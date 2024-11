OTTAWA , ON, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Depuis des générations, les forêts canadiennes offrent des abris, des espaces pour se détendre et s'amuser et des possibilités de croissance économique. En outre, les arbres constituent l'épine dorsale des écosystèmes ruraux et urbains, car ils améliorent la qualité de notre air, préviennent l'érosion et servent d'abri à la faune.

Malheureusement, nos arbres sont mis en péril par la double menace des changements climatiques et de la perte de biodiversité - menace qui s'amplifie sous l'effet des catastrophes naturelles, elles-mêmes aggravées par la déforestation et le réchauffement de la planète. En restaurant la nature et en lui donnant de l'espace pour prospérer, nous réduirons les gaz à effet de serre dans le milieu atmosphérique et contribuerons ainsi à ralentir et à combattre les changements climatiques. À titre d'exemple, notre célèbre forêt boréale stocke certaines des plus grandes quantités de carbone sur Terre - et nous prenons les mesures nécessaires pour en assurer la protection et la croissance.

Grâce au programme 2 milliards d'arbres (2GA), le gouvernement du Canada fait sa part pour soutenir les collectivités. En date de juin 2024, il avait conclu ou était en train de négocier - avec 11 des 13 provinces et territoires, 40 partenaires autochtones, 32 municipalités, 86 organismes non gouvernementaux et d'autres acteurs - des ententes de plantation qui représentent en tout 716 millions d'arbres, soit près du triple du total de l'an dernier.

Au terme de la troisième saison de plantation du programme, le Canada a réussi à mettre en terre encore plus d'arbres, soit 157 millions. Pour poursuivre sans tarder sur cette lancée, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 200 millions de dollars dans 30 nouveaux projets de plantation d'arbres. Ces projets prévoient la plantation de plus de 160 millions d'arbres au pays.

Les volets « territoires urbains » et « terres fédérales » du programme 2GA - qui facilitent la plantation d'arbres dans les villes ou banlieues et sur les terres de la Couronne - ont largement dépassé les attentes. Les volets « Autochtone », « terres privées » et « provinces et territoires » continuent d'offrir du financement pour soutenir encore plus de projets qui nous rapprocheront de notre objectif de 2 milliards d'arbres.

Les efforts déployés pour planter des millions d'arbres et pour conclure des ententes en 2023 ont jeté des bases solides qui devraient entraîner une croissance des opérations de plantation dans les années à venir, y compris les quelque 160 millions de nouveaux arbres annoncés aujourd'hui. Dans ses premières années, le programme a permis au Canada d'intensifier les efforts en s'approvisionnant en semences et en les plantant dans des pépinières. Ces semences se transforment en jeunes arbres, qui seront plantés ultérieurement. Or, pendant que ces jeunes arbres poursuivront leur croissance et deviendront progressivement prêts pour la plantation, nous continuerons à verser des fonds pour la réalisation de nouveaux projets de collecte de semences et de plantation, si bien que le rythme de plantation s'accélérera. Par cette démarche, le Canada combat non seulement les changements climatiques et enjolive nos milieux de vie, mais il multiplie aussi les emplois et autres avantages offerts à la population canadienne dans tout le pays.

L'année 2023 est à ce jour la plus fructueuse du programme 2GA. Le travail à effectuer pour les prochaines années est déjà bien entamé, à commencer par l'investissement de plus de 200 millions de dollars annoncé aujourd'hui. Chaque nouvel arbre planté profitera à l'environnement et à l'économie du pays tout en renforçant le bien-être de la population.

« À l'occasion du 125e anniversaire du Service canadien des forêts cette année, j'aimerais souligner les progrès que nous avons accomplis dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres. Les arbres jouent un rôle essentiel dans nos vies : ils purifient l'air que nous respirons, rendent nos espaces urbains plus agréables, créent de l'habitat pour la faune et, en séquestrant le carbone, nous aident à nous adapter à l'évolution du climat tout en en atténuant les impacts. Le programme s'intensifie d'une année à l'autre pour que les Canadiens soient de plus en plus nombreux au pays à en retirer des avantages. Les grands progrès réalisés cette année sont le fruit des relations positives et collaboratives que le gouvernement fédéral a su instaurer avec différents partenaires au Canada pour faire avancer ce programme. Je me réjouis à l'idée de voir se poursuivre et s'intensifier les efforts déployés pour atteindre notre objectif de planter deux milliards d'arbres au pays. »

Depuis 2021, le gouvernement du Canada soutient les projets de plantation d'arbres de diverses administrations et organisations partout au pays afin de respecter son engagement de planter deux milliards d'arbres.

En date d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada a conclu ou est en train de négocier des ententes pour planter plus de 716 millions d'arbres.

Les responsables du programme 2 milliards d'arbres collaborent avec des partenaires pour comprendre leurs plans de préparation des sites, la manière dont ils sélectionnent les espèces et la façon dont ils prévoient d'assurer le suivi après la plantation. Les partenaires présentent un rapport chaque année et les responsables du programme effectuent des visites sur le terrain et utiliseront la télédétection pour suivre les progrès et la santé des arbres. En veillant à ce que le travail initial soit bien fait, la nature peut ensuite prospérer et maintenir la santé à long terme des sites forestiers.

La plantation à cette échelle demande du temps et une planification minutieuse. Il faut en effet beaucoup de temps aux semences pour devenir des arbres. Notre démarche est simple : conclure avec des partenaires des ententes à long terme qui leur permettront de planter les bons arbres aux bons endroits et d'obtenir toute la certitude dont ils ont besoin pour mener à bien leurs projets et ainsi procurer à la population canadienne une foule d'avantages pour les années à venir.

https://www.canada.ca/fr/ressources-naturelles-canada/nouvelles/2024/11/le-canada-favorise-un-avenir-plus-vert-grace-au-financement-de-30-nouveaux-projets-dans-le-cadre-du-programme-2-milliards-darbres.html

