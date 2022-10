Les membres peuvent utiliser leurs points pour réserver des chambres dans des hôtels appartenant aux plus grandes marques hôtelières mondiales en économisant jusqu'à 30 % de points

Lors du lancement, il y aura 39 marques de 11 chaînes hôtelières participantes

Il s'agit d'une autre première mondiale pour Aéroplan, qui l'aidera à consolider sa position de programme incontournable de primes aériennes au Canada pour tous les voyageurs, assidus et occasionnels

MONTRÉAL, le 5 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Aéroplan, le principal programme de fidélité des voyageurs au Canada, a lancé BonPlan Aéroplan aujourd'hui pour permettre à ses membres de réserver des séjours avec leurs points Aéroplan à un tarif préférentiel dans un large éventail d'hôtels appartenant aux plus grandes marques hôtelières partout dans le monde.

Le programme Aéroplan lance BonPlan Aéroplan et relève encore la barre en matière de primes aériennes (Groupe CNW/Air Canada)

« Lorsque les Canadiens souhaitent réserver un vol avec leurs points, ils peuvent déjà compter sur Aéroplan : les titulaires de carte de crédit Aéroplan peuvent échanger des points contre des primes aériennes d'Air Canada pour 30 % moins de points en moyenne que dans le cadre d'un programme de voyages d'une banque canadienne non affilié à Aéroplan, a déclaré Mark Nasr, premier vice-président - Produits, Marketing et Commerce électronique d'Air Canada. Cependant, personne ne s'est efforcé d'offrir aux Canadiens un excellent programme de récompenses hôtelières, du moins jusqu'à aujourd'hui. BonPlan Aéroplan nous permet maintenant d'offrir d'excellentes options à nos membres Aéroplan pour réserver des chambres d'hôtel avec leurs points, sans compromettre l'excellente valeur ajoutée à laquelle ils s'attendent. Il s'agit là d'une autre façon pour nous d'investir afin de consolider la position d'Aéroplan en tant que programme incontournable de primes aériennes pour tous les voyageurs canadiens. »

BonPlan Aéroplan aide nos membres à obtenir des tarifs avantageux avec leurs points grâce aux partenariats directs entre Aéroplan et certains hôtels, et à des taux d'échange exclusifs offrant jusqu'à 30 % d'économies supplémentaires par rapport aux hôtels de la plateforme réservée aux membres qui ne font pas partie du programme BonPlan. Une grille de primes simple vous permet de connaître facilement le nombre de points dont vous avez besoin pour réserver un séjour correspondant à l'une des huit catégories de primes allant des hôtels économiques aux hôtels de luxe. Des séjours qui conviennent à tous les budgets sont offerts, à partir de seulement 10 000 points par nuitée pour une chambre standard, sans aucune restriction relative à la disponibilité des chambres.

Les taxes sont toujours incluses et toutes les propriétés BonPlan offrent la possibilité de profiter d'un tarif remboursable. Certaines propriétés BonPlan proposent également des tarifs non remboursables avec moins de points. De plus, les participants peuvent payer la moitié de leur séjour avec des points et l'autre moitié en argent.

Nous lançons BonPlan Aéroplan en collaboration avec 39 marques hôtelières de classe mondiale, dont certaines marques d'hôtels et propriétés uniques parmi les plus réputées au monde, notamment :

(de luxe) hôtels et complexes Fairmont, hôtels et complexes Shangri-La, hôtels Taj, Small Luxury Hotels of the World, hôtels et complexes InterContinental, Preferred Hotels & Resorts, hôtels Kimpton et plus encore;

hôtels et complexes Fairmont, hôtels et complexes Shangri-La, hôtels Taj, Small Luxury Hotels of the World, hôtels et complexes InterContinental, Preferred Hotels & Resorts, hôtels Kimpton et plus encore; (haut de gamme) Hôtels Le Germain , Omni Hotels & Resorts, Noble House Hotels & Resorts, Swissôtel Hotels & Resorts, Pullman, Hotel Indigo, Crowne Plaza Hotels & Resorts et plus encore;

Hôtels , Omni Hotels & Resorts, Noble House Hotels & Resorts, Swissôtel Hotels & Resorts, Pullman, Hotel Indigo, Crowne Plaza Hotels & Resorts et plus encore; (milieu de gamme et économiques) Coast Hotels, Holiday Inn Hotels, Novotel, Novotel Hotels & Resorts, Hôtels Alt; Ibis et Ibis Styles.

Au-delà des vols, BonPlan Aéroplan offre aux membres le tarif en points Aéroplan le plus avantageux. De plus, les meilleurs échanges de points Aéroplan contre des primes aériennes vous permettent de profiter de « combinaisons idéales » et de découvrir où vous pouvez obtenir encore plus de valeur par point en achetant des billets d'avion.

Au Canada, par exemple, vous pouvez réserver une chambre dans des hôtels cinq étoiles, comme le Shangri-La de Vancouver et le Fairmont Royal York de Toronto pour seulement 45 000 points et 35 000 points par nuitée, respectivement. Vous pouvez également réserver des chambres à l'InterContinental Montréal et à l'Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix pour seulement 25 000 points par nuitée, taxes incluses. Pour les destinations internationales, il est possible de réserver des chambres au Fairmont Orchid à Hawaii et au Kimpton Seafire Resort + Spa aux îles Caymans pour seulement 75 000 et 55 000 points par nuitée, respectivement, taxes incluses. Les membres doivent rechercher l'étiquette BonPlan sur les propriétés et examiner les avantages qui leur sont offerts.

« En tant que l'une des plus grandes entreprises hôtelières au monde, nous proposons plus de 6 000 hôtels et 17 marques dans le monde pour répondre aux besoins et aux budgets de tous les types de voyageurs, a déclaré Heather Balsley, première vice-présidente - Fidélité et partenariats internationaux - IHG Hotels & Resorts. De Holiday Inn Express aux hôtels et restaurants Kimpton en passant par les hôtels InterContinental, nous disposons d'un large éventail de propriétés qui permettent à nos clients de choisir les expériences hôtelières et les primes qui leur conviennent le mieux. Nous sommes fiers de pouvoir maintenant offrir une valeur incroyable aux membres Aéroplan dans un grand nombre de nos propriétés à l'échelle mondiale, grâce à BonPlan Aéroplan ».

« Nous avons été les premiers à lancer le concept des hôtels-boutiques au Canada, et, sachant que nous faisons partie des rares groupes hôteliers privilégiés dans le monde à faire partie du réseau BonPlan, nous sommes honorés de faire profiter un plus grand nombre de membres Aéroplan de notre légendaire hospitalité, a déclaré Christiane Germain, coprésidente, Germain Hôtels. Étant le seul groupe hôtelier véritablement canadien au pays, notre association avec Air Canada, le transporteur national du Canada, est idéale. »

Lancé de nouveau en 2020, le programme Aéroplan offre depuis des partenariats de classe mondiale à nos membres. Outre les 45 transporteurs de premier ordre pour les primes aériennes, le programme a été étendu à des détaillants comme Starbucks et la LCBO, ainsi qu'à d'autres partenaires de voyage comme Uber. Grâce à BonPlan Aéroplan, Aéroplan a ajouté plus de 7 000 hôtels à l'échelle mondiale, ce qui fournira aux membres encore plus de façons d'échanger leurs points Aéroplan.

Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/bonplan.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes passagers régulières d'Air Canada relient sans escale 50 aéroports au Canada, 47 aux États-Unis et 69 sur le reste du globe. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767-300 de Boeing. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050.

