo, Ph. D., cheffe des sciences et des affaires médicales de l'Association Alzheimer. « Bien que cette pilule sémglutide n'ait pas aidé à lutter contre la maladie d'Alzheimer, le domaine continuera d'étudier cette catégorie de médicaments, car ils peuvent agir différemment. De plus, l'Association Alzheimer demeure un chef de file féroce pour ce type de recherche novatrice, et nous croyons qu'il est essentiel de continuer à explorer diverses approches en matière de traitement et de prévention. »

Le pipeline de traitement de la maladie d'Alzheimer est solide et plein d'espoir. Une évaluation annuelle du pipeline de développement de médicaments publiée dans Alzheimer's & Dementia : Translational Research & Clinical Interventions au début de 2025 montre que 182 essais cliniques actifs évaluent 138 nouveaux médicaments. La Alzheimer's Association, par l'entremise de son programme « Part the Cloud », fournit un financement stratégique pour faire progresser les thérapies expérimentales prometteuses contre la maladie d'Alzheimer vers les essais cliniques. Les cibles de traitement sont variées, ce qui est important compte tenu du consensus croissant selon lequel le traitement et la prévention efficaces de la maladie d'Alzheimer sont probablement une combinaison personnalisée de multiples interventions.

Pour les personnes atteintes d'Alzheimer précoce, des traitements approuvés sont disponibles. Nous exhortons les gens à parler de ces options à leur médecin. Les personnes peuvent également parler à leur médecin de leur participation à des essais cliniques ou visiter TrialMatch de l'Alzheimer's Association pour en savoir plus.

L'Association apprécie ces résultats et se réjouit à l'idée d'entendre un examen plus approfondi des données lors de la réunion de décembre sur les essais cliniques sur la maladie d'Alzheimer (ATTC).

